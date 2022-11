Spiegazione del finale del doppio film: quale Sarah ha vinto, depressione e perché non importa quale Sarah sia vissuta

Trailer ufficiale Screengrab-Karen Gillan

Riley Stearns Dual è un maestro nel creare mondi bizzarri di persone strane e circostanze strane e assurde. Lo scrittore e regista di The Art Of Self-Defense potrebbe essere un cugino cosmico di Yorgos Lanthimos, i cui The Lobster e The Killing Of A Secret Deer sembrano strappati dallo stesso lugubre universo. Dual è un astuto mix di satira bruciante che mette in guardia contro il torpore della depressione, i pericoli della civiltà e un mistero interessante. Interpretato da una perfettamente placida Karen Gillan (Guardiani della Galassia) che fa gli straordinari in doppi ruoli, è un cupo promemoria sottovalutato che abbiamo solo una vita e dovremmo godercela.

Sarah (Gillan) arranca nella sua cupa vita di superficialità priva di significato e priva di emozioni. Ha un ragazzo egoista che a malapena si prende la briga di prendersi cura e una madre a cui forse importa troppo. La sua vita monotona consiste nel lavorare in un lavoro inutile, parlare con il suo ragazzo, a cui non potrebbe importare di meno, e bere se stessa per dormire ogni notte fino a quando un giorno si sveglia in una pozza del suo stesso sangue. Un viaggio in ospedale si traduce in una condanna a morte. Sarah sta morendo, o quasi certamente sta morendo. In una delle tante svolte umoristiche, a Sarah viene data l’anomalia statistica del 2% per vivere. Seguendo ciecamente il consiglio di procurarsi un clone in modo che la sua famiglia non fosse triste, acquistò un clone e lo inserì nella sua vita.

Sfortunatamente, il suo clone sembrava essere migliore nella sua vita di lei. Il clone accetta di più i suggerimenti del suo ragazzo. È più attenta alla madre di Sarah, che all’inizio non si rende conto di esistere ed è generalmente più contenta della vita di Sarah rispetto alla Sarah originale. Quando la malattia di Sarah va in remissione, una delle donne deve andarsene. Entrambi non possono vivere come Sarah, poiché ne serve solo uno. Per una legge assurda, le due donne devono duellare fino alla morte. Ai vincitori va il bottino.

Con un anno per prepararsi, Sarah inizia ad allenarsi instancabilmente per il suo combattimento. Trova uno scopo nella preparazione e un nuovo amico in Trent di Aaron Paul, un istruttore di combattimento personale. Mentre il giorno si avvicina, Sarah trova un nuovo scopo nella vita e una felicità che non avrebbe mai creduto possibile. Tuttavia, il finale nichilista di Dual dimostra che non puoi scappare dai tuoi problemi e, in definitiva, da te stesso. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla fine di Dual, che Sarah ha vissuto e su cosa significa.

Spiegazione del finale di Dual

Dopo essersi allenata per un anno, continuando a pagare il mantenimento del suo doppio e il pagamento del prestito alla società che le ha fornito, e sorprendentemente ritrovando il suo ritmo, vede il suo doppio per strada e cerca di spararle con una balestra. Nonostante abbia quasi zero effetti, Sarah è costretta a spararle a causa della sua rabbia per il fatto che l’altra donna abbia preso il sopravvento sulla sua vita e sembri migliore di lei. Tuttavia, l’ingiustizia di dover pagare per il suo clone per assumere la sua vita è troppo per lei da sopportare, quindi spara attraverso la finestra della palestra dove Trent la allena. Invece di colpire Sarah, però, uccide un cane.

Dopo aver seguito il suo doppio, che si nascondeva all’interno di alcune attrezzature da gioco, lei e il suo doppio trovano una pace inquieta. Più tardi, su sollecitazione del clone di Sarah, decidono di fare un’escursione in Canada, dove possono vivere entrambi liberi. Durante il viaggio verso il confine, il sosia di Sarah impara a guidare e la loro nuova vita. Prima di partire per l’escursione, le due donne si interrogano stancamente sulle armi e il sosia di Sarah incoraggia Sarah a prendere un sorso abbondante da una bottiglia d’acqua che ha fornito.

