Spiegazione del padre delle mosche: il fantasma nella camera da letto, la strega e cosa è successo a Michael?

I drammi familiari a combustione lenta con figure materne inquietanti, padri assenti e ambienti isolati sono pilastri dell’horror. C’è molto da estrarre dal dolore, dalla rabbia e dal trauma. Il padre delle mosche di Ben Charles Edwards utilizza un’atmosfera lunatica, una tavolozza di colori seppia e grandi performance per alzare la posta in gioco con pugni di ambiguità soprannaturale e costumi intelligenti.

Abbiamo tutti visto film in cui una donna viene spinta in un ruolo che non è attrezzata o non è disposta ad assumere. Goodnight Darling presenta Florence Pugh che naviga in un paesaggio misogino della perfezione pastello degli anni ’50. La Loggia ci ha dato Riley Keough che cerca disperatamente di tenere insieme i pezzi della matrigna quando il suo nuovo marito la lascia con i suoi figli a Natale. È una buona configurazione piena di spazi e angoli oscuri in attesa di essere riempiti di stranezze e pericoli. Father Of Flies sovverte il tipico scenario della madre malvagia e dei bambini malvagi per offrire un colpo di scena finale incisivo che è tanto devastante quanto confuso. Ecco cosa devi sapere sul finale di Father Of Flies, la strega, il fantasma e il finale karmico.

Un giovane ragazzo vulnerabile è convinto che una forza soprannaturale si sia trasferita con la nuova moglie di suo padre quando sua madre è stata cacciata. La figlia adolescente Donna è arrabbiata e risentita per questa ulteriore intrusione, mentre suo padre Richard, il defunto Nicholas Tucci, è preoccupato per il comportamento irregolare della sua ex moglie e per la felicità della nuova moglie. Quando la sua ex moglie si presenta inaspettatamente a casa una notte, mette in moto una serie di eventi che perseguiteranno la famiglia per sempre.

Il finale di Il padre delle mosche

Temendo per la sua vita, Coral ha pugnalato Donna. Dopo averla pugnalata, Coral chiama Richard e gli racconta cosa era successo. È tornato a casa e, in preda al panico, ha colpito Coral con la sua macchina quando è corsa davanti a lui. Mentre tutto questo stava accadendo, Michael era nella sua stanza e trascinato sotto il suo letto, cercando di salvare sua madre. Una forza invisibile l’ha tirata. L’anziana donna della porta accanto, che potrebbe essere stata o meno una strega, avvertì Michael di andare nella luce ed evitare il buio. Gli disse di non guardarlo o di lasciare che lo toccasse. L’oscurità a cui si riferiva era probabilmente ciò che stava prendendo sua madre. Michael era innocente, essendo stato ucciso da sua madre, ma aveva dei peccati da espiare. Quando non poteva lasciarla indietro, ha anche ceduto all’oscurità.

Una delle più grandi lamentele su Father Of Flies è il confuso serraglio di paure che spesso sono sconnesse e non hanno alcun senso finché non viene data loro una prospettiva nei momenti finali. Scene da incubo raccapriccianti mescolate a brividi in tempo reale avevano senso solo di fronte all’orribile svolta finale. Michael è morto dall’inizio del film. Sua madre è venuta a casa per vedere i bambini ed è stata respinta dal padre. Richard era preoccupato per quello di cui era capace. Si scopre che aveva ragione a preoccuparsi per lei. Negli ultimi istanti, mentre torna a casa, abbiamo un flashback di quella notte.

Invece della madre di Michael che si è suicidata da sola nel loro garage, ha portato anche Michael in macchina. Tutte le scene di Michael erano dal punto di vista di un fantasma e di Coral che non sapeva come elaborare ciò che stava vivendo. Era distante nei confronti di Michael perché non sapeva che fosse ancora in giro. Coral non lo stava ignorando. Lei semplicemente non poteva vederlo. A peggiorare le cose, tutti gli oggetti in movimento, i telefoni sganciati e i rumori strani erano Michael che perseguitava involontariamente Coral. Inoltre non si rendeva conto di essere morto e, di conseguenza, desiderava disperatamente raggiungere qualcuno che potesse aiutarlo.

Uno degli indizi è il viso pallido che Donna cattura sul suo telefono. Quello è Michele. Tutte le altre cose erano Michael che cercava di parlare con sua madre e lui muoveva oggetti come farebbe qualsiasi bambino vivente. A poco a poco, queste cose non potevano essere ignorate e hanno fatto impazzire Coral. Naturalmente, non aiutava il fatto che Richard fosse molto lontano e preoccupato per il proprio dolore.

Perché Coral ha pugnalato Donna?

Donna e Coral hanno avuto una relazione problematica. Donna pensava che Coral fosse egocentrico e strano. La tragedia della notte in cui sua madre ha cercato di entrare in casa l’ha colpita più di quanto ammetta. Coral stava perdendo la testa per essere stata portata al punto di rottura da Michael, che non aveva idea che la stesse perseguitando. Più Michael cercava di raggiungere sua madre e chiunque altro potesse aiutarlo, peggio diventava l’ossessione. L’ironia è che Coral pensa che sia l’ex moglie di Richard a perseguitarla. Alla fine, dopo essere scattata, Coral scattò e accidentalmente inseguì Donna e la pugnalò. Non voleva farle del male, ma si convinse che voleva prendere lei e il suo bambino non ancora nato. Potrebbe anche aver confuso Donna con un fantasma.

Cos’era la strega della porta accanto?

Dopo che la svolta è stata rivelata alla fine di Father Of Flies, il ruolo del vicino diventa più evidente. È stata in grado di vedere Michael perché era in grado di vedere cose paranormali. La vecchia sa che Michael è morto ma crede che debba capirlo da solo. Lei gli dà consigli ma non può aiutarlo. Sfortunatamente, sebbene si renda conto che Michael è bloccato tra il mondo dei vivi e quello dei morti, non ha il potere di portarlo in salvo. Sembra che ora sia bloccato nell’oscurità con sua madre, condannato a perseguitare per sempre i vivi.

Il vicino ha detto a tutti che le cose che facciamo nella vita devono essere contabilizzate nella morte. A parte Michael e forse Donna, tutti gli altri hanno fatto cose di cui non sono orgogliosi. Richard probabilmente ha trascurato la sua ex moglie e si sente decisamente in colpa per la morte di Michael. Coral si sente come un impostore nella sua nuova casa e si sente in colpa per quello che è successo a Michael, anche se non lo mostra così acutamente come Richard, che ha continui incubi sulla sua morte. Questa è la scena con Michael e il mostro nella sua stanza. Tutto ciò era un sogno febbrile di senso di colpa e dolore. Non c’era mai niente nella stanza di Michael prima della sua morte, e dopo, Richard non aveva idea che fosse lì. Né Coral né Michael hanno sperimentato nulla dalla madre di Michael.

Alla fine, Father Of Flies è una famiglia distrutta in crisi. È un’accusa spietata per la mancanza dei genitori e per la perdita dell’innocenza infantile. Il design inquietante dei costumi, uno spavento da camera da letto assassino e una svolta fantastica si combinano per creare un buon film. È disponibile per lo streaming ovunque in questo momento, incluso su Amazon Prime, che sta chiudendo la sua vendita Prime Early Access.

