Spiegazione della fine dei prigionieri: il simbolismo, i labirinti, chi ha preso le ragazze e Loki salva Keller?

I film di paura di maggior impatto di solito non sono quelli più cruenti o con il maggior numero di morti. I film che fanno più paura sono quelli che ci costringono ad affrontare dure verità su noi stessi e sull’umanità. Le cose terribili possono rendere le persone orribili. La violenza genera altra violenza. L’odio porta sempre ad altro odio, e la rabbia può divorarti dentro finché non rimangono altro che rabbia e rimpianto. La cosa subdola della prigionia è che possiamo essere i nostri stessi carcerieri. Non dobbiamo essere tenuti prigionieri da qualcun altro per essere bloccati sul posto. Prigionieri del regista di Dune, Denis Villeneuve, parla dell’essere impantanati dai cicli e dal nostro dolore.

Prisoners si apre con Keller di Hugh Jackman che recita la preghiera del signore mentre suo figlio punta gli occhi su un cervo. Liberaci dal male e dalla tentazione gettando minacciosamente le basi per ciò che accadrà proprio prima della dura replica degli spari e del cervo che cade sul suolo della foresta. Keller in seguito consiglia a suo figlio di essere preparato per la fine dei tempi, in stile prepper. Sembra un fanatico fino a quando, pochi secondi dopo, lo vediamo e sua moglie Grace (Maria Bello) alla cena del Ringraziamento con i vicini Franklin e Nancy Birch, l’incomparabile Terrance Howard e Viola Davis. È difficile riconciliare l’uomo della classe medio-alta che non ha preoccupazioni al mondo con lo stesso uomo che spaventa suo figlio con conversazioni del tutto troppo intense. Mi viene in mente Fragile, un altro film su una famiglia distrutta e padri governati dall’emozione.

Quando le giovani figlie di entrambe le coppie scompaiono dopo cena, la polizia viene chiamata per indagare su un decrepito camper visto nel loro isolato poco prima della scomparsa delle ragazze. Il detective Loki (Jake Gyllenhaal) trova il camper e un uomo scoiattolo che cerca di scappare quando viene trovato. Loki ha i suoi problemi. Lo incontriamo per la prima volta mentre mangia da solo la cena del Ringraziamento in un ristorante asiatico. Sfortunatamente, l’uomo che hanno trovato, Alex (Paul Dano di Pantheon e The Batman), ha la mente di un bambino e non sembra in grado di prendere le ragazze nonostante il suo strano comportamento. Quando la polizia lo rilascia, Keller prende in mano la situazione e rapisce Alex per cercare di estorcergli una confessione.

Allo stesso tempo, Loki continua a indagare e trova una serie di crimini e dolori vecchi di decenni che hanno portato alla tragedia che si svolge in Prisoners. Quando le persone diventano disperate, si trasformano in versioni di se stesse che non avrebbero mai creduto possibili. Siamo tutti capaci di cose orribili in determinate circostanze. Col passare del tempo, i genitori delle ragazze fanno di tutto per trovare i loro figli. Tutto culmina in un finale scioccante che ti lascerà tremare. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla fine di Prigionieri, cosa è successo alle ragazze, chi le ha prese e Keller è stato salvato.

Spiegazione del finale di Prisoners

Mentre Keller e Franklin tengono Alex in ostaggio, Loki continua a cercare le ragazze. Trova tutti i tipi di indizi e incontra persone ancora più danneggiate. Un prete ha il cadavere del marito di Holly nella sua cantina perché era così inorridito dalla confessione dell’uomo. Cinque anni prima degli eventi del film, il marito di Holly ha confessato al prete, che lo ha prontamente spinto in cantina e lo ha lasciato morire. Ecco perché negli ultimi cinque anni c’è stata una lacuna nei sequestri. Holly non poteva farcela da sola.

Un’altra povera anima, Bob Taylor, è un giovane molto disturbato che si spara alla testa alla stazione di polizia quando Loki lo interroga. A quel tempo, non capivamo esattamente perché lo avesse fatto. È solo più tardi che capiamo che Holly e suo marito hanno rapito e ucciso bambini dagli anni ’80. Hanno anche preso Alex, il cui vero nome è Barry da bambino e lo hanno drogato ripetutamente, provocando la sua disabilità mentale. Attraverso la droga e la coercizione, hanno convinto il ragazzo che era loro nipote e che i suoi genitori erano morti in un incidente d’auto. Bob disegnava costantemente labirinti e teneva serpenti perché il signor Jones lo torturava e lo maltrattava, e indossava sempre una collana con un labirinto scolpito. I Jones hanno anche costretto le loro vittime a fare costantemente labirinti.

Subito dopo il suicidio di Bob, la figlia di Birch viene ritrovata ei pezzi iniziano a rimettersi a posto. Sfortunatamente, l’istanza di Keller di gestire le cose da solo lo porta alla porta di Holly e, alla fine, alla sua cattura. Lo costringe a bere un sedativo e gli spara prima di costringerlo a arrampicarsi in un buco nel terreno nel suo cortile. Nel frattempo, Loki torna a casa dei Jones e trova Holly che inietta qualcosa ad Anna. Loki viene colpito ma riesce a uccidere Holly. Afferra Anna e corre all’ospedale dove viene curata. Alla fine del film, Loki torna a casa dei Jones per cercare Keller e i corpi delle altre vittime. Il terreno è ghiacciato, tuttavia, e i CSI gli dicono che ci vorranno settimane per perquisire l’intera proprietà. Sembra desolante per Keller, ma mentre Loki guarda nella foresta dietro la casa di Holly, sente un fischio. Inizialmente lo respinge, ma proprio mentre Prisoners sfuma nel nero, si volta.

