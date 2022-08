Spiegazione del finale di American Psycho: come il No di Jordan Peele continua l’errore del sogno americano

Il sogno polarizzante della febbre degli anni ’80 di Bret Easton Ellis, American Psycho, sull’eccesso di ricchezza, privilegi e psicopatia, affascina ancora il pubblico 22 anni dopo. L’interpretazione del romanzo selvaggio della regista Mary Harron è nota per molte cose. Tra questi, uno stuolo di attori di talento, tra cui Christain Bale, Willam Dafoe e il pre-Joker Jared Leto. Ha anche una bella fotografia e un finale ambiguo. Nel corso degli anni, è stato versato molto inchiostro su ciò che è realmente accaduto e sul significato di tutto ciò. Il materiale di partenza è altrettanto oscuro. Tante volte accadono cose apparentemente impossibili che ci costringono a sospendere le nostre convinzioni. La vera domanda se qualcuno degli omicidi sia effettivamente avvenuto è meno importante dell’ossessione pervasiva per lo spettacolo.

Quando la nostalgia è ai massimi livelli grazie a serie e film fantastici come Top Gun Maverick e Stranger Things, solo per citarne alcuni, American Psycho ha utilizzato uno specchio diverso per riflettere ciò che stava accadendo nell’era segnata da una folle stravaganza. Il romanzo di Ellis non ha cercato di addolcire nessuno dei personaggi o delle loro situazioni. Queste sono tutte persone piuttosto riprovevoli la cui unica caratteristica distintiva è la loro insulsa ostilità, che hanno quantità infinite.

Ventidue anni dopo e siamo ancora attratti dallo spettacolo. Nope di Jordan Peele, che ha avuto un successo enorme al botteghino, si concentra sulla fallibilità degli esseri umani. La nostra propensione a diventare malaticciamente affascinati dalla morte, dalla distruzione e dal dolore spesso ci rende ciechi di fronte a ciò che conta di più. Siamo il nostro peggior nemico che implora per qualcosa di più grande e migliore ad ogni costo. Il sogno americano è un errore segnato dall’avidità e dall’iniquità. Ecco perché l’idea di un Jurassic Park è plausibile. Le persone sono le peggiori e si può contare su di loro per fare qualsiasi cosa per fare soldi e divertirsi. Questo è il vero messaggio di American Psycho. Patrick o uccide o immagina tutti gli omicidi perché è alla disperata ricerca di qualcosa, qualsiasi cosa abbia importanza. Preferirebbe essere catturato ed essere riconosciuto come un mostro piuttosto che continuare a vivere la sua vita inutile e scambiabile.

Il nostro personaggio principale Patrick Bateman è un mostro sadico. Non ci sono domande. Non c’è spazio per l’interpretazione. Vuole fare tutte quelle cose malate e depravate a coloro che lo circondano. Spesso Patrick dice cose vili a coloro che lo circondano. Ammette di essere coinvolto in “omicidi ed esecuzioni”, ma la donna lo sente dire “fusioni e acquisizioni”. Racconta ad altri di tenere le teste nei frigoriferi e di voler pugnalare le donne. Ognuno ride di queste cose o sente quello che vuole sentire.

Potrebbe essere sintomatico della follia che colora l’intero film. Tutto ciò che lo spettatore vede è attraverso il punto di vista attentamente curato di Patrick; quindi, potrebbe essere tutta l’illusione di una mente molto turbata. Potrebbe anche essere la qualità superficiale di una società ossessionata dalla ricchezza. Tutto è predisposto per proteggere persone come Patrick, anche se non se lo meritano. Usando questa struttura, il padrone di casa ha coperto il sangue nell’appartamento di Paul perché doveva evitare un’indagine. L’appartamento è un immobile di pregio.

Come con Jean, è perché vogliamo vedere il meglio in coloro che ammiriamo. Quindi, nonostante i suoi commenti misogini e il disinvolto rifiuto dei suoi sentimenti, lei si prende cura di lui. Questo finché non trova tutti i disegni malati nel suo taccuino. Per altri, è semplicemente perché sono così preoccupati per se stessi che non riescono a vedere le crepe nell’armatura sociale proprio davanti a loro.

Per quanto lo spettacolo sia importante, lo fa anche il sistema che crea il successo per persone come Patrick Bateman. In American Psycho, Patrick potrebbe non aver commesso tutti i crimini che immagina. Probabilmente non spara a un gruppo di poliziotti, non fa a pezzi il suo collega o uccide diverse prostitute, ma avrebbe potuto uccidere alcune delle altre. A causa della sua mascolinità alfa bianca, il sistema è impostato per proteggerlo. Se sei una donna o una minoranza, è facile essere stanchi e credere che tutto ciò che fa Patrick accade. Un padrone di casa ripulisce i cadaveri e dipinge un appartamento perché vogliono continuare a guadagnarci soldi. Il suo avvocato afferma di aver mangiato due volte con Paul per proteggere il suo cliente. Vista in questo modo, la società è tanto da incolpare quanto Patrick per la sua violenza. Hanno contribuito a creare e nutrire il suo demone.

Una delle principali critiche al romanzo e al film è l’oggettivazione delle donne. C’è molta violenza in American Psycho e la maggior parte è diretta verso le donne e le persone vulnerabili. Alcuni sono fisici, ma anche i comportamenti e le parole sono ripugnanti e perpetuano i mali della società. È meglio affrontare il problema e la disgustosa depravazione della mente di Bateman, o l’atto stesso di guardare lo rende uno spettacolo? Una volta che qualcosa diventa parte dello spettacolo, questo gli fa perdere la sua azione?

