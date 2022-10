Spiegazione del finale di Ragazza più fortunata al mondo

Caricamento dati JustWatch…

Questo articolo discute il finale del film di Netflix La ragazza più fortunata del mondo e conterrà spoiler.

La ragazza più fortunata del mondo segue Ani (un fantastico mila Kunis), uno scrittore “impareggiabile” di New York City che apparentemente ha una vita perfetta. Ha un lavoro in una rivista importante dove il suo editore (Jennifer Beal) pensa di essere una star. Ani è anche fidanzata con un ricco scapolo (Finn Wittrock), anche se non mangerà più di una fetta di pizza davanti a lui. Infatti, quando si dirige in bagno, lei scarta i restanti due e incolpa il cameriere per aver versato loro della soda, quindi devono essere scartati. Commenta anche il lavoro fantastico che ha fatto mangiando carboidrati, il che è di per sé esilarante. Stanno per trasferirsi a Londra, dove ha ottenuto un ottimo lavoro a Londra, e può conseguire il Master in un prestigioso programma.

Tuttavia, Ani ha un segreto. Il suo vero nome è TifAni ed è una delle poche sopravvissute alla peggiore sparatoria scolastica nella storia degli Stati Uniti. Tuttavia, uno dei sopravvissuti ha puntato il dito contro Ani dopo che è successo. Un adolescente di nome Dean è ora su una sedia a rotelle e si candida al Senato. L’accusa ha fatto sì che Ani si nascondesse e cambiasse il suo nome. C’è di più nella storia e spiega la sua persona. È una copertura o uno scudo per proteggersi da quello che è successo. Tre ragazzi hanno violentato di gruppo TifAni durante il suo secondo anno. Solo pochi giorni prima della sparatoria. Il film alterna avanti e indietro tra le linee temporali mentre il suo retroscena finalmente la raggiunge. Un regista che sta girando un documentario sul vero crimine vuole la sua versione della storia e vuole sapere perché ha detto che Ani faceva parte delle riprese.

Il semplice fatto è che Dean era uno dei tre ragazzi che l’hanno violentata, e gli altri due sono stati uccisi nella sparatoria a scuola. Per nascondere il fatto che l’ha violentata e la sua meschinità perché era su una sedia a rotelle, Dean ha puntato il dito contro Ani. Eppure, ci deve essere di più, no? Bene, c’è. TifAni ha stretto amicizia con i due tiratori e uno di loro l’ha difesa, insieme a uno dei suoi stupratori. Va notato che l’autore del materiale originale del film, Jessica Knoll, ha affermato che le scene di stupro sono ispirate dalle sue stesse esperienze.

Uno di loro ha salutato TifAni tenendo la pistola. L’altro ha bloccato lei e Dean nella mensa. Il tiratore le ha messo la pistola in mano e le ha dato il potere di difendersi da sola mentre contemporaneamente impugnava l’arma in un modo in cui fissava il fucile nel palmo della sua mano. Il tiratore lo strappa via e spara a Dean, provocando un infortunio per tutta la vita. TifAni poi lo pugnala al collo con un coltello che si mette nella tasca posteriore, uccidendolo.

Spiegazione del finale di Ragazza più fortunata al mondo

Dopo un breve incontro con il suo vecchio insegnante che le ha fatto decidere di andare con le sue finanze a Londra invece di accettare il lavoro con il New York Times, Ani inizia a perdere il controllo. La sua paranoia, il rimuginare nella sua testa e i comportamenti agiscono, il che è strano per una donna a cui piace mantenere il controllo. Il caso in questione è l’atto di sesso “ruvido” che ha con il suo fidanzato. Questo è un modo per controllare la situazione alle sue condizioni.

Lei, tuttavia, decide di fare l’intervista per il film, ma Dean interrompe la festa. Se ne va, sconvolta e lo affronta in privato durante la firma di un libro. Si scusa per aver puntato il dito e per le sue ragioni per aver nascosto l’aggressione sessuale. Non ha problemi a riprendersi il reclamo. Se ha le assicurazioni di Ani, lo stupro resterà tranquillo. Quando Ani non obbedisce, minaccia di raddoppiare la bugia. Sai, il tipo che può viaggiare dall’altra parte del mondo mentre la verità si mette le scarpe. Ani, però, è dura come chiodi e mette Dean al suo posto. Si scusa per averla violentata ma non si rende conto che Ani lo ha registrato.

Questo le dà la copertina di cui ha bisogno per scrivere la sua storia per il New York Times. E con alcune sagge parole di incoraggiamento per il suo capo sul non proteggere la sua famiglia e “Dì quello che vuoi”, scrive quell’articolo. Ciò causa un problema con Luke e la rottura, perché Ani vuole rimanere a New York City a scrivere per il Times. Dopo che la sua storia è stata pubblicata, ha ottenuto contenuti. Ani legge anche i commenti sul suo articolo. Molti provengono da varie donne di diverse forme, dimensioni, età ed etnie. Tutti la ringraziano per il suo coraggio e il coraggio che ha dato loro.

Cosa ne pensi del finale del film di Netflix La ragazza più fortunata del mondo? Commenta qui sotto.

