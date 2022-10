Spiegazione del telefono di Mr. Harrigan di Netflix: cosa significano i messaggi di testo?

Il telefono del signor Harrigan. (LR) Jaeden Martell nei panni di Craig e Cyrus Arnold nei panni di Kenny Yankovich in Mr. Harrigan’s Phone. Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2022

L’adattamento di Netflix di un racconto di Stephen King intitolato Mr. Harrigans’s Phone è stato presentato in anteprima oggi. La storia toccante e scritta magnificamente è di amore e compagnia anche dall’oltretomba, supponendo che la tua idea di amore includa l’uccisione delle persone. Stephen King ha avuto una sorta di rinascita. Il prolifico scrittore non ha mai smesso di scrivere, ma negli ultimi anni la sua enorme libreria è stata rivisitata, riavviata e, in alcuni casi, portata sullo schermo per la prima volta.

Molte delle storie di King riguardano relazioni tra compagni inaspettati e bambini in pericolo. Tutto, da The Shawshank Redemption a Firestarter, riguarda l’umanità e il modo in cui si relaziona con il soprannaturale anziché con l’orrore diretto. I personaggi hanno abilità che possono essere usate per cose terribili, ma i veri mostri sono gli umani. King e suo figlio Joe Hill amano scrivere della fragilità dell’umanità. Mr. Harrigan’s Phone parla del meglio e del peggio di tutti noi.

Nel romanzo e nel film scritti per lo schermo dal regista John Lee Hancock, Jaeden Martell di Defending Jacob e l’imminente riavvio di The Lost Boys interpreta Craig, un ragazzo solitario che legge a un ricco anziano fin da quando era un ragazzino. Vive con il padre dopo la morte della madre. L’uomo più anziano, il signor Harrigan (Donald Sutherland, The Hunger Games), è ugualmente solo e i due costruiscono un’amicizia sorprendente.

Nel corso degli anni, sviluppano fiducia e affetto reciproci. Discutono di politica, etica, carriere, letteratura e verità sulla vita. In occasioni speciali, il signor Harrigan gli regala dei gratta e vinci, uno dei quali è un vincitore. Craig vince tremila dollari e usa parte del denaro per acquistare al signor Harrigan un iPhone in modo che il signor Harrigan possa sperimentare alcune delle meraviglie della tecnologia e comunicare anche quando sono separati.

Pochi mesi dopo, il signor Harrigan muore e Craig lo trova con in mano il telefono, non avendo ricevuto il suo ultimo messaggio. Il signor Harrigan ha lasciato una considerevole fiducia a Craig per assicurarsi che potesse andare al college e proseguire la sua carriera di scrittore. Questa non è la fine della storia per loro, però. Craig scopre che il signor Harrigan aveva un lato oscuro e che alcune cose è meglio lasciarle in pace. Ecco tutto ciò che devi sapere sul finale di Mr. Harrigan’s Phone e sul significato di quei messaggi di testo.

Il finale di Mr. Harrigan’s Phone

Poco dopo la morte del signor Harrigan, Craig inizia a sospettare di poter ancora comunicare con lui. Riceve messaggi da lui dopo che è stato sepolto, indicando che ha visto l’ultimo messaggio di testo di Craig anche se dovrebbe essere impossibile. Quando Kenny (Cyrus Arnold) lo picchia a un ballo scolastico, Craig chiede aiuto al suo vecchio amico. Il signor Harrigan era un uomo d’affari scaltro che non lasciava che gli altri si approfittassero di lui. Kenny pensava di averlo denunciato per vendita di droga che ha portato alla sua espulsione. Non era Craig, ma Kenny si rifiutava di credere il contrario. Il ragazzo molto più grande avrebbe potuto uccidere Craig se non fosse stato interrotto dalla portiera di una macchina. Kenny ha avvertito Craig di non dirlo a nessuno e lo ha minacciato di nuovo.

