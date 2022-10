Spiegazione della fine dell’eredità: chi è l’uomo nel bunker e cosa c’è con la ricetta

Screengrab del trailer ufficiale

Nessuna buona azione resta impunita. I buoni thriller psicologici sono una dozzina da dieci centesimi, ma quelli che offrono una svolta finale davvero inaspettata sono una razza rara. Inheritance, il thriller tortuoso con Lily Collins e un Simon Pegg quasi irriconoscibile, è una corsa sfrenata. Una famiglia ricca e politicamente potente viene scossa dalla morte del patriarca Archer. Il risentimento familiare è profondo in questa famiglia, e quando l’eredità viene rivelata, a Lauren (Collins) viene data una fetta molto più piccola della torta.

Ha pensato che ciò fosse dovuto al fatto che ha l’audacia di diventare un funzionario pubblico. In seguito apprendiamo che Archer le ha procurato il posto di procuratore distrettuale. Vuole prendere le distanze dall’eredità della sua famiglia essendo moralmente disciplinata. Tuttavia, tutto ciò viene minacciato quando le viene data una chiave che sblocca decenni di inganni e peggio.

La chiave apre un bunker con un uomo che afferma di essere Morgan, un amico di Archers. Ha affermato di essere stato messo lì perché, dopo una notte trascorsa a bere e giocare d’azzardo, ha assistito all’omicidio accidentale di un uomo. Invece di andare alla polizia, Archer lo incatenò nel bunker e lo tenne lì. Morgan afferma che è così che sa così tanto su tutti i Monroe. Racconta a Lauren del crimine, dei sentimenti di suo padre per lei e dell’amante e del figlio di Archer.

Durante Inheritance, Lauren è perseguitata da ciò che suo padre ha fatto a Morgan e parla costantemente con lui a scapito del suo lavoro e della sua famiglia. Usa il suo senso di rettitudine contro di lei. Morgan usa anche abbastanza verità insieme alle sue bugie per sembrare onesto. Sapeva dove era sepolto lo studente morto e il nome dell’amante di Archer perché quella parte della storia era vera. Molto poco altro lo era, però. Ecco tutto ciò che devi sapere sul finale di Inheritance, l’uomo nel bunker e quella bizzarra ricetta della torta al lime.

Spiegazione della fine di Eredità

Alla fine di Inheritance, Lauren lascia andare Morgan con 100.000 dollari in contanti e un altro milione su un conto bancario non rintracciabile. Chiede l’aiuto dell’avvocato di famiglia per fornirgli i documenti in modo che possa andarsene e rimanere via per sempre. Sfortunatamente, Morgan non è un uomo innocente che Archer ha tenuto incatenato nel bunker del cortile per trent’anni per coprire la morte di uno studente universitario. Morgan è in realtà Carson, un sadico stupratore che ha drogato e violentato la madre di Lauren trent’anni fa. Quando Archer lo catturò, intendeva distruggerlo, ma colpì lo studente prima che potesse portarlo a termine. L’uomo non morì, però, e Carson gli spezzò il collo e lo seppellì. Quello studente morto è il vero Morgan.

Sapendo di avere una leva, Carson ha minacciato di ricattarlo a tempo indeterminato. Archer ha incatenato Carson nel bunker e da allora lo ha tenuto lì, picchiandolo. Il problema è che Archer non ha mai detto a nessuno cosa c’era nel bunker, quindi quando è morto e ha lasciato a Lauren le chiavi del bunker, lei non aveva idea di cosa stesse entrando. All’inizio pensa che lui le abbia dato questo peso perché era la più pragmatica del gruppo. Era lo stesso motivo per cui pensava che non l’amasse tanto quanto suo fratello. In realtà, Archer non la trattava allo stesso modo a causa di qualcosa di completamente diverso. Viene manipolata da Carson che spinge Morgan a credere di essere un uomo innocente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Lauren non ha avuto problemi a credere che suo padre abbia incatenato un uomo nel bunker per proteggere i soldi e il potere della sua famiglia perché aveva appena appreso di tutte le malefatte della sua famiglia. Suo fratello si stava attualmente assicurando la sua posizione politica attraverso i guadagni iniziati da suo padre, quindi mentire e imbrogliare sembravano far parte degli affari di famiglia. In realtà, la sua famiglia non era eccezionale e un uomo è morto quando Archer lo ha colpito, ma Carson era peggio.

Era un maestro manipolatore che estraeva informazioni da tutti un pezzo alla volta per essere utilizzate in seguito. Sapeva esattamente quando spingere e tirare Lauren e, probabilmente, anche Archer. Archer ha usato Carson come diario. Ha confessato tutti i suoi peccati. È così che Carson sapeva così tanto dell’intera famiglia. Perché Archer sia stato così stupido da raccontare a Carson della sua famiglia, non riesco a immaginare. Probabilmente, Carson ha ingannato Archer come ha fatto con Lauren. Stava aspettando il suo momento, aspettando l’occasione giusta per colpire.

