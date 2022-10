Spiegazione del finale di Hellraiser 2022: la scatola del lamento, come vivere è il peggior dolore e cosa ha scelto Riley

Jamie Clayton nel ruolo di Pinhead in HELLRAISER di Spyglass Media Group, in esclusiva su Hulu. Foto per gentile concessione di Spyglass Media Group. © 2022 Spyglass Media Group. Tutti i diritti riservati.

Il remake di Hellraiser di Hulu è un utile sostituto per l’ennesima metafora della dipendenza. Il film ha l’aspetto grintoso dell’originale Candyman ma senza la cattiveria intrinseca. Riley è una tossicodipendente in via di guarigione con un fidanzato perdente sporco il cui unico scopo sembra essere quello di fare sesso con lei e metterla nei guai. Vive con il suo dolce fratello, il suo ragazzo e il suo compagno di stanza. Suo fratello è lo yen dello yang del suo ragazzo. A corto di soldi per l’affitto, il fidanzato di Riley, Trevor, la convince a rubare qualcosa da un deposito. Invece di trovare pile di contanti o gioielli, trovano un unico oggetto: una scatola di puzzle di metallo. I due portano la scatola a casa, ed è allora che le cose vanno male.

Per chi non ha familiarità con il classico Clive Barker del 1987, la scatola è un problema. Tutti coloro che risolvono il puzzle si trovano faccia a faccia con alcuni dei demoni BDSM più fantasiosi di tutti i tempi. Visto principalmente in condizioni di scarsa illuminazione e ombre, Pinhead e i suoi compagni Cenobiti si divertono nel dolore degli altri. La loro attenzione è sulla linea sottile tra dolore e piacere. Rivestiti in pelle nera peekaboo progettata per mostrare una ricchezza di orribili modifiche del corpo, sono stati chiamati quando la nostra eroina Kristy è stata inavvertitamente risucchiata in un complotto disordinato con suo zio Frank. Vogliono la loro libbra di carne e lei deve trovare un modo per soddisfare i loro appetiti. È in grado di scappare invertendo il puzzle e riportandolo nella sua posizione originale.

È un film geniale basato sul racconto di Barker, The Hellbound Heart. Doug Bradley ha fatto carriera interpretando l’haunter dalla voce roca che avrà sempre e per sempre la capacità di farmi impazzire. La versione di Hulu soppianta Bradley per Jamie Clayton come The Priest. È brava ma è quasi troppo carina per essere terribilmente terrificante.

Alcuni dei set sarebbero più belli se non fosse per il fatto che li ho già visti nei precedenti sequel di Hellraiser. L’edificio che è davvero una scatola di puzzle è stato fatto prima. Così ha la dipendenza come orrore e l’angolo dell’occultista miliardario. Ciò che distingue questo Hellraiser è la scatola stessa che è interessante. The Lament Box ottiene una mitologia estesa che è un’esca per il sequel se mai l’ho visto. Potrei facilmente vedere un altro film che spiega che ciascuno dei Cenobiti deriva da una specifica variazione di scatola. Il finale di Hellraiser trova qui la sua casa nelle numerose iterazioni del Lament Box. Riley deve fare una scelta. Quale versione della scatola sceglierà e sarà quella giusta per salvare suo fratello?

Odessa A’zion nel ruolo di Riley in HELLRAISER di Spyglass Media Group, in esclusiva su Hulu. Foto per gentile concessione di Spyglass Media Group. © 2022 Spyglass Media Group. Tutti i diritti riservati.

Il finale di Hellraiser

Dopo che Riley ha accidentalmente aperto la scatola, suo fratello viene trascinato nel regno dei Cenobiti lasciando Riley alle spalle per salvarlo. Riley rintraccia le origini della scatola fino a un eccentrico miliardario con strani appetiti perché non ce ne sono di altri tipi. Va a casa sua nel Berkshire, che vediamo per la prima volta nella sequenza di apertura. Il proprietario della scatola Voight, un Goran Visnjic inspiegabilmente senza età, insieme al suo broker (Hiam Abbass), attira un giovane ignaro nella sua stanza dei trofei e lo dà in pasto ai demoni. Colin, Trevor e Nora la seguono lì.

Trovano disegni e libri che descrivono lo scopo e i poteri della scatola. Sfortunatamente, Nora viene presa per prima dai Cenobiti e, dopo la sua morte, abbiamo il primo sguardo esteso a Pinhead di Clayton, The Priest. Il sacerdote dice a Riley che ha bisogno di nutrire la scatola per altre due vite per avere la possibilità di scappare e rivedere suo fratello. All’inizio, Riley rifiuta, ma The Priest le dice che non ha altra scelta. Riceveranno il loro pagamento in un modo o nell’altro.

La scatola ha sei varianti. Ognuno sblocca qualcosa di diverso. Le diverse versioni sbloccano Vita (Lamento), Conoscenza (Lore), Amore (Lauderant), Sensation (Liminal), Power (Leviathan) e Resurrection (Lazurus). Riley riceverà un’udienza con un Dio in un altro regno se sblocca tutti e sei. In questo riavvio di Hellraiser, la scatola ha bisogno di una vittima e potrebbe essere di tipo umano o cenobita, quindi quando cerca di attaccare Trevor, ha dato da mangiare alla scatola con il cenobita che li attacca. Ciò ha innescato un’altra variazione, però, e questa ha tagliato Riley.

Voight ha assunto Trevor per portargli la scatola e le vittime a casa sua. Voight inizialmente scelse Liminal desiderando ogni sensazione che i Cenobiti avessero da offrire. Gli hanno dato più di quanto si aspettasse e gli hanno impiantato un dispositivo assicurandosi che non diventasse mai insensibile. Vuole affrontarli su quello che crede essere il loro inganno. Dice a Riley che è tutto un trucco e che i Cenobiti non le daranno quello che vuole veramente. Trevor e Voight fanno entrare tutti i Cenobiti in casa e Voight chiede punizione. Ha progettato la casa per intrappolare i Cenobiti, e mentre sta inveendo contro di loro di essere un genio che li ha intrappolati, Riley apre i cancelli e scendono su Voight e sul povero Colin.

Pinhead spiega che Voight non può riavere il suo regalo, ma può farlo scambiare con un altro. Sfortunatamente, sceglie ancora una volta in modo imprudente. Sceglie il potere e viene portato in un altro regno dove viene trasformato in un cenobita. Nel frattempo, Riley deve scegliere tra Colin e Trevor e sacrifica il suo ragazzo per salvare i suoi fratelli. Pugnala Trevor con la scatola e ora tiene in mano l’ultima versione.

Il Sacerdote le dice che ora la scelta è sua. Quale regalo vuole? Le viene mostrato di nuovo suo fratello vivo, ma si rifiuta di accettare la risurrezione. Il Sacerdote dice di aver scelto Vita o Lamento, il che significherà una vita di rimpianto per le sue decisioni e il dolore che ha causato agli altri. La scatola viene lasciata nella casa nella configurazione a cubo che conosciamo meglio. Colin e Riley escono di casa, sperando che abbia preso la decisione giusta. Poiché i Cenobiti sono incentrati sul dolore, la decisione di Riley di vivere dovrebbe placarli. Vivere con il senso di colpa di sapere che ha causato la morte di suo fratello e di Nora e il dolore di rimanere sobri dovrebbero essere sufficienti per placarli. Non riavrà suo fratello, ma forse potrà trovare pace in un posto migliore.

Hellraiser è attualmente in streaming su Hulu.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.