Il povero Craig era spaventato e si sentiva in trappola. Non poteva parlare con il suo insegnante o padre preferito, quindi si rivolse a qualcuno che pensava sarebbe stato al sicuro, la persona che gli aveva sempre dato ottimi consigli e ascoltato senza giudizio. Sfortunatamente, poco dopo che Craig ha lasciato un messaggio sul telefono del signor Harrigan, che era stato sepolto con lui e avrebbe dovuto esaurirsi mesi prima, Kenny muore. Quando Craig si sveglia il giorno seguente, ha un messaggio di testo che dice che Kenny è morto. Presumibilmente è stato un tragico incidente, ma Craig la pensa diversamente. Inizia a indagare sui dipendenti del signor Harrigan e scopre che questa non è la prima persona a suicidarsi o ad avere un incidente dopo essersi arrabbiata con il suo amico. Sembra che il signor Harrigan abbia fatto giustizia senza pietà.

Craig è sconvolto da ciò che pensa di aver fatto chiamando il signor Harrigan, ma non ha prove assolute, quindi giura di lasciarlo in pace e di non guardare in bocca i cavalli da regalo. Il tempo scorre senza incidenti e alla fine Craig va al college. Sfortunatamente, la morte del suo insegnante di liceo preferito lo riporta a casa. Un guidatore ubriaco ha ucciso la signora Hart un pomeriggio e se n’è andato senza quasi un graffio. A peggiorare le cose, all’uomo è stato ordinato di andare in una comoda riabilitazione invece che in prigione, nonostante i suoi molteplici arresti. Sentendosi arrabbiato e impotente, Craig ha contattato ancora una volta il suo vecchio amico e gli ha chiesto di uccidere l’autista ubriaco. Il giorno successivo ricevette un messaggio e scoprì che l’uomo era morto.

Indagò sulla morte dell’uomo e scoprì che era morto di una morte raccapricciante soffocandosi con la stessa marca di sapone usata dalla signora Hart. A questo punto, sa di aver causato la morte di quest’uomo. È un po’ di giustizia poetica ma raccapricciante che lo perseguita. È devastato da ciò che ha fatto e getta il suo telefono e il signor Harrigan in acqua, sperando che questo ponga fine al ciclo una volta per tutte.

Se questa sia la fine delle cose, non possiamo esserne sicuri. Il signor Harrigan ha ancora il suo telefono sepolto con sé, quindi presumibilmente, se avesse mai voluto contattare Craig, potrebbe e viceversa. Il signor Harrigan era un uomo brillante, ed è dubbio che anche un cambio di numero di telefono non lo avrebbe dissuaso. I suoi messaggi di testo criptici a Craig indicano che vorrebbe che Craig andasse avanti senza di lui.

Cosa significano i messaggi di testo?

Craig riceve diversi messaggi di testo nel film dal telefono del signor Harrigan. Sono tutti brevi e, in molti casi, contengono solo lettere. Uno di questi è cccaa, il che significava che Craig mi chiedeva qualsiasi cosa. L’uomo più anziano voleva comunicare con il suo amico. Non si trattava di ferire nessuno a quel punto, ma solo di aiutare Craig a superare una situazione difficile. Gli altri testi importanti sono cccst e cccx, che entrambi sono Mr. Harrigan che cerca disperatamente di convincere Craig a fermarsi, o almeno così crede Craig. Sapendo cosa facciamo del signor Harrigan, probabilmente è l’uomo più anziano che cerca di salvare Craig da se stesso. Gli sta chiedendo di lasciarlo andare e di non chiedergli di uccidere nessun altro.

L’unica vera domanda è: il signor Harrigan voleva che si fermasse perché ha ferito lui o Craig? Probabilmente è sia perché il signor Harrigan non vorrebbe essere responsabile di aver ferito e distrutto Craig, e sapere che stava contribuendo a ciò gli causerebbe un dolore tremendo. I messaggi sono lettere strane perché l’uomo si stava decomponendo in una scatola buia. Probabilmente non riusciva a premere perfettamente tutti i pulsanti. Dai una pausa al ragazzo. King stesso ha indicato che questi messaggi significavano fermarsi.

Alla fine, Mr. Harrigan’s Phone parla dei pericoli di essere disconnessi da amici e familiari. Queste connessioni significano molto di più della moltitudine di false amicizie che si trovano sui social media. Quando alla fine Craig decise di lasciar andare il signor Harrigan, il passato e il suo telefono, fu liberato. Potrebbe ancora sopportare il senso di colpa di ciò che ha messo in atto, ma non poteva più esercitare quel potere e invece si è concentrato sulle relazioni che contano.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.