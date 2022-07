Spiegazione del finale della presa di Deborah Logan: Henry Desjardins è morto?

Screengrab del trailer ufficiale

The Taking Of Deborah Logan è inquietante per molte ragioni diverse. Come umano compassionevole, guardare una persona cara deteriorarsi così completamente è orribile. La demenza e l’Alzheimer sono malattie terribili perché spesso sottraggono tempo e dignità sia alla persona che soffre che alla famiglia. I bambini sono costretti a guardare mentre i loro genitori dimenticano tutto, compresi i loro figli. Nel frattempo, gli anziani siedono con la totale devastazione della perdita di sé e dell’impotenza. È un processo terrificante e rovinoso che nessuno dovrebbe mai sperimentare.

Quando questo processo doloroso è ricoperto da una minaccia soprannaturale, è ancora più impattante come film horror. Adam Robitel, che ha diretto e coautore The Taking Of Deborah Logan con Gavin Heffernan, ha creato un film found footage ingannevolmente semplice che sfrutta le grandi interpretazioni e le paure innate che tutti abbiamo. Il thriller di possessione presenta un atto finale assassino che è tanto inquietante quanto stranamente triste. Il film di Robitel non prende mai la via d’uscita facile. Utilizza dinamiche familiari realistiche e un lavoro intelligente della telecamera per evitare che il film venga letto non plausibile.

Sia Sarah di Anne Ramsey, che interpreta la figlia preoccupata, sia Deborah di Jill Larson, una donna sull’orlo della follia o qualcosa di ancora più insidioso, sono eccellenti. Questi sono personaggi vissuti che si sentono reali. Quel realismo rende il climax ancora più forte mentre le cose sfuggono al controllo. Ecco tutto ciò che devi sapere su quel finale esplosivo e sul suo significato.

Il film segue una studentessa universitaria ben intenzionata e la sua troupe televisiva, che stanno documentando Deborah Logan, che è nelle prime fasi dell’Alzheimer. Deborah era una donna fieramente indipendente che in gioventù possedeva un’attività di telefonia. Ora sta perdendo i contatti con se stessa e sua figlia è sopraffatta e spaventata. Nonostante la sua riluttanza, Sarah convince sua madre a partecipare al documentario perché hanno bisogno di soldi per mantenere la loro casa di famiglia. L’equipaggio intravede rapidamente i sintomi di Deborah. Tuttavia, non tutti i comportamenti e i sintomi di Deborah sono coerenti con la malattia. Quando mostra un comportamento più irregolare, tutti iniziano a chiedersi dove finisce la condizione e inizia il possibile possesso.

Alla fine, la troupe televisiva assiste a un incontro particolarmente straziante in cui Deborah inizia a parlare francese con voce maschile. Una svolta significativa in The Taking Of Deborah Logan porta tutti a una famigerata storia di omicidio dell’infanzia di Sarah. Negli anni ’70, un pediatra locale, Henry Desjardins, fu accusato di prendere ragazze giovani, cannibalizzare i loro corpi e usarli per un rituale di sangue. Desjardins stava morendo di malattia di Lou Gehrig e voleva vivere per sempre. La polizia ha trovato quattro delle sue vittime in una casa con serpenti, il loro veleno e immagini di serpenti ovunque. L’uomo, però, non è mai stato ritrovato.

Il finale di The Taking Of Deborah Logan ha spiegato.

Sebbene i primi due atti lascino ampio spazio all’interpretazione, il finale chiarisce chiaramente cosa c’è che non va in Debora. Sarah ha vissuto così a lungo con il peso di ciò che sta accadendo a sua madre che i due hanno creato una psicosi condivisa. Quella convinzione condivisa viene utilizzata per spiegare così tanti degli strani primi pezzi del film. Alla fine scioccante, però, il tempo delle spiegazioni fondate è finito. Quando viene rivelato lo spirito che risiede all’interno di Deborah, tutti devono fare i conti con un male con cui fare i conti.

Anni fa, Deborah ha aiutato a coprire i crimini di Henry Desjardins dopo aver appreso che aveva intenzione di usare Sarah come suo ultimo sacrificio. Sarah si sente responsabile del possesso di sua madre perché Deborah l’ha fatto per salvarla. Indizi sottili rendono ovvio che questi due hanno una relazione complicata. Come la maggior parte delle madri e delle figlie, è composto da un sottotesto sulla sessualità e sugli eventi dell’infanzia di Sarah, mai menzionato ma implicito.

Desjardins possedeva Deborah e, ​​più tardi, probabilmente Cara perché i giovani e i malati sono i più vulnerabili. Ciò conferma anche che Deborah ha l’Alzheimer oltre ad essere posseduta. Inoltre, Deborah prova un tremendo senso di colpa per averlo ucciso e aver tenuto tutto segreto. Il loro vicino Harris ha visto Deborah pugnalare Desjardins con la sua vanga, ei due lo hanno seppellito vivo. La sua conoscenza dell’evento li aiuta a trovare i resti di Desjardins che in seguito usano. Il gruppo cerca di bruciare i resti nella casa di Sarah, ma lo spirito impedisce loro di farlo. Subito dopo, ricevono una chiamata dall’ospedale da cui Deborah è scappata.

