Spiegazione del finale Lou di Netflix: Lou e Philip sono sopravvissuti?

Se mai ci avessi pensato, mi piacerebbe vedere la madre esilarante della sitcom della NBC, Mamma, in un thriller di spionaggio mentre interpreta al meglio Liam Niessen; questo è il film che fa per te. È l’eroina d’azione di cui non ti rendi conto di aver bisogno. Il thriller sorprendentemente avvincente è pieno di azione e rimpianti del passato. Tra il corpo che sbatte, accoltellato e MacGyver che uccide con barattoli di fagioli, ci sono molti colpi di scena. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Lou.

Lou (Allison Janney) è un’anima brizzolata che vive una vita solitaria con solo il suo cane per compagnia. È taciturna e scostante con tutti nella sua piccola isola del New England. Ha dei segreti ed è piena di disprezzo per se stessa che sospettiamo abbia qualcosa a che fare con i documenti riservati e le foto che tiene nascosti prima di bruciare nel suo camino. Hannah, Jurnee Smollett di Spiderhead, è una giovane madre single che vive nella casa in affitto di Lou. Suo marito è stato ucciso in combattimento diversi mesi fa e lei non ha ancora potuto dirlo a sua figlia. Lou è duro con Hannah, ma quando qualcuno irrompe e rapisce Vee, Lous entra immediatamente in azione.

È più di quanto sembri e sa di più su quello che è successo di quanto Hannah si renda conto. Il marito di Hannah, Philip, Logan Marshall-Green di Prometheus e How It Ends, non è morto e non è un bravo ragazzo. È un mostro che è stato distrutto da eventi passati che vengono lentamente rivelati. Philip ha abusato di Hannah quasi dall’inizio, e quando lei ha minacciato di divorziare da lui e prendere Vee, ha simulato la sua morte e ha pianificato di portarle via sua figlia. Convenientemente è stato anche accusato di crimini di guerra per aver torturato i prigionieri, quindi la sua “morte” ha ucciso due piccioni con una fava. Con una violenta tempesta infuria e nessun modo per chiedere aiuto, Lou e Hannah devono collaborare per rintracciare Philip e salvare Vee prima che sia troppo tardi.

Si scopre che Lou è un ex della CIA e uguale a Philip. Nonostante non abbia detto nulla ad Hannah della loro relazione, li ha osservati fin dall’inizio. Sapeva quanto potesse essere pericoloso Philip perché lei è sua madre. Filippo è stato rapito da ragazzo. Anche se Lou si è assicurato che fosse salvato, non è tornata da lui stessa. Invece, è rimasta sul campo a lavorare come spia. Il suo senso di colpa per ciò che è diventato l’ha spinta a orchestrare il trasferimento di Hannah a Orcas Island e a vegliare su di lei. Quando Lou ha appreso della morte di Philip, ha pensato che Hannah e Vee fossero al sicuro, motivo per cui ha scritto la lettera lasciando tutto a loro e preparandosi a uccidersi. Hannah non sapeva niente di tutto questo, però.

Il finale di Lou

Tutti gli appunti lasciati da Philip erano per Lou, non per Hannah. Era ancora più arrabbiato con lei di Hannah. Philip aveva pianificato di scappare con Vee su una barca, ma quando il tempo lo ha impedito, ha piazzato una bomba e ha cercato di attirare tutti a un faro e far esplodere la bomba. Lou è in grado di disinnescare la bomba e Hannah e Vee si mettono in salvo. Questo lascia Lou e Philip ad avere una resa dei conti finale proprio mentre la CIA sta scendendo su di loro in elicottero. La CIA vuole Lou per le prove che ha preso e Philip per i suoi crimini.

Philip e Lou lottano nell’oceano. Lou viene accoltellato e, quando pensi che sia finita, l’elicottero della CIA apre il fuoco sui due e cadono nell’oceano, presumibilmente morti. La CIA interroga Hannah sul fatto che sappia qualcosa delle prove nascoste da Lou. Hannah lo nega e si prepara a trasferirsi. Successivamente vediamo Hannah, Vee e Jax su un traghetto per la terraferma e una nuova vita. Jax guarda interrogativamente il ponte superiore e qualcuno con in mano un binocolo. Inclina la testa nel modo in cui tutti i proprietari di cani sanno che significa curiosità.

Lou e Philip sono vivi?

Pensa di riconoscere il suo proprietario, ma è lontano e lei non sta reagendo a lui, quindi non è sicuro. La telecamera quindi si sposta appena oltre la persona e vediamo che è una donna con i capelli castani. Questo è sicuramente Lou. Si è tinta i capelli, ma il braccialetto di rame è un regalo morto. O è? Lo sceriffo Rankin ha regalato a Lou un braccialetto di rame poco prima del suo combattimento con Philip. Quando la CIA stava interrogando Hannah, lo sceriffo Rankin era presente e la telecamera si è concentrata su due braccialetti di rame ai suoi polsi. A prima vista, questo sembrò indicare che il suo corpo fosse stato recuperato, e lui si riprese il braccialetto.

Ora deve indossare due braccialetti perché se uno aiutasse, due farebbero miracoli. Avrebbe potuto prendere un braccialetto nuovo o recuperare quello dall’oceano con o senza un corpo attaccato. Lou avrebbe potuto facilmente comprare il suo braccialetto credendo che l’avesse aiutato con il suo dolore. Non lo sapremo mai, ma la reazione di Jax è sufficiente per me per dire definitivamente che Lou è vivo e li sta ancora guardando. Se non altro, è una sopravvissuta.

Anche con suo figlio morto, ha tutte le ragioni per rimanere nascosta. La CIA non le permetterebbe di vivere con tutti i segreti che conosce e non possono fidarsi del fatto che non abbia nascosto altre prove. Lou vuole avere la possibilità di essere felice con la sua famiglia, ma deve assicurarsi che Philip non torni mai più. La preoccupazione più significativa è perché sta ancora guardando Hannah e Vee. Lou ha deciso di fare un grande cambiamento di vita e di riconnettersi con la sua famiglia, o ha paura che Philip non sia davvero andato? Le persone sono capaci di cambiare, ma è più probabile che sia preoccupata che Philip non sia effettivamente morto. Se anche Philip è sopravvissuto, dovrà rimanere vigile per tenerli al sicuro.

Puoi eseguire lo streaming di Lou su Netflix in questo momento.

