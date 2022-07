Spiegazione del telefono nero: Finney muore, tutto il simbolismo e l’arraffatore può sentire il telefono?

Per gentile concessione di Universal

La nostalgia è ai massimi livelli. Con un’inflazione superiore al 9% e una guerra fredda in corso, potrebbero facilmente essere di nuovo i primi anni ’80. Sono stati anche un paio di mesi all’insegna della bandiera per Ethan Hawke e sua figlia Maya che interpreta Robin in Stranger Things. Gli anni ’80 ci hanno portato uno stuolo di film di genere in cui i bambini erano gli eroi. Come Stranger Things, hanno combattuto probabilità impossibili per sconfiggere un Big Bad che era deciso a dominare il mondo. I Goonies, The Gate e persino Adventures in Babysitting hanno riempito quel prurito di realizzazione dei desideri. Non c’è niente che ci piace di più degli sfavoriti e i bambini sono gli innocenti più facili per cui tifare. È da questo luogo che è cresciuto il racconto di Joe Hill The Black Phone, adattato per lo schermo da lui, C. Robert Cargill e dal regista Scott Derrickson.

In combinazione con una manciata di incredibili interpretazioni di Ethan Hawke, che interpreta in modo agghiacciante un assassino contorto, e Mason Thames nei panni di Finney, l’ultima delle vittime del Grabber, The Black Phone è pronto per essere il successo horror dell’estate. Ecco tutto ciò che devi sapere sul finale soddisfacente, se Finney muore e tutto il simbolismo di The Black Phone.

In The Black Phone, un serial killer soprannominato Grabber ha preso cinque ragazzi e sono ancora scomparsi. Attraverso una serie di articoli di notizie, volantini e flashback, apprendiamo chi erano e vediamo come alcuni di loro sono stati presi. Quando alcuni sono stati rapiti, il rapitore ha lasciato palloncini neri. La sorella di Finney, Gwen, lo sa anche se l’informazione non è mai stata rilasciata al pubblico perché vede le cose nei suoi sogni. Proprio come il padre di Hill, Stephen King, che ha dato “Shining” a molti dei suoi personaggi, Hill si diletta anche con abilità soprannaturali per i suoi personaggi. In NOS4A2, il suo protagonista è toccato dalla capacità di trovare qualsiasi cosa; in questo film, Finney e Gwen possono comunicare con i morti.

Diverse volte in The Black Phone, il padre parla della madre, che aveva anche questa capacità e di conseguenza si è suicidata. Ora è un pasticcio ubriaco che picchia i suoi figli per il dolore e la rabbia. È così terrorizzato di perderli nella stessa follia che ha portato sua moglie che si è convinto che abusarli e vivere in uno stato di torpore da ubriaco è superiore ad ascoltarli. Questo è un tema che trova riscontro nella vita del Grabber.

Finney è un ragazzo intelligente e gentile che è spesso vittima di bullismo. Diventa la sesta vittima del Grabber e la seconda metà del film mostra la sua lotta per la sopravvivenza. Poco dopo essere stato preso e nascosto in uno scantinato insonorizzato, inizia a ricevere chiamate su un telefono rotante nero. The Grabber insiste sul fatto che il telefono non funziona da quando era un bambino, ma Finney lo sente squillare e ha conversazioni con bambini che scopre essere le precedenti vittime. Tutti e cinque i ragazzi condividono i loro consigli e intuizioni nella speranza che Finney possa fare ciò che non potrebbero. Nel frattempo, Gwen sogna il Grabber, i ragazzi scomparsi e la casa in cui sono stati sepolti che aiutano a condurre la polizia in una delle due case di proprietà del Grabber.

