Spiegazione del finale di Martha Marcy May Marlene: il sottoprodotto di una mente in frantumi

Martha Marcy May Marlene è uno sguardo devastante dentro una persona distrutta. Elizabeth Olsen, che interpreta il personaggio del titolo, sta sfuggendo a un culto. La incontriamo per la prima volta mentre vive con la setta poco prima di scappare per salvarsi la vita nella città più vicina. Attraverso una serie di flashback sconnessi e disorientanti, apprendiamo cosa è successo a Martha e vediamo quanto è profondo il danno. La narrazione non lineare di Sean Durkin è caotica come la mente di Martha. I ricordi che possono essere reali o meno vengono filtrati attraverso una nebbia nebbiosa di traumi e paure agghiaccianti. Il film brillante ed efficace utilizza una manciata di interpretazioni potenti e un testimone inaffidabile per creare qualcosa che ti rimanga a lungo dopo i titoli di coda.

Screenshot del trailer ufficiale

Il finale di Martha Marcy May Marlene

Dopo che Martha scappa inaspettatamente dal culto con cui convive da due anni, chiama sua sorella Lucy. Lei e Lucy non si parlano da anni e, nonostante quello che è successo in passato, Lucy guida per tre ore per andare a prendere la sua fragile sorella. Ma sfortunatamente, le ferite di Martha sono troppo profonde e diventa sempre più chiaro che Lucy, interpretata dalla sempre affidabile Sarah Paulson, e suo marito Ted (Hannibal’s Hugh Dancy) non sono attrezzati per aiutare Martha.

Quando il comportamento irregolare di Martha diventa pericoloso, decidono di cercare un aiuto professionale e di farla ricoverare. Mentre Lucy e Ted accompagnano Martha alla struttura, Martha intravede un uomo che la osserva dalla loro casa. Poi lo vede seguirli lungo la strada. Il film si conclude con una domanda ambigua. Che cosa è reale e che cos’è una grave paranoia associata alla psicosi? La risposta dipende dal tuo punto di vista e di chi ti fidi.

Martha non è così inaffidabile come sembra

Qui è vero il vecchio adagio che solo perché sei paranoico non significa che qualcuno non voglia prenderti. Il leader della setta Patrick (John Hawkes), ha il controllo completo sul suo piccolo regno. La società patriarcale che ha costruito lascia poco spazio all’autonomia e ancor meno al valore delle donne. Mentre il film si chiude e Martha scivola sempre più nella follia, vede un uomo che la guarda nuotare dalla riva. Non vediamo chiaramente quest’uomo e, a causa del suo comportamento irregolare, si presume che questa sia un’altra illusione. Più tardi, mentre viene guidata con sua sorella, vede un altro uomo in un’auto marrone che li segue. Scrivere questi incontri come trucchi della sua mente terrorizzata sarebbe stato facile.

È possibile, tuttavia, che Patrick la stia seguendo. Potrebbe essere in attesa del momento giusto per balzare e riportarla all’ovile. Se ci si può fidare dei ricordi di Martha (questo è un grande se), quando le è stato chiesto di uccidere i proprietari di case casuali all’inizio del film e ha fallito, potrebbe essere scappata perché sapeva intuitivamente cosa stava succedendo era sbagliato. Proprio come con la Sarah di Julia Garner, però, solo perché sa la cosa giusta da fare non significa che sia in grado di fare quelle scelte. Alla fine Martha ha preparato Sarah per essere violentata perché le è stato fatto il lavaggio del cervello così tanto da credere alle sciocchezze di Ted che non aveva pensieri indipendenti.

