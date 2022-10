Spiegazione della fine delle stelle a mezzogiorno: chi se ne frega della trama viene trascinato lungo il giro erotico

Il film di Claire Denis Stars At Noon, basato sul libro di Denis Johnson, è un frizzante potboiler che mescola la sensibilità sensuale dei film di Zalman King degli anni ’80 mescolata a un thriller avvincente. Sono stato un fan dei film di Denis, che sono molto più basati sull’esperienza che strutturati narrativamente. Questo fa parte dell’appello per me. Ovunque mi trasformo in chiunque e vivo la loro verità come se mi fossi fuso con loro. Come The Peripheral’s Haptic Drift, mi perdo in un mare di lussuria, languida e pericoli marginali. Il film vagamente tramato è più un’atmosfera che una storia che può lasciare molte domande persistenti. Ecco tutto ciò che devi sapere su Stars At Noon.

Screengrab del trailer ufficiale

Trish (la figlia di Andie McDowell, Margaret Qualley) è un enigma composto e indulgente che invoca sia indignazione indignata che preoccupazione contro il giudizio migliore. È un’autoproclamata giornalista, anche se è meglio descritta come una prostituta che baratta il suo corpo con alcolici e favori occasionali da agenti di polizia nicaraguensi di basso livello. Una sera, mentre trolla per il suo prossimo John, incontra Daniel, un inglese anche lui che afferma di essere una cosa ma in realtà è un’altra. I due danno vita a una storia d’amore tanto focosa quanto disastrosa per entrambi.

Trish è il tipo di personaggio che vuoi odiare, ma sei attratto da lei proprio come lo è il Daniel di Joe Alwyn. Lei è sia la falena che la fiamma. È delicata e vulnerabile, incandescente e distruttiva. Tutto quel sottotesto ribolle appena sotto la superficie fredda fino a quando non esplode in scene di sesso sudato come solo Denis può girare. Denis segue Trish attraverso tutto, dalla sua vita quotidiana alla truffa, usando i suoi doni e le sue astuzie per rubare, ingannare e provare a farsi strada attraverso una vita che puoi dire che pensa sia al di sotto di lei. D’altra parte, Daniel arriva con un’insegna al neon che grida che è un bugiardo e guai.

Si trovano nei guai, come cumuli di guai che accumulano. Daniel ha un poliziotto sotto copertura e il governo costaricano dietro di loro, mentre Trish ha arruffato tutte le piume sbagliate e ora sta affrontando la punta smussata di un bastone molto centroamericano senza via d’uscita dal paese. Avendo bisogno di lasciare il paese in fretta, rischiano un viaggio oltre il confine in Costa Rica e, si spera, a Panama. Sfortunatamente, hanno fondi limitati poiché tutta la sua è valuta del mercato nero e la sua è legata a qualsiasi organizzazione falsa per cui lavori. A peggiorare le cose, il passaporto di Trish è stato preso.

Quando un uomo (Benny Safdie) le si avvicina chiedendole aiuto per proteggere Daniel, lei inizialmente rifiuta perché queste persone sono diventate dipendenti l’una dall’altra. Innamorato dell’idea di questa relazione disperata più dell’altro, non è reale, e l’uomo sa che alla fine potrà capitalizzarlo. L’uomo che afferma di essere un consulente ma che sfoga nell’inquietudine della CIA in seguito li raggiunge al confine e non allude minimamente alle reali connessioni di Daniel. Le offre un passaggio sicuro a casa, ma la presa di Daniel su di lei è troppo forte.

Perché Trish era nei guai?

È venuta nel paese e ha scritto un articolo su alcune impiccagioni e un insabbiamento del governo. Da allora, ha bevuto e scopato per giorni e notti, mantenendo amicizie con alcune persone chiave fino a quando non ha spinto un po’ troppo. La sua indifferenza è palpabile, e il suo disprezzo che indossa come armatura concepita con cura, la rende un bersaglio. Il suo candore e il suo paese di origine non possono che proteggerla così tanto. Si è appena immischiata con le persone sbagliate una volta di troppo. Quando ha incontrato Daniel, questo problema è peggiorato poiché è stato individuato fin dall’inizio. Probabilmente a un certo punto avrebbe trovato la sua strada fuori dal paese se non avesse incontrato Daniel. Poiché tutti lo volevano, la sua associazione con lui l’ha resa un punto debole da sfruttare fino a quando non si è rotta.

Chi era Daniele?

Non è dichiarato esplicitamente, ma alcuni indizi rivelano il suo vero scopo in Nicaragua. Lavora per un’organizzazione rivale della CIA, che mira a cambiare il clima politico e causare instabilità. I costaricani e la CIA non sono così entusiasti della politica del suo datore di lavoro e quindi hanno bisogno che lui e coloro per cui lavora se ne vadano, forse in modo permanente.

Nessun semplice petroliere ha una pistola nascosta nel bagaglio a mano insieme allo spazzolino da denti e al deodorante da viaggio. Non è importante esattamente per chi lavora. È probabilmente una pistola a noleggio con il compito di vedere il candidato più vantaggioso per il suo datore di lavoro installato in carica. Tutti i doppi discorsi politici sono vetrinistica. Che si tratti degli anni ’80 quando è stato ambientato il romanzo, o di oggi, le motivazioni sono sempre le stesse. Ottieni potere e controllo, in particolare quando ci sono risorse in gioco.

Perché Trish ha tradito Daniel in Stars At Noon?

Gli indizi erano ovunque. Sono entrambi opportunisti annoiati che credono di sapere meglio di tutti gli altri. Trish si è venduta lungo il fiume molto prima di Daniel. Sta semplicemente facendo quello che deve per sopravvivere. Hanno avuto una storia d’amore appassionata e inebriante, ma è stata solo un’avventura. Non è mai stato destinato o progettato per durare più a lungo di quanto non fosse. Ecco perché faceva così caldo. Lo ha rinunciato in parte perché è andato così volentieri e perché era l’unico modo per tornare a casa.

La CIA, i costaricani e le forze di polizia del Nicaragua hanno collaborato in una certa misura, quindi quando ha consegnato Daniel, non era più così pericolosa per loro. La sua conoscenza (uso questo termine in modo approssimativo) glielo ha restituito. Gli fu ordinato di consegnarlo insieme a delle scuse perché la CIA aveva quel tipo di potere. Tutti i discorsi sulle organizzazioni ombra e sull’egemonia sono dimostrati in questo solo secondo.

Come con la maggior parte dei film di Denis, Stars At Noon è una sensazione più di ogni altra cosa. È ciò che è un’esperienza vissuta nel vero senso della parola. Denis vuole che ti perdi nel momento con questi due. Le scelte di colore, gli intermezzi musicali, gli sguardi ironici e le bugie troppo lucide informano tutti su come pensano e sentono questi personaggi. È la definizione stessa di lunatico.

Queste persone sono gatti randagi spontanei e selvaggi con più coraggio che buon senso e abbastanza fiducia in se stessi per sapere che possono sfidare la loro fortuna. Alla fine, Stars At Noon non è qualcosa a cui pensare, è qualcosa a cui indulgere. È un film che ti sfida a ricordare quella storia di vacanza che non avresti dovuto avere. Ti ricorda come ti sentivi quando eri giovane; tutto era possibile e cambiava la vita. Dimentica la storia. Sono solo le ossa a cui è appesa la splendida, febbrile carne che finge di essere blasé. Siediti, metti un po’ di jazz, versa del buon whisky e prendi una fumata. È quel tipo di film. Non sudare la trama. Ci sono modi molto migliori per riscaldarsi.