Chi ha preso le ragazze?

Bob Taylor si è comportato in modo strano solo a causa del suo rapimento. Era un uomo profondamente turbato, innescato dal rapimento della ragazza e scagliato contro. Non è stato coinvolto in alcun modo. Alex, d’altra parte, lo era. Ha guidato il suo camper per le strade di Birch e Dover perché questa era la strada in cui vivevano i suoi veri genitori prima che i Jones lo prendessero. Ha incoraggiato le ragazze a salire sul suo camper quando le ha viste giocarci sopra, ma ha affermato che non aveva intenzione di far loro del male. Il modo in cui tratta il suo cane, tuttavia, lo rende discutibile.

Quando le ragazze hanno cercato di andarsene, Alex dice che Holly è intervenuta e ha preso le ragazze. In preda al panico, Alex si allontanò rapidamente, distrusse il suo furgone e fu arrestato da Loki. Dopo il suo rilascio, Franklin e Keller lo hanno tenuto in ostaggio nell’appartamento. Da bambino era stato ripetutamente abusato e drogato e ora faceva del male agli altri. Ha affermato di non essere coinvolto e di non aver fatto del male alle ragazze, ma ha fatto del male al suo cane. Forse non aveva ancora fatto del male alle ragazze, ma forse avrebbe voluto farlo col tempo. Probabilmente ha mantenuto il segreto di Holly perché aveva paura di lei dopo tutti questi anni e aveva un malinteso senso di lealtà. Ha indicato a Keller i labirinti perché alla fine era esausto per il suo calvario. Anche se afferma che Holly ha preso le ragazze da sola, è improbabile considerando che ce n’erano due, e Holly aveva già ammesso che non poteva prendere i bambini senza aiuto.

Ironia della sorte, la scomparsa di Alex è ciò che ha tenuto in vita le ragazze. Invece di seppellirli nello stesso buco in cui Keller si ritroverà più tardi, li tiene in casa con lei. Quando Keller va a casa, Joy e Anna lo vedono o lo sentono parlare con Holly e tentano di scappare. Solo Joy riesce a scappare, ed è allora che Keller si rende conto che Holly ha sua figlia. Joy gli dice che era nella casa in cui si trovavano, e lui affronta Holly.

Loki ha trovato Keller in tempo?

Non abbiamo una risposta definitiva. Loki si è dimostrato un ufficiale di polizia dedicato che non si ferma finché non risolve il caso. Tutta la sua vita è dedicata al suo lavoro, quindi mangia da solo il giorno del Ringraziamento. Il suo lavoro è diventato la sua prigione, ma per fortuna la sua ossessione salva delle vite. Ha trovato il cadavere nella casa del prete a causa della sua perseveranza. Un istinto gli disse di spostare il frigorifero, e lo fece. Ciò ha portato alla scoperta della cantina nascosta e del cadavere. Loki probabilmente sposterà la macchina e troverà Keller nel buco prima che sia troppo tardi. La precedente scoperta di Loki prefigura ciò che accadrà dopo la fine del film.

Tutto il simbolismo in Prigionieri

Il film di Villeneuve è disseminato di simbolismo. Tutto, dal personaggio di Maria Bello chiamato Grace, il cognome di Frankin e Nancy Birch, la loro figlia Joy e l’attenzione per labirinti e foreste forniscono un quadro complesso. Tuttavia, nessuno in questo film può vedere la foresta per gli alberi. Anche il detective che alla fine risolve il crimine prende il nome da un dio imbroglione nordico. È l’ultimo depistaggio. Sebbene Keller sia devotamente religioso, agisce in contrasto con la sua fede quando rapisce e tortura Alex. In simmetria con questo ci sono Holly e suo marito, anch’essi molto religiosi prima della morte del figlio. La sua morte li ha fatti rivoltare contro la loro fede e cercare attivamente di distruggere la fede degli altri rapendo i loro figli.

Il simbolo tematicamente più importante è il labirinto. I Jones hanno fatto completare alle loro vittime innumerevoli labirinti ed enigmi. Ora è una rappresentazione fisica della prigione in cui si trovano tutti. La maggior parte dei personaggi di Prisoners sono intrappolati. Keller è perso nel suo maschio alfa, agire prima, pensare dopo, e nella sua preoccupazione per sua figlia. Alex e Bob sono persi nei loro ricordi del tempo trascorso con i Jones. Bob non vive più fisicamente lì, ma ovviamente non pensa ad altro che a loro. Tutto ciò che fa e non è in grado di trasmettere a Loki è a causa degli abusi che ha subito. Holly è persa nel suo dolore ed è così intenta a portare gli altri nel suo incubo che ha preso bambini per decenni. Loki è perso nell’isolamento e nell’orrore del suo lavoro.

Anche se Prisoners inizia con il rapimento di due ragazze, parla davvero delle prigioni in cui ci troviamo tutti. Siamo intrappolati dall’esperienza, dal rimpianto, dall’emozione e dalla paura. È difficile trovare la via d’uscita quando sei perso nel labirinto delle tue convinzioni e del tuo dolore. Alcuni lo usano per essere eroi, mentre altri non sfuggono mai al dolore e cercano di trascinare gli altri con loro. Sebbene Prisoners mostri il ritorno delle ragazze, il salvataggio di Keller è in discussione e le ragazze sono colpite dal loro rapimento. Rimarranno bloccati nel loro incubo proprio come lo erano Alex e Bob?

Prigionieri è ora in streaming su Netflix.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, adoro guardare e scrivere sull’intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slashers della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, di cui sono caporedattore.