Come donna, simpatizzo ed empatizzo con le persone che sono state respinte o peggio da una società patriarcale, ma penso sempre che lo spettacolo non sia il problema, lo sono le persone che lo vedono. La storia non è cieca, ma l’uomo no. Sebbene Patrick Bateman non esistesse, c’erano quelli come lui. Forse non erano serial killer, ma erano serial killer.

Patrick ha ucciso un gruppo di persone e le ha lasciate a marcire in un appartamento, o ha allucinato tutto e precipitato in un inevitabile buco nero in attesa di consumarlo? Il romanzo sembra sostenere che alcune di entrambe le risposte sono vere e il film si appoggia maggiormente alla finzione. Tuttavia, Harron e il suo co-sceneggiatore Guinevere Turner hanno indicato che non intendevano che il film fosse così ambiguo. La loro intenzione non era quella di lasciare Patrick fuori dai guai trasformando tutto in un’allucinazione. Se nessuna delle uccisioni fosse reale, sminuirebbe il messaggio. Patrick è una persona cattiva che continuerà a fare cose cattive e farla franca.

Alla fine, l’importanza della storia risiede più nel motivo per cui lo spettatore pensa nel modo in cui fa rispetto a ciò che è realmente accaduto. Ciò che conta è l’orrore o lo spettacolo della mente di Patrick e la totale devastazione di guardare un uomo così profondamente infelice e danneggiato. La società ha creato un sistema che ha costruito, protetto e promosso questo tipo di maschio alfa. Ha rigurgitato innumerevoli archetipi di tagliabiscotti quasi indistinguibili dal successivo. Questo è ciò che alla fine guida Patrick. Il suo desiderio di distinguersi ed essere visto lo divora. Potrebbe non aver ucciso un sacco di persone entro la fine di American Psycho, ma ciò non significa che non lo farà dopo la fine degli eventi del film.

È quasi impossibile separare la realtà dalla finzione perché gli occhiali intrisi di sangue di Patrick colorano tutto. Solo perché alla fine ha una grave crisi psicotica non significa che tutto sia stato il prodotto di una mente delirante. Quando chiama il suo avvocato e lascia quel lungo messaggio, chiede aiuto. Il suo avvocato vede tutto in modo esasperante come uno scherzo e si arrabbia quando Patrick viene disturbato. L’avvocato afferma anche di aver mangiato due volte con Paul, ma considerando che non conosce il nome di Patrick dopo averlo incontrato più volte, è discutibile. Queste sono tutte persone di superficie; uno non è diverso dall’altro.

Screenshot del trailer ufficiale

Molte delle uccisioni sono così da cartone animato che non avrebbero potuto essere avvenute, almeno non nel modo in cui le immaginava Patrick. Non avrebbe potuto vedere un bancomat dirgli di dargli da mangiare un gattino o di far saltare in aria un’auto della polizia con una pistola che era sorpreso di avere in mano. Probabilmente non ha nemmeno ucciso una donna che correva al piano di sotto facendole cadere addosso una motosega. Le motoseghe hanno interruttori uomo morto che fermerebbero il motore e le probabilità di colpire un bersaglio in movimento sono infinitesimali.

Non ci sono ferite visibili nemmeno il giorno successivo dopo che ha preso a calci Patrick nel naso. O è un truccatore esperto, o non è successo niente. Quando si è sbarazzato del corpo di Paul, lascia una scia di sangue attraverso l’atrio che la guardia ignora. Quando la lobby è vista dall’esterno, non c’è traccia, né ce n’è una sul marciapiede.

Probabilmente ha ucciso il senzatetto, il suo cane e la donna dall’inizio del film. Ha affermato che la macchia rossa sulle sue lenzuola era il prodotto di un incidente di succo di mirtillo rosso, ma questo potrebbe essere stato uno degli unici veri omicidi nel film. Uccidendo prostitute e senzatetto, può farla franca a tempo indeterminato. Se questo è il caso, l’agente immobiliare alla fine è un sottoprodotto dell’atmosfera inquietante di Patrick. L’ha spaventata e lei voleva che se ne andasse perché la rendeva nervosa.

Tutto ciò che Patrick fa o immagina di fare, a seconda della tua prospettiva, è alla ricerca di qualcosa, qualsiasi cosa per rendere importante la sua esistenza senza senso. Ci sarà sempre qualcuno più ricco, più di successo, più intelligente, più bello, ecc. Questo è un grosso problema per qualcuno per il quale tutto ciò che apprezza di se stesso deriva da come si misura accanto a tutti gli altri. Quando il vuoto è consumismo, non ci sarà mai abbastanza roba per riempirlo.

Patrick dà l’impressione di essere una storia di successo americana, anche se stupida. È un mostro, però. Il vero orrore di American Psycho è che Patrick è stato creato da tutti noi. Siamo tutti colpevoli di aver glorificato la sua ricchezza e il suo successo, cancellando contemporaneamente la sua individualità. L’attenzione non dovrebbe essere su Patrick ma sul sistema che gli ha permesso di prosperare. Patrick era ossessionato dal rendersi uno spettacolo. Siamo, a nostra volta, ossessionati dallo spettacolo della sua mente violenta. Come No, non dovremmo guardare da vicino il mostro e cercare invece di salvare le vittime e impedire che accada.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.

Imparentato