Non molto tempo dopo l’escursione, Original Sarah inizia a sanguinare dalla bocca, e il prossimo, vediamo una delle donne zoppicare sul campo del duello e dichiararsi vincitrice. Questa Sarah afferma di essere la Sarah originale. Negli ultimi istanti, la sopravvissuta viene processata per dimostrare di essere la Sarah originale, e il suo ragazzo e sua madre la mettono alternativamente alla prova e consentono il suo stratagemma. Il film si chiude quando Sarah scoppia in lacrime girando contromano intorno a una rotonda con la sua macchina schiantata.

Quale Sarah ha vinto?

Chi è sopravvissuto al duello ed è emerso dal bosco è volutamente ambiguo. Stearns vuole che ci chiediamo chi ha vinto perché non è nemmeno chiaro se abbia effettivamente vinto qualcosa. Indipendentemente da chi è sopravvissuto, sono bloccati in una vita senza amore e senza gioia. Supponendo che la madre di Peter e Sarah fosse coinvolta nel piano dell’avvelenamento, entrambe le donne sarebbero rimaste intrappolate. Chi ha vinto sarebbe colpevole di aver ucciso il proprio doppio al di fuori del programma dal vivo, il che sarebbe un crimine. Di conseguenza, OG Sarah deve continuare a fingere di placare Peter e sua madre, chissà cosa ha pianificato il clone, e se Sarah’s Double avesse vinto, sarebbe rimasta bloccata con la vita di OG Sarah. Andarsene rischierebbe di essere scoperto dalla madre di Peter e OG Sarah. È una fine tragica.

Se il clone di Sarah è sopravvissuto, alla fine piange perché finalmente capisce perché OG Sarah era così depressa. Sarah’s Double ora si rende conto che OG Sarah aveva ragione ad essere così infelice. Ma, sfortunatamente, non aveva via d’uscita dalla sua vita. Sua madre e il suo ragazzo stanno mantenendo la sua copertura, acquistando le sue lenti a contatto colorate per nascondere il suo vero colore degli occhi e testando la sua identità. Se avesse ammesso di non essere la vera Sarah, non avrebbe avuto il supporto necessario.

È essenzialmente una spettatrice non addestrata e non istruita nella vita di qualcun altro senza alcuna agenzia per cambiare la sua situazione. Tutto, dal fatto che abbia il telefono rotto di OG Sarah alla sua antipatia per il cibo messicano, è un sotterfugio. Ha cambiato i vestiti e ha preso il telefono di OG Sarah dopo che è morta per avvelenamento per continuare a mentire. Il suo ragazzo che chiede del cibo messicano è solo un’ulteriore prova che anche se preferisce questa Sarah, non gli importa davvero di nessuno dei due. O la sta testando o non ricorda che tipo di cibo le piace. Entrambi non sono grandi tratti in un partner.

Ulteriori indizi sono l’incapacità di OG Sarah di piangere o riconoscere un’immagine di una morte per avvelenamento. Trent non ha passato molto tempo a prepararla per il veleno perché non era considerato una seria minaccia. È stata una morte noiosa che i coordinatori del duello non avrebbero scelto perché avrebbe reso noioso l’evento televisivo. Di conseguenza, OG Sarah non lo sospetterebbe. Inoltre, OG Sarah sembra davvero aver cambiato idea nell’ultimo anno. Non è più una vittima o una spettatrice nella sua vita. Il doppio di Sarah, tuttavia, non si è preparato molto per il duello e si rende conto che l’unico modo per vincere è ingannare OG Sarah. In molti modi, Sarah’s Double si considera superiore all’originale, inclusa la sua capacità di ingannare.

Quando OG Sarah ha provato a sparare a Sarah’s Double, è stato un campanello d’allarme per il clone. In quel momento, ha escogitato il suo piano e ha iniziato a sviluppare una relazione con il suo originale. Con ogni probabilità, sua madre e il suo ragazzo erano d’accordo fin dall’inizio. Entrambi hanno preferito la versione nuova e migliorata e hanno rifiutato OG Sarah.

La scena finale di Sarah che guida male la sua macchina schiantata prima di scoppiare in lacrime è un ricordo straziante che nulla è cambiato per nessuno. Il doppio di Sarah potrebbe essere sopravvissuto e aver vinto il diritto alla vita di OG Sarah, ma potrebbe non essere una vita degna di essere vissuta. Ha sviluppato tutte le stesse insicurezze e disprezzo di sé che la maggior parte di noi prova in un momento o nell’altro e vede ciò che OG Sarah ha sempre saputo. Vivere senza emozioni e speranze con persone che non ti rendono felice non ha senso. Sua madre e il ragazzo la trattano come una