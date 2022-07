Spiegazione del finale di Nightmare On Elm Street: Nancy stava ancora sognando e come ha senso con il resto dei film

L’originale Nightmare On Elm Street del 1984 era un rito di passaggio per tutti i Gen Xer. Non c’è film horror più per eccellenza di questo con il bandito dei sogni dalle dita di rasoio che sputa sarcastico. Ricordo di essere stato terrorizzato da questo film e di aver riso a crepapelle in diverse scene. Non molti film dell’orrore possono farlo. È stato rilasciato al momento perfetto, proprio nel mezzo del divieto dei genitori sul “porno rock” da parte del Parents Music Resource Center da artisti come Motley Crew, Cyndi Lauper e Prince e nel culmine di Satanic Panic. Per quelli di noi i cui genitori erano abbastanza liberi di pensare da non bandire i film spaventosi da casa nostra, Freddy Krueger era l’icona perfetta.

Screengrab del trailer ufficiale

L’idea che un demone possa invadere i tuoi sogni quando sei il più vulnerabile è terrificante. Ci ha fatto mettere in discussione ogni incubo che abbiamo mai avuto e tutti quelli che sono venuti dopo aver visto. Per quanto spaventoso fosse, tuttavia, c’era una sensibilità assurda in tutto ciò che gli faceva storcere il naso come i film horror convenzionali. Krueger era uno stronzo e lo sapeva. Sì, aveva un piano di vendetta completamente sviluppato, ma prima di tutto voleva solo torturare i bambini.

Era sarcastico e odioso e rideva delle sue stesse battute. Con un killer del genere, non dovrebbe sorprendere che una certa dose di logica onirica sia necessaria per vedere l’ambiguo finale di Nightmare On Elm Street che ha creato una serie di sequel, tra cui i fantastici Dream Warriors. Ecco tutto ciò che devi sapere sul finale di NOES e su come ha senso all’interno del franchise più ampio.

Il finale di Nightmare On Elm Street

Si scopre che Freddy Krueger è un pedofilo che aveva lavorato come giardiniere alla scuola elementare frequentata da Nancy e dai suoi amici. I loro genitori si erano uniti per fermarlo e lo avevano bruciato a morte. Comprensibilmente questo ha fatto impazzire un ragazzo, e quindi è tornato dalla morte per infestare i sogni dei bambini che aveva molestato. Nancy era la sua preferita; pertanto, fu la più tormentata e salvata per ultima. Aveva il controllo sul mondo dei sogni solo perché era morto, ma poteva controllare tutto dentro i sogni. Quindi, mentre tutti i bambini dormivano, ha invaso i loro incubi e li ha uccisi nel sonno, il che ha provocato morti memorabili come la fontana del letto insanguinato di Johnny Depp.

Dopo che Krueger ha eliminato quasi tutti gli amici e la famiglia di Nancy, lei escogita un piano per fermarlo. Disegna una serie di trappole esplosive nel mondo reale e si prepara ad addormentarsi in modo da poter trascinare Krueger fuori dal mondo dei sogni che controlla e nel mondo reale, dove lei ha il sopravvento. Uccide sua madre e Nancy lo tira fuori dal suo sogno, dove dichiara che “ora conosce il segreto. Tutto questo è un sogno”. Lei gli volta le spalle ed esce di casa.

All’inizio, tutto sembra fantastico. La madre di Nancy le augura una buona giornata e tutti i suoi amici morti sono di nuovo vivi, aspettando in un’auto a strisce come il maglione di Krueger. Poi, negli ultimi istanti, risuona la famigerata risata di Freddy. Sembra che Nancy non abbia sconfitto Krueger, e lei è ancora nel suo sogno. Nancy potrebbe aver esaurito parte del suo potere, ma le morti sono reali. Aveva ancora un certo controllo sul mondo dei sogni. Le stava mostrando che era solo questione di tempo prima che ricostruisse il suo potere e tornasse a cercare lei e altri bambini vulnerabili.

A prima vista, questo finale senza senso sembra un’esca per il sequel. Il tipo di finale di svolta per cui sono noti i film dell’epoca che ha consentito l’espansione di storie di film popolari. Anche se devi strizzare gli occhi un po’ per dare un senso al quadro generale, e anche se è ovvio foraggio per i film successivi, il finale di Nightmare On Elm Street ha senso all’interno del più ampio universo dei film. Installa bene anche alcuni dei film successivi.

