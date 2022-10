Spiegazione del finale della linea di gesso: cosa è successo a Clara, chi era il rapitore e perché Maita ha fatto quello che ha fatto

Netflix ha un talento per la scelta di thriller in lingua straniera di qualità. L’ultima importazione da rilasciare, The Chalk Line o Jaula in spagnolo, è un chi lo ha fatto, dal ritmo serrato e veloce che si presenta abilmente come una storia in stile Bad Seed. La verità è più oscura di un bambino soprannaturale, però. Un mostro viene smascherato quando viene rivelato un ciclo di violenza.

Una notte Paula e Simón stanno guidando di notte quando trovano una bambina che cammina in mezzo alla strada. Appare stordita e corre direttamente verso un motociclista quando Paula e Simón scendono dalla loro macchina per cercare di aiutarla. Il motociclista si schianta e sente a malapena la mancanza della giovane, che portano subito in ospedale. È malnutrita e combattiva. Dopo una serie di test, i medici scoprono che i suoi reni sono compromessi. Dopo diverse settimane il suo corpo inizia a guarire, ma rimane muta e profondamente turbata. Senza alcun segno dei suoi genitori, i medici si rivolgono a Paula e Simón, che la visitavano quotidianamente e avevano sviluppato un tenue legame.

Il suo psichiatra avverte Paula che questa non sarà una tipica situazione di affidamento. Clara è terrorizzata all’idea di lasciare l’area gessata in cui vive. Qualsiasi cosa all’interno dello schema gessato con lei va bene, ma fuori le fa paura. Questo è il motivo per cui era così aggressiva con il personale dell’ospedale ogni volta che cercavano di convincerla a lasciare la sua piazza.

La coppia porta Clara a casa e inizia a escogitare un modo in cui Clara può vivere più liberamente con loro. Paula ha disegnato linee di gesso per tutta la casa in modo che Clara potesse andare da una stanza all’altra senza lasciare le sue linee di gesso. I giorni passano e Paula e Clara si avvicinano. Spostano i mobili e arrotolano i tappeti per far sentire Clara più a suo agio. Il dottore viene a casa per lavorare con lei e inizialmente le cose non vanno bene. Cerca di farla uscire dalla sua piazza e di uscire, ma l’istinto materno di Paula entra in gioco e lei corre dal bambino. Durante questo episodio, Clara grida parole che all’inizio non riconoscono. Non è in grado di spiegare da dove viene e la sessione finisce quando Clara si arrabbia.

Dopo giorni senza incidenti, la coppia organizza una cena e i loro amici organizzano un appuntamento di gioco con la figlia il giorno successivo. Prima che possano giocare, tuttavia, l’amica di Paula trova una scheggia di vetro in gola dopo aver mangiato marmellata e pane tostato. Sta bene, ma ora Simón pensa che sia stata Clara. Mentre sono al negozio, Simón vede una parola sulla scatola di gesso che capiscono essere tedesca. Ora sanno che molto probabilmente è tedesca.

Armato di queste nuove informazioni, lo psichiatra contatta la polizia per farle cercare i bambini scomparsi in Germania. Poco dopo, Clara scompare. Paula alla fine la trova e Clara crea i suoi bellissimi ventagli di carta mentre cerca di chiederle di cosa è così spaventata. La povera ragazza traumatizzata però è incapace di comunicare il suo trauma e diventa violenta. Cercano di tradurre, ma lei si rifiuta di parlare con loro e offre invece un’immagine disegnata a mano. L’immagine è di un quadrato con quelle che sembrano essere barre e verde che riempiono lo spazio. Tuttavia, Paula non capisce cosa sta cercando di comunicare e Clara si arrabbia. Lo psichiatra le dice che non sta funzionando e Clara dovrà andare presto da un’altra parte.

Mentre cerca di decifrare le parole di Clara, Paula si soffoca con una scheggia di vetro nel suo tè. È in grado di estrarlo prima che vengano fatti troppi danni, ma quando esce dal bagno, Clara è scomparsa e la porta è aperta. La polizia non le crede a causa del precedente incidente scomparso, ma Paula insiste che sia stata rapita. Dopo che la polizia se ne va, Simón si confronta con Paula sui suoi trattamenti di fecondazione in vitro. Ci avevano provato per sei anni e avevano deciso di fermarsi per un anno per riorganizzarsi. Paula, tuttavia, non voleva smettere di provare e aveva continuato segretamente le iniezioni. Simón era molto arrabbiato con lei e pensava che Paula gli avesse nascosto molte cose. L’ha accusata di essere ossessionata da Clara e ne consegue una brutta rissa.

Il giorno dopo Paula riceve una chiamata da Clara, ma riattacca prima che possa capire dove si trova. Quando va alla stazione di polizia, rintracciano la chiamata e determinano che la chiamata di Clara proveniva dal suo cellulare. Ora tutti pensano che Paula sia instabile. Più tardi legge il fascicolo delle persone scomparse che ha rubato alla polizia e riconosce lo stesso ventaglio di carta che Clara aveva realizzato in una delle foto della scena del crimine. Guarda anche i filmati dei genitori della ragazza dalla foto del crimine. Implorano il ritorno della loro figlia, che all’epoca aveva solo dodici anni. Nelle immagini video della stanza della ragazza scomparsa, Paula vede dei mestieri di carta piegati come quelli che aveva fatto Clara. Questa ragazza scomparsa ha detto che erano angeli custodi che si prendevano cura di lei quando succedevano cose brutte.

