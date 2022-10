Spiegazione della scena della camera da letto di The Terrifier 2- L’arte di Damien Leone è necessaria la brutalità del clown?

La festa degli splatter di Damien Leone, Terrifier 2, ha avuto molto successo di recente a causa della sua apparentemente eccessiva glorificazione della violenza e del sangue che ha presentato durante i suoi lunghi 138 minuti. Il film ha guadagnato molta popolarità in particolare dopo che ci sono state diverse segnalazioni di spettatori che vomitavano e svenivano mentre vedevano il film nei cinema. Ma Terrifier 2 è semplicemente una raccolta di uccisioni brutali e una celebrazione di sangue, budella e sangue, o c’è più carne nella storia a portata di mano? Ecco il tuo cheat sheet per Terrifier 2 spiegato.

La storia di Terrifier 2

Narrativamente, Terrifier 2 è una continuazione diretta di Terrifier del 2017 e riprende immediatamente da dove si era interrotto il suo predecessore, il che potrebbe sembrare un po’ stridente all’inizio per le persone che non hanno visto il primo film. Tuttavia, questo non è un problema intrinseco in quanto il film offre agli spettatori un contesto sufficiente per i punti chiave della trama che si sono verificati dal film precedente nella sua molto lunga durata.

Con una durata di quasi due ore e mezza, Terrifier 2 è probabilmente uno dei film slasher più lunghi della memoria recente. Detto questo, il film non perde assolutamente tempo assecondandoti nella sua brutalità con una scena di apertura intensamente grafica entro i primi 5 minuti del film. Terrifier 2 ti fa entrare nel suo mondo quasi immediatamente e sai esattamente che tipo di film ti aspetta sin dal primo omicidio. È cruento, sanguinante e brutto da morire.

Una delle tante lamentele di Terrifier del 2017 era che non aveva una trama reale ed era più una vetrina di quanto possa essere viscerale Art the Clown. I fan sarebbero felici di sapere che, a differenza di quel film, Terrifier 2 ha effettivamente una trama e il film si prende il suo tempo per sviluppare i suoi personaggi, in particolare il personaggio di Sienna Shaw, interpretato in modo eccellente da Lauren La Vera. Gran parte del film è dedicato a far entrare in contatto il pubblico con Siena. Il film dedica anche un po’ di tempo alla costruzione della mitologia dietro Art the Clown, tanto che quasi la metà della durata del film è dedicata alla costruzione del mondo e dei suoi personaggi. Questa è una decisione intelligente che serve bene al film.

La famigerata scena della camera da letto di Terrifier 2

Una scena, in particolare, che sta facendo il giro dei social media è la scena estremamente grafica della camera da letto. È sicuramente una delle scene di tortura più grottesche mai girate su un film, ed è facile capire perché le persone trovano difficile sedersi.

Prima della scena estremamente brutale di 3 minuti, vediamo Art the Clown (David Howard Thornton che riprende il suo tanto celebrato ruolo) mentre fa visita ad Allie (Casey Hartnett) dove si atteggia a dolcetto o scherzetto adulto. Colta di sorpresa, Allie riconosce il pagliaccio inquietante perché lo aveva già incontrato in un negozio di costumi e si rifiuta di dargli caramelle. Tuttavia, Art insiste e inizia a bussare alla sua porta d’ingresso, cosa che fa incazzare Allie. In un momento di rabbia, Allie apre la porta e gli lancia delle caramelle, e guarda nel suo sacco nero della spazzatura, rivelando i suoi strumenti insanguinati. Questo la spaventa, costringendola a chiudere immediatamente le porte.

Più tardi quella notte, Allie trova la sua casa violata dallo stesso clown demoniaco. La insegue per casa, conducendola in camera da letto – e questo è l’inizio della sua inevitabile scomparsa. L’arte inizia scalpellandola mentre il sangue le scorre lungo il viso. Quindi le torce il braccio e lo strappa via dal suo corpo, quindi le taglia i seni. Ciò che rende questo orologio scomodo è che senti le urla strazianti di Allie durante l’intera scena e senti esattamente cosa sta passando. La scena continua con Art che procede a romperle le ossa delle gambe e schiacciarle i piedi, poi apparentemente lascia la stanza.

Con il breve momento da sola che ha, Allie fa del suo meglio per strisciare verso il suo comò per prendere il suo telefono per chiedere aiuto. La scena ti fa davvero fare il tifo per lei, e lei è semplicemente a portata di mano dal suo telefono prima che Art irrompa nella stanza ancora una volta. Questa volta, tuttavia, si versa una generosa quantità di sale sulle mani e lo strofina sulla carne sanguinante ed esposta di Allie. E non si ferma nemmeno qui. Procede a versarle della candeggina. Più tardi quella notte, la madre di Allie torna a casa, solo per trovare la sua preziosa figlia scuoiata, mutilata ed esposta sul letto come un’opera da esposizione di Art the Clown.