Deborah è stata posseduta da Henry Desjardins, che ha bisogno che la quinta vergine si sacrifichi per completare il suo rituale e diventare immortale. Deborah, che non ha più alcun controllo su se stessa, rapisce Cara e la porta nei tunnel della miniera sotto Monacan Mill, dove anni fa ha ucciso le prime quattro ragazze. Mia e Sarah trovano Deborah, che ha staccato la mascella come un serpente. Sta tentando di mangiare Cara a testa prima. Sarah le spara e poi le inietta un sedativo. Mentre Mia tiene Cara al sicuro, Sarah dà fuoco ai resti di Desjardins che, secondo la leggenda e molti episodi soprannaturali, spezzeranno la presa dello spirito su Deborah e lo sconfiggeranno all’Inferno. L’ultima scena di Sarah che abbraccia la madre traumatizzata sembra indicare che ha avuto successo.

A causa del deterioramento dello stato mentale di Deborah, non è accusata dell’omicidio dello sceriffo Tweed o del rapimento di Cara. Nei momenti finali del film, Cara viene mostrata diversi mesi dopo il suo rapimento. Il suo cancro è in remissione miracolosa e lei gode di buona salute. Un giornalista televisivo la intervista e dice che i suoi piani sono segreti quando le viene chiesto del futuro. Mentre la voce fuori campo per la nuova storia continua, Cara si gira verso la telecamera e sorride enigmaticamente. Deborah potrebbe non combattere più Henry Desjardins, ma sembra che ora possieda Cara.

Simbolismo del serpente

I serpenti simboleggiano molte cose. The Taking Of Deborah Logan li usa per indicare che qualcosa di malvagio ha invaso il loro spazio. Religiosamente i serpenti sono un simbolo del diavolo. Il serpente convince Eva a mangiare dall’Albero della Conoscenza nel Giardino dell’Eden. Nel film, i serpenti vengono visti all’inizio del giardino di Deborah e in molte riprese di documentari. Desjardins ha usato ripetutamente il simbolo nei suoi rituali. Un indizio sulla possessione di serpenti viene visto due volte nel film quando il volto terrificante di un uomo con la mascella distaccata lampeggia sullo schermo per solo un secondo. Quando Deborah usa l’attrezzatura dell’operatore durante la scena in soffitta, lampeggia per un breve momento. È facile perdere.

L’attacco di Deborah alla guardia di sicurezza dell’ospedale lo ha lasciato in shock anafilattico perché gli è stato iniettato del veleno di serpente a sonagli quando lei lo ha morso. Più tardi, quando lo sceriffo cerca di catturarla, Deborah sputa veleno al vicesceriffo e uccide lo sceriffo. Ci sono tonnellate di serpenti nei tunnel sotto il mulino. Sebbene i serpenti siano spesso simboli malvagi, possono anche rappresentare fertilità, rinascita e trasformazione. La loro capacità di mutare la pelle agisce come una rappresentazione vivente della vita eterna e della guarigione.

Per Desjardins, spera che trasformino il suo spirito in un corpo immortale. Considerando che bruciare i suoi resti non fa nulla per distruggere la sua anima, potrebbe aver completato il rituale e vivere come un essere eterno che può saltare i corpi quando necessario. Non sappiamo se abbia completato il rituale ad un certo punto prima che Harris e Deborah lo seppellissero o se Cara è stata uccisa mentre veniva consumata e sembrava essere stata salvata solo da Mia e Sarah. La straordinaria salute e il sorriso di Cara alla telecamera, tuttavia, indicano il successo del rituale. Ironia della sorte, i serpenti sono anche totem per la protezione femminile. Evidentemente, nessuno ha detto a Desjardins che le sue vittime erano tutte ragazze che avevano le mestruazioni per la prima volta.

The Taking Of Deborah Logan funziona così bene perché la malattia è così orribile. Come metafora di com’è perdersi in qualcosa di così incontrollabile, è perfetto. Il paziente e i suoi cari si sentono impotenti e tristi. La maggior parte si sente in colpa per essere un peso o frustrata dalle circostanze. Questa pentola di emozioni che bolle lentamente è pericolosa per tutti. Diagnosticare Deborah formalmente con la malattia rende tutto molto più spaventoso. Malattia, senso di colpa e genuino male lavorano mano nella mano per distruggere famiglie e vite. The Taking Of Deborah Logan è un’interpretazione ponderata di famiglie che invecchiano e maledizioni vecchie di decenni. Puoi guardarlo gratuitamente su Tubi TV in questo momento.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.