Screengrab del trailer ufficiale

Nancy è mai sfuggita al suo sogno?

Sembrava che Nancy potesse trascinare Krueger fuori dal paesaggio onirico e nel mondo reale. La scena finale, tuttavia, mette tutto ciò in discussione. Mentre viene portata a scuola con tutti i suoi amici, risuona la risata maniacale di Krueger. Come possono essere vivi tutti i suoi amici e la madre? Come ha fatto Freddy a evitare di essere intrappolato e ucciso da Nancy? Considerando che c’erano così tanti film, molti dei quali in cui c’era Nancy, cosa è successo davvero? Se combinate con le ultime parole di Nancy a Krueger e guardando attraverso la lente di otto diversi sequel (non menzioneremo il terribile remake del 2010), possiamo finalmente dare un senso a quella strana logica del sogno.

Presa alla lettera, Nancy non ha avuto successo. Non ha mai sconfitto Krueger e non lo ha trascinato nel mondo reale. Invece, rimane nel sogno di Krueger, dove è condannata a vivere nel suo mondo da incubo. Considerando l’eccesso di IP che è venuto dopo questo classico, l’interpretazione più ragionevole è meno oscura.

Sia Freddy che Nancy hanno vinto la battaglia finale. Nancy gli ha tolto parte del potere quando si è resa conto che poteva anche controllare il paesaggio onirico. Rifiutandosi di aver paura di lui, Krueger non poteva più farle del male. Quando ha seguito il consiglio di Glen e ha voltato le spalle a Freddy, ha portato via la sua capacità di ferirla. Freddy ha vinto perché lei non lo ha sconfitto, ed è riuscito a uccidere quasi tutti quelli che contavano per Nancy.

La parte più strana è che Nancy probabilmente non ha mai lasciato il mondo dei sogni. Potrebbe aver pensato di essersi svegliata e di averlo portato fuori dal suo incubo, ma l’omicidio di sua madre dimostra il contrario. È scomparso insieme allo scheletro di sua madre in un vuoto illuminato di blu nel letto. Anche suo padre è completamente perplesso da tutta questa stranezza, il che sembra indicare che nulla di tutto ciò sia accaduto nel mondo reale. Questo non ha assolutamente senso a meno che tu non consideri che Nancy non ha mai lasciato il suo sogno. La sequenza finale è semplicemente il suo modo di dire: “Puoi aver vinto questa battaglia, Nancy, ma io sono ancora qui”. Sappiamo dai successivi film di NOES che è ancora perseguitata dal passato e da incubi occasionali. Potrebbe non essere in grado di ucciderla come ha fatto con i suoi amici, ma può renderle la vita un inferno.

Nightmare On Elm Street 2: Freddy’s Revenge riprende cinque anni dopo gli eventi dell’originale. Jesse Walsh e la sua famiglia si sono trasferiti a casa di Nancy. Comincia ad avere incubi vividi e trova il diario di Nancy. Una volta che si rende conto che le loro esperienze sono simili, sospetta che Krueger lo stia controllando attraverso i suoi sogni nel mondo reale. Usando la stessa confusa logica del sogno del primo film, le abilità di Freddy si sono evolute. Si nutre di paura e più qualcuno è spaventato, più potere ha. Jesse diventa un canale per lui nel mondo reale perché teme non solo Krueger ma se stesso.

Quando Nancy ritorna in Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, viene confermato che sua madre e i suoi amici sono morti e che è viva. È sopravvissuta limitando i suoi sogni attraverso i farmaci. Nancy è una stagista in un ospedale dove vivono Kristen e un gruppo di altri adolescenti. Gli ultimi ragazzi di Elm Street sono tutti in un ospedale psichiatrico dopo essere stati torturati psichicamente da Freddy. Per la maggior parte, Krueger è ancora confinata ai sogni, ma la capacità di Kristen di attirare gli altri nei suoi sogni apre le porte a gruppi di vittime espansi. Fa anche spazio per ulteriori strategie di attacco alle vittime, che alla fine vengono impiegate in NOES 3,4,5 e 6. La capacità di Freddy di sviluppare nuove abilità come il possesso e i poteri soprannaturali delle sue vittime consentono a tutto di avere un senso nebbioso riservato per i migliori incubi.

Nightmare On Elm Street è disponibile su Netflix in questo momento.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.