Spiegato il finale di The Black Phone

Il fratello del Grabber, Max, ha vissuto con suo fratello e ha fatto ricerche sui bambini scomparsi. Quando Max trova Finney nel seminterrato, pensiamo che potrebbe essere salvato, ma Max è sempre stato troppo innamorato della sua stessa voce per prestare attenzione a qualsiasi cosa intorno a lui, e si è tagliato la testa a metà mentre intratteneva Finney con la sua genialità. A questo punto, tocca a Finney salvarsi sfruttando tutte le conoscenze degli altri ragazzi. Mentre la polizia era dall’altra parte della strada nell’altra casa di proprietà del Grabber, Finney lo respinse con il telefono. Il Grabber è caduto nella buca che Finney ha scavato in precedenza e si è rotto la caviglia. Successivamente, Finney ha strangolato il Grabber con il cavo telefonico e ha usato la combinazione di serratura per uscire di casa, dove ha visto sua sorella e la polizia.

Ognuno dei ragazzi ha avuto un ruolo nella fuga di Finney. Sebbene non tutti si preoccupassero necessariamente della sua sicurezza, tutti volevano vendicarsi dell’uomo che li aveva derubati delle loro vite. Erano arrabbiati e speravano di vendicarsi usando Finney. Ognuno dei ragazzi aveva tentato qualcosa di diverso per scappare, ma nessuno aveva avuto successo. Nessuno degli altri ragazzi sentiva squillare il telefono e quindi non poteva ottenere le informazioni condivise fornite dagli altri. I cinque ragazzi precedenti, incluso l’amico di Finney Robin, sono stati tutti pugnalati a morte dopo essere stati picchiati. Il Grabber lo dice a Finney dopo aver ucciso Max. Dice a Finney che normalmente lo ucciderebbe con un coltello, ma dopo il pasticcio che ha fatto, stava facendo un’eccezione e stava usando un’ascia.

Griffin ha aiutato con la combinazione della serratura, che ha tenuto la porta sicura. Ha anche tenuto Finney al sicuro spiegando il gioco “Naughty Boy”. Bruce, che è stato il primo a chiamarlo, gli ha detto di aver scavato una buca e ha rafforzato la sua fiducia dicendogli che il suo braccio era nuovo di zecca. Il Paper Boy gli ha dato il filo e la griglia, che ha usato per rompere la gamba del Grabber in seguito, e Vince gli ha dato il congelatore e la carne, che ha usato per distrarre Sampson. Il suo amico Robin viene da lui per ultimo dopo un altro tentativo di fuga fallito. A questo punto, Finney è stato distrutto da una quasi fuga e da diversi tentativi falliti. Robin lo aiuta a capire che questo è il suo momento di essere coraggioso. Gli fa capire che è sempre stato senza paura. Semplicemente non lo sapeva.

In una scena meravigliosa e inquietante in cui i due ragazzi rispecchiano i movimenti l’uno dell’altro, Robin insegna a Finney come combattere. Gli dice di usare lo sporco dal buco per riempire il ricevitore del telefono rendendolo il più pesante possibile e gli dice di tirare un pugno con esso. Robin gli dice che è sempre stato un combattente. Ha detto che si rialzava sempre e non aveva paura di prendere un pugno, anche se non voleva tirarne uno. Robin gli dice che ha bisogno che lui combatta per tutti loro adesso.

Mentre Finney ha strangolato a morte il Grabber, i cinque ragazzi morti lo hanno chiamato e lo hanno deriso dall’oltretomba. Infine, si sono vendicati dell’uomo che li ha torturati e uccisi per sport. Lavorando insieme e unendo le loro conoscenze, forza e coraggio collettivi, Finney riuscì a scappare. Gli altri ragazzi erano morti da tempo e non c’era modo di salvarli, ma Finney uccidendo il Grabber e scappando, riuscì a vivere per tutti loro. Quando Gwen ha condotto la polizia alla casa in cui sono stati sepolti, hanno potuto ottenere un po’ di pace. Negli ultimi momenti di The Black Phone, si vede Finney abbracciare la sua ritrovata fiducia, e c’è anche la possibilità che suo padre tenti di ripulire.