Ora potresti chiederti perché una scena così viscerale come questa fosse necessaria. O perché i realizzatori hanno deciso di mostrarci una tale brutalità con dettagli strazianti? Bene, la risposta a questa domanda è piuttosto semplice: questo è un film fatto per i segugi. L’orrore è essenzialmente evasione e scene come questa, sebbene difficili da affrontare, a volte danno un senso di conforto. Anche se questo può sembrare controintuitivo, l’orrore fornisce davvero conforto alle persone.

Il sangue di Terrifier 2

Non confondere questo film per essere solo un altro film slasher perché quando è il momento di farsi sanguinare, diventa estremamente sanguinante. A causa della natura grindhouse del film, il sangue presentato sullo schermo riflette quel genere di film. Quindi, non è necessariamente super realistico di per sé. Come per i film di questo genere, questo non è un danno per l’esperienza complessiva.

Ora, questo non intende in alcun modo sminuire gli effetti pratici impressionanti e incredibili realizzati dalla troupe degli effetti speciali dietro il film, poiché c’è un certo fascino nel vedere le protesi in lattice strappate con abbondanti quantità di sangue finto che ne sgorga fuori – è senza dubbio miglia migliore di qualsiasi effetto generato dal computer che è stato abusato a morte negli ultimi anni! Ma toglie un po’ di tensione mentre guardi il film, che in questo particolare film potrebbe essere una buona cosa.

Lattice e trucco a parte, Terrifier 2 riporta l’annosa domanda in primo piano nella mente di molti spettatori: era necessario mostrare così tanta violenza brutale sullo schermo? La risposta a questa domanda può variare da persona a persona, ma a difesa di questo film, è sicuro dire che sì, quel livello di brutalità era necessario. È sempre opportuno conoscere il tipo di film che stai guardando prima di entrare e, a tal proposito, Terrifier 2 è una celebrazione e un omaggio agli slasher degli anni ’80. Si potrebbe dire che tutti coloro che hanno lavorato a questo film erano fan di quel tipo di film e il film è stato realizzato per quei fan in particolare.

Terrifier 2 ha lo scopo di mostrare la brutalità di Art the Clown senza mai rifuggire dalle sue uccisioni. Questo mostro soprannaturale si diverte a torturare le sue vittime e, come suggerisce il nome, le tratta come arte progetti.

La vecchia scuola incontra la scuola d’arte

In un’intervista con Dread Central, lo sceneggiatore e regista Damien Leone (che funge anche da montatore, sound designer e artista degli effetti speciali e visivi) ha affermato di essere stato ispirato dall’immagine di una delle vittime di Jack lo Squartatore in cui aveva il cadavere di la vittima mostrata su un letto per una sequenza di omicidio nel film. Certo, questa sequenza è stata probabilmente la sequenza più intensa dell’intero film, rivaleggiando con la famigerata scena del “seghetto” del primo film. È difficile resistere, eppure è così ben fatto che non puoi distogliere lo sguardo, come un incidente d’auto.

C’è molto da apprezzare in Terrifier 2, ma il runtime non è certamente uno di questi. Molte scene avrebbero potuto trarre vantaggio dall’avere qualche secondo rasato qua e là, il che avrebbe mantenuto il montaggio più stretto e migliorato il ritmo del film.

Il film cerca anche di espandere la mitologia di Art the Clown introducendo elementi soprannaturali nel personaggio, ma non è abbastanza dettagliato. Di conseguenza, può confondere il pubblico. Forse i realizzatori stanno pianificando di espanderlo in un sequel. Con il successo ben documentato del film, probabilmente è così. Allo stato attuale, tuttavia, quei punti della trama non hanno molto senso. Ma poi di nuovo, avere le cose che hanno un senso in un film come questo potrebbe essere un grido lontano.

In sintesi, Terrifier 2 offre assolutamente ciò che si prefiggeva di fare. È dannato, è campy e solo un sacco di divertimento. Al momento della stesura di questo articolo, il film ha incassato oltre 5,2 milioni di dollari contro un budget di soli 250 mila dollari, dimostrandosi un enorme successo sotto ogni punto di vista. È anche la prova che non hai bisogno di un budget enorme per creare effetti di successo. Art the Clown potrebbe benissimo essere sulla buona strada per diventare il cattivo horror più iconico degli anni 2010′, e questa è sicuramente una vittoria per il genere horror.

Luke è uno sceneggiatore e un appassionato nerd dell’horror dalla Malesia con una grande simpatia per i film horror di serie B, in particolare i film sulle creature (sì, i film di Sharknado sono lassù nella sua lista dei preferiti). I suoi hobby includono guardare video di avvistamenti di fantasmi su YouTube, scrivere cortometraggi horror ed essere attivamente evitato dal pubblico.

Imparentato