Successivamente trova un’immagine disegnata da Clara che ora ha un senso. La foto è scattata dalla prospettiva della sua stanza, guardando verso la casa di Eduardo. Quando Paula guarda fuori dalla finestra, vede Eduardo che la guarda. Chiama la polizia e va a casa sua con il pretesto di prendere in prestito alcune mappe. Ecco tutto ciò che devi sapere sul finale di The Chalk Line, chi era il rapitore e cosa è successo davvero a Clara.

Screengrab del trailer ufficiale

Il finale di The Chalk Line

Alla fine del film, Paula cerca di trovare Clara in casa di Eduardo, ma lui la picchia con un martello e la trascina nel seminterrato. La polizia arriva a casa di Eduardo ma non trova nulla, poiché è riuscito a ripulire il sangue prima del loro arrivo. Successivamente scende nel seminterrato e tortura Paula. Gli dice che ha chiamato la polizia e sa di Ingrid. Se ne va per cercare di ottenere il fascicolo della polizia dall’auto di Paula e Clara cerca di scappare. Apre la porta e vede Clara nella stanza accanto. È allora che scopre esattamente cosa è successo a Clara e Ingrid. Prima che possa scappare, Eduardo torna e vede che Clara è scomparsa. Paula le diede un pezzo di gesso che avrebbe potuto usare per tracciare un sentiero fuori casa.

Paula guadagna tempo mentre Clara disegna e cancella le linee di gesso verso la libertà. Chiude Eduardo nel seminterrato con Paula e continua fuori casa. Clara è terrorizzata ma determinata a salvare se stessa e Paula. Grida a Simón di aiutarla perché ha tanta paura di varcare la soglia. Proprio quando entra nel cortile, Maita la trova e la trascina di nuovo a casa. Fortunatamente la polizia torna e trova un’impronta di gesso sulla porta e si rende conto di cosa è successo. Salvano le ragazze e poi vediamo Paula, ancora con Simón e finalmente incinta, che parla con Clara a casa dei suoi nonni. I genitori di Ingrid ora la stanno crescendo. Sta guarendo mentalmente e fisicamente e tutti sono felici.

Perché Maita ha ripreso Clara?

The Chalk Line parla di abusi. In primo luogo, è stato il rapimento, lo stupro e la tortura di Ingrid, seguiti dagli abusi di Clara. Eduardo ha ucciso Ingrid quando è diventata troppo disturbo. Tuttavia, aveva in programma di continuare il ciclo di torture e stupri su Clara. Maita, che è stata anche una vittima di abusi, ha pianificato di aiutare suo marito a nascondere i suoi crimini in modo che potesse avere la libertà. Era stata controllata e maltrattata per così tanto tempo che non riusciva più a pensare razionalmente a cosa fosse giusto o sbagliato. Maita voleva proteggere suo figlio dai crimini del padre e voleva poter vivere la propria vita. Non sapeva dell’abuso prima di trovare Clara, ma lo ha usato come garanzia per ottenere ciò che voleva.

Cosa è successo a Chiara?

Clara era stata tenuta in ostaggio da Simón e dal vicino di Paula Eduardo. Clara era in strada perché Eduardo le aveva ordinato di scendere dall’auto e le aveva detto di camminare lungo la linea di gesso sulla strada. Temeva che sarebbe stata trovata al posto di blocco della polizia. Eduardo aveva finto di essere vicino a Paula e Simón per tenere d’occhio la ragazza e piantare prove per far sembrare che Clara fosse pericolosa.

Ha messo i pezzi di un bicchiere di vino rotto nella marmellata ed è stata anche la persona che si è intrufolata in casa e ha nascosto Clara la prima volta che è scomparsa. È un mostro che controlla sua moglie, Maite. Non può andare da nessuna parte o fare nulla senza la sua approvazione. Anche se non vediamo alcun abuso, ovviamente lui la ferisce e lei ha cercato di sfuggirgli per un po’ di tempo. Eduardo si era insinuato nelle loro vite da quando avevano trovato Clara per la prima volta.

Clara era stata tenuta nel seminterrato insieme a Ingrid, la dodicenne portata via da Malta anni prima. Ingrid è la madre di Clara. Eduardo aveva tenuto e violentato Ingrid per anni, e quando è rimasta incinta, ha tenuto Clara e l’ha addestrata ad avere paura di lasciare le linee di gesso che disegnava. Se mai avesse lasciato il recinto di gesso, l’avrebbe punita. Questo è il motivo per cui era così terrorizzata in ospedale e poi a casa di Paula. Per controllare la ragazza è stata utilizzata una forma di lavaggio del cervello basata sulla punizione.

Alla fine, Eduardo era una persona terribile che aveva contaminato sua moglie con la sua malvagità. È stata anche una sua vittima, ma ha scelto di proteggere se stessa ei suoi ragazzi invece di rivelare i crimini di Eduardo. Il finale di The Chalk Line dimostra che il bene vive ancora nel mondo e il coraggio arriva in piccoli pacchetti. The Chalk Line è attualmente in streaming su Netflix.