Per gentile concessione di Universal

Le dualità di Finney e il Grabber

The Grabber e Finney condividono molte cose in comune. Entrambi hanno abilità soprannaturali e possono parlare con i morti. The Grabber ammette di aver sentito il telefono da bambino, ma dice che non funziona da decenni. Più avanti nel film, sente anche il telefono squillare e le sue vittime si arrabbiano con lui. Probabilmente ne aveva l’abilità da bambino e l’ha picchiata o repressa piuttosto che essere perseguitato dai fantasmi dei ragazzi che ha ucciso. Finney, Gwen e l’Afferrato sembrano avere più di un semplice abuso in comune. Il Grabber probabilmente ha sentito cose da bambino ed è stato punito per essere diverso. Ora, da adulto, mette in scena gli abusi subiti da bambino.

Per lui, è un modo per catturare parte del controllo che desiderava. La differenza tra Finney e The Grabber, però, è che Finney è un pacifista. Crede nell’evitare la violenza e consiglia a sua sorella di compassione e moderazione. Alla fine, però, non ne ha mostrato nessuno per il Grabber, perché stava canalizzando tutta la rabbia dei suoi compagni rapitori e aveva bisogno di combattere per la sua vita. Quando invecchierà, si spera, non perderà la sua capacità di parlare con e per i morti e di mostrare gentilezza anche quando non è meritata.

La simbologia delle maschere, del telefono e dei palloncini in The Black Phone

The Grabber indossa una serie di maschere per tutto il film perché è il mostro che la sua maschera proietta. Finney è in grado di prendere il sopravvento quando fa cadere la maschera del Grabber, e lui salta fuori. Per quest’uomo malvagio, la sua maschera è la sua protezione. È ciò che gli permette di uccidere questi ragazzi senza coscienza. È uno scudo letterale dagli orrori del suo passato. Alcuni di quelli per cui si sente in colpa, come l’uccisione dei ragazzi, ma alcuni potrebbero anche essere peccati di suo padre. Quando è così insistente che Finney ha messo giù il telefono subito dopo averlo preso, dice che non ha funzionato da quando era un bambino. I ragazzi chiariscono che il Grabber è stato in grado di ascoltarli per tutto il tempo. È possibile che la mela non sia caduta lontano dall’albero e che il padre del Grabber possa aver ucciso persone che chiamavano anche dall’oltretomba.

Molte delle sue maschere hanno le corna perché è malvagio. Si è trasformato in questa versione contorta di un padre che si crogiola nella punizione invece dell’amore e trova piacere nel dolore degli altri. Il nero è spesso associato alla morte e al male. Il telefono e i palloncini sono neri perché rappresentano la morte. I palloncini sono solitamente decorazioni per le feste dei bambini, ma in questo caso sono strumenti del rapimento del ragazzo. È un elemento particolarmente crudele da introdurre. Il Grabber tiene il telefono anche se potrebbe essere e diventa un’arma perché, sebbene sappia che i morti lo perseguitano, il suo senso di colpa non gli permetterà di liberarsene.

Joe Hill, che ha scritto il racconto, e Scott Derrickson, che ha diretto il film, stanno facendo grandi dichiarazioni sugli abusi sui minori e sulla macchia che può lasciare sui bambini. Per alcuni li rende timidi e solitari, mentre altri che sono già stati danneggiati diventano assassini. Non mi è sfuggito che sia il padre di Finney che il Grabber hanno usato una cintura per infliggere una punizione. Eppure, per quanto cupo sia The Black Phone, si tratta di trovare luce nell’oscurità, trovare coraggio quando si ha paura e guadagnare forza nei numeri. Puoi eseguire lo streaming di The Black Phone su Apple TV in questo momento per l’acquisto o il noleggio, ed è ancora nei cinema. Domani sarà disponibile in streaming su Amazon e altri siti VOD.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.