Invece di partire sull’aereo, Lauren ha organizzato per lui; tornò a casa dei Monroe e incatenò Lauren e sua madre nel bunker. A questo punto, Lauren sapeva che Morgan era Carson e che aveva violentato sua madre perché aveva visto il fascicolo della polizia ed era andata fuori di testa. Sfortunatamente, se ne è accorta troppo tardi.

Mentre Carson stava pontificando su quanto fosse orribile la sua famiglia e quanto fosse duro e brillante, la madre di Lauren ha afferrato una pistola ed è riuscita a slegarsi. Mentre Lauren e Carson si scambiavano barbe e punzecchiature, Catherine si preparava a uccidere il mostro che l’aveva violentata tanti anni fa. In un’ultima svolta, Carson rivela di non essere solo la svolta sadica che ha violentato la madre di Lauren; era anche il padre biologico di Lauren. Carson e Lauren hanno litigato tra loro e, mentre era distratto, Catherine gli ha sparato a morte. Le due donne hanno quindi stretto un patto per nascondere tutto e mantenere i segreti di famiglia. Hanno bruciato tutto nel bunker e presumibilmente sono andati avanti con le loro vite.

Come è morto Archer?

Sappiamo che non è morto per cause naturali, come riportato. Lo vediamo inciampare fuori dal bosco e, dopo aver visto cosa c’è dentro, diventa chiaro che stava visitando il bunker. Morgan/Carson ammette di aver tenuto piccole quantità di veleno che Archer si sarebbe inavvertitamente lasciato alle spalle. Archer ha continuato a cercare di ucciderlo ma non è mai riuscito a farlo. Nel corso del tempo Carson è stato in grado di rubare abbastanza veleno per uccidere Archer. Secondo Carson, mentre stavano giocando a scacchi un giorno, ha iniettato il veleno ad Archer ed è riuscito a inciampare fuori dal bunker e nell’auto prima di morire. È possibile che questa sia una bugia, però, e Archer è morto di infarto dopo che Carson gli ha detto qualcosa di terribile.

Perché Archer ha lasciato il bunker a Lauren?

Archer non ha ucciso Carson tutti quegli anni fa perché credeva che sarebbe stato più doloroso tenerlo in vita e incatenato nell’oscurità. Pensava che la tortura fosse un destino peggiore della morte. Probabilmente aveva ragione. Tuttavia, lo ha lasciato vulnerabile alle macchinazioni di Carson e ha creato un pasticcio da risolvere per Lauren. Archer ha lasciato il bunker a Lauren perché credeva che ora fosse il suo fardello. Non solo è crudele, ma è ingiusto. Non è stata colpa sua se Carson ha violentato sua madre e non avrebbe dovuto affrontare gli errori di suo padre.

Cos’è la ricetta della torta al lime?

Nessuno contava sulla capacità di recupero mentale di Carson. Non era rotto dal suo tempo in cattività. La sua determinazione è stata rafforzata. La recitazione costante della ricetta chiave della torta di lime era un meccanismo di difesa per mantenerlo calmo e concentrato. Era un canto meditativo che lo faceva andare avanti nei suoi momenti più bui e lo aiutava a fare progetti e ricordare i dettagli. Per questo lo vediamo recitarlo mentre prepara le cose, fa progetti o cerca di rimanere calmo nella sua cella. Dice a Lauren che l’idea di mangiare la “torta della libertà” una volta scappato è ciò che lo ha spinto ad andare avanti. Non l’ha mangiato quando Lauren gli ha preso una fetta nel bunker perché non era ancora libero.

L’eredità riguarda le molte forme che il Male assume. È lo stupratore che si compiace del dolore degli altri e dell’uomo autorizzato che pensa di poter e di dover coprire la morte di un giovane innocente. Può anche essere trovato nei ricchi che ostentano la loro ricchezza e si proteggono con il potere che fornisce loro. Lauren era la migliore di loro, ma non era nemmeno perfettamente pulita. Non ha imprigionato Morgan/Carson, ma ha cercato di costringerlo a scappare per sempre. Lauren lo minacciò con casi freddi e gli disse che li avrebbe appuntati tutti su di lui se fosse mai tornato. Lauren ha anche nascosto il coinvolgimento della sua famiglia con lo schema Ponzi che stava perseguendo. Ha usato la sua posizione proprio come la sua famiglia ha usato la loro. Immagino che Archer sarebbe stato orgoglioso di lei, dopotutto.