Usando questa prospettiva, Martha vede l’uomo e sceglie di rimanere in silenzio perché sa che è questione di tempo prima che vengano a prenderla. È rassegnata al suo destino e, peggio ancora, potrebbe essere complice di crimini contro la sorella e il cognato. Sappiamo che la setta prende soldi da ricchi membri della famiglia e ha già ucciso e rubato, quindi non sarebbe così inverosimile presumere che la setta stia configurando Lucy e suo marito come le prossime vittime. L’aspetto finale di Martha potrebbe essere interpretato come un sorriso che ha trovato un modo per tornare alle grazie del culto sacrificando sua sorella. Questo è il motivo per cui Watts le ha detto di prendersi cura di se stessa quando è scappata. Questo era il suo scopo da sempre, anche se inizialmente non se ne rendeva conto.

Screenshot del trailer ufficiale

Martha è esattamente fratturata come sembra

Probabilmente Martha aveva una malattia mentale prima di entrare nel culto di Patrick. Sua sorella allude a questo fatto quando le due donne cercano a volte senza successo di riconnettersi dopo che Martha ha lasciato il culto. Hai anche l’impressione che Martha stesse cercando qualcosa che non stava ottenendo dalla sua famiglia. Il suo sfogo a una festa dimostra che non riesce a distinguere la realtà dall’illusione.

Il titolo del film dice tutto. Martha è la figlia e la sorella che era una volta, Marcy May la devota seguace del culto e Marlene un ingranaggio impotente nella ruota della macchina di Patrick. Tutto ciò che la vediamo fare è un prodotto della sua malattia mentale e di un gruppo che ha approfittato della sua vulnerabilità. Il culto ha rinunciato a lei e ha cancellato la sua esistenza dal loro passato quando è scappata. A loro non importa cosa potrebbe dire perché non pensano che parlerà, e anche se lo facesse, è così instabile che pensano che nessuno le crederà.

C’è del vero in questo, e il fatto che sia stata istituzionalizzata li proteggerà ulteriormente dall’accusa. Come con la maggior parte dei gruppi come questo, il controllo e la leva sono esercitati sui vulnerabili. Nessuno la sta inseguendo perché non è necessario. Patrick l’ha così convinta del suo potere che non lo tradirà mai. Invece, probabilmente vivrà il resto della sua vita nella paura. Martha può imparare a farcela, ma sarà sempre contaminata da ciò che il culto le ha fatto. Porterà con sé per sempre pezzi di Martha, Marcy May e Marlene.

Se questo è vero, l’uomo che la guarda dalla riva o non esiste o è un uomo a caso, e lo stesso vale per l’auto che è convinta la stia seguendo. Il suo ultimo sguardo terrorizzato sembra dire altrettanto. ha paura che il culto la trovi, ma inizia ad essere ancora più spaventata dal fatto che sia tutto nella sua mente. L’idea che il suo cervello la tradisca è spaventosa quasi quanto il culto che la insegue.

È anche ossessionata dal suo ruolo nel perpetuare gli abusi nel culto. Si sente profondamente in colpa per aver permesso a Sarah di essere danneggiata e deve fare i conti con il suo ruolo attivo nella setta. Tuttavia, Martha ha fatto il primo passo accettando di chiedere aiuto. Si spera che, con il tempo e le cure, sarà in grado di riconnettersi con sua sorella e vivere una vita normale.

Martha Marcy May Marlene colpisce nella sua semplicità e nel suo orrore. Piuttosto che uno slasher che si fa strada attraverso un campo di cani ubriachi, questa potrebbe essere una vera ragazza che scappa da una situazione reale. Ma, come nella vita reale, la maggior parte delle cose sono sfumature di grigio. Quello che è successo veramente a Martha e cosa succede dopo la fine del film dipende dalla tua prospettiva. Credo che i veri mostri siano il genere umano dall’aspetto ordinario. Vivono in mezzo a noi e depredano i deboli. Nonostante l’abilitazione di Martha, è una vittima e si spera troverà il perdono e la forza necessari per affrontare Patrick un giorno e salvare gli altri. Questo è un film per un altro giorno, però. Puoi trasmetterlo in streaming su Hulu in questo momento.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.