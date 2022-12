Spiegazione del finale di Gone In The Night: cosa è successo a Max e cosa stava facendo Barlow?

Un po’ come il successo a sorpresa di quest’anno Barbarian ma privo di tutto il pugno, Gone In The Night, rinominato dal suo titolo originale The Cow, che è stato presentato in anteprima al SXSW, ha alcuni degli elementi giusti. Ad esempio, Winona Ryder è una star. I suoi giganteschi occhi espressivi sono quasi sufficienti per salvare questo thriller pigro. Se hai guardato fino alla fine di questo e ti sei chiesto cosa ho appena visto, non sei solo.

Kath, una Ryder con gli occhi spalancati, e il suo ragazzo più giovane Max, un John Gallagher Jr. placidamente tossico, si sono recati in una capanna nel bosco per un fine settimana per riunirsi e rilassarsi. L’unità è densa di caustica negatività. È insicura riguardo al suo aspetto e alla sua età, e lui non fa che rafforzare quella sensazione. In un raro momento di onestà in Gone In The Night, Kath si preoccupa per la sua fronte e per le rughe quasi impercettibili. C’è una pepita di qualcosa di intelligente lì che si perde nel resto del film. Il messaggio sull’invecchiamento e il rispetto per il tempo scontato e le vite vissute si trasforma in una versione banale e offensivamente stucchevole di Death Becomes Her senza umorismo o morale.

Dopo un lungo viaggio, arrivano alla baita dopo il tramonto e trovano già lì una coppia molto più giovane, Greta e Al. Ci vuole un po’ di convincimento da parte di tutte le parti, ma alla fine le due coppie decidono di passare la notte insieme nella capanna e sfruttare al meglio le cose. È ovvio che Kath ha ben poco in comune con questa coppia più giovane, e l’altra donna non è al di sopra del flirtare apertamente con Max. Greta si diverte a far sentire Kath insicura ea disagio. Quando le cose si disintegrano, Kath va a letto. Il giorno dopo si sveglia con un letto e una cabina vuoti. Camminando nel bosco alla ricerca di Max, vede Al, che appare devastato e dice che Greta e Max hanno dormito insieme e li hanno lasciati entrambi.

Kath torna in città da sola e cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, ma fatica a dimenticare Max. Cerca di convincere il proprietario della cabina, Nicolas Barlow, a darle le informazioni di contatto di Greta, ma lui si rifiuta di divulgare tali informazioni per professionalità e sicurezza. Tuttavia, i due stringono un’amicizia provvisoria e Kath scopre che è un genio della biotecnologia che ha lasciato la sua carriera alle spalle per vivere una vita più semplice. Afferma di aver avuto un’illuminazione quando suo padre è morto per una malattia genetica debilitante e si è reso conto che nella vita c’era molto di più del lavoro e del denaro. Barlow rivela anche di avere la malattia ma sta lavorando a una cura.

Chi sono Greta e Al e cosa mostrano i flashback?

A questo punto, iniziamo a mettere insieme i pezzi su Max e Greta. Max è offeso da Kath e dai suoi amici a una cena pochi giorni prima del viaggio in cabina e se ne va, fingendo di aver bisogno di altro vino. Si imbatte in Greta e Al, che stanno litigando. Al e Greta gli raccontano di una festa in casa e vanno insieme alla festa. A questa festa, Greta racconta a Max di un concerto segreto e lo invita alla baita. Sebbene Al fosse sorpreso di vedere Kath quando Max avrebbe dovuto essere solo, accettarono di lasciarli stare alla capanna. Questo è ciò che Kath ha visto mentre l’altra coppia discuteva su chi avesse prenotato la cabina. Stavano davvero discutendo sul fatto che Max portasse Kath.

Greta scatta un selfie di lei e Max, che ha drogato e messo in un barile prima di consegnarlo al container che vedremo dopo. Questa è l’immagine che Kath vede sul telefono di Greta e crede erroneamente che sia la prova che stanno dormendo insieme. Greta trova anche un documento importante che è importante in seguito. Kath fa un’importante scoperta mentre è a casa di Barlow per portargli una pianta. È una foto di Nicolas e suo figlio. Ora si rende conto che Al è il figlio di Barlow, e tutti ne sono stati coinvolti fin dall’inizio. Al e Greta hanno scelto Max per salvare la vita di Barlow, o almeno così pensava Al.

La fine di Andato nella notte

Nel terzo atto di Gone In The Night, Kath trova un container vicino alla cabina di Barlow e, usando le chiavi che ha rubato da casa sua, lo apre. All’interno trova Max collegato ad apparecchiature mediche e una macchina per trasfusioni. Barlow, Al e Greta affrontano Kath all’interno del container e tutto viene fuori. Viene rivelato che Greta ha scelto Max da usare come fonte di sangue per Barlow. Tira fuori anche il documento di prima e dice ad Al che Barlow non ha la stessa malattia genetica di suo padre. Le trasfusioni di sangue servono a prevenire l’invecchiamento. Come un manichino di Elizabeth Bathory, Barlow pensava di potersi trasfondere con il sangue di Max e invertire il processo di invecchiamento. Non importa che nessuno abbia fatto il gruppo sanguigno o altro.

Barlow afferma che la sua motivazione è passare più tempo con Al e perché non può immaginare di diventare debole e dipendente come suo padre. Ha anche detto che si è sinceramente affezionato a Kath, e lei usa il suo affetto per salvarsi. Kath gli dice che anche lei ha il terrore di invecchiare e sta uscendo con Max per sentirsi più giovane. Dice che vuole anche le trasfusioni. Barlow e Al sedano Greta in modo che possa essere usata per trasfondere Kath, e mentre sono occupati, Kath cerca di scappare con Max. Sfortunatamente, nello stato di debolezza e confusione di Max, si strappa la flebo dal collo e muore dissanguato. Kath quindi corre fuori dal container e chiude a chiave la porta dietro di sé. Greta, Al e Barlow erano ancora dentro. Invece di chiamare la polizia o di andarsene, torna nella cabina di Barlow e guarda fuori dal finestrino.

Cosa significa la scena finale di Kath?

Dopo essersi guardata allo specchio e essersi strofinata il viso con le mani insanguinate, Kath scende dall’auto ed entra nell’abitacolo di Barlow. Il film si conclude con Kath che fissa con calma il bosco. Kath è stata sempre descritta come un essere umano insicuro ma dignitoso. Avrebbe potuto essere scioccata e inorridita da tutto quello che è successo e aveva bisogno di un momento per riprendersi prima di chiamare le autorità. Avrebbe potuto anche essere preoccupata di non essere creduta poiché Barlow era un rispettato milionario. È anche possibile che non fosse del tutto sicura di cosa volesse fare. Si era preoccupata della sua età per tutto Gone In The Night. Kath potrebbe decidere come gestire le cose andando avanti in modo che anche lei possa ricevere le trasfusioni.

Con ogni probabilità, però, Kath sa che non può riaprire quel contenitore, altrimenti verrà uccisa. Penso che Kath si guardi allo specchio e finalmente faccia pace con la sua età. Rimane nella capanna perché, a differenza di Barlow, che fingeva solo di volere una vita più semplice, Kath la desidera davvero. Ama le piante e nei boschi ne è circondata. Penso che il suo ultimo sguardo sia di serenità. Non è riuscita a salvare Max, ma si è salvata.

Per quanto ci provi, non potrei non amare questo film. A differenza della brillante serie Homecoming di Horowitz, ho visto il colpo di scena arrivare presto. Ho sempre saputo chi c’era dietro il mistero. Anche con la sceneggiatura pigra e i dialoghi imbarazzanti che non riesco a credere siano sempre intenzionali, c’è una sensibilità comica in Gone In The Night che lo rende divertente in un modo che Hulu consiglia alle due del mattino. Non sto giudicando; ci siamo passati tutti. C’è un divertimento perverso che deriva dal guardare Ryder navigare nella follia, ma non è abbastanza per renderlo imperdibile, più come, eh, non è poi così male se hai un paio d’ore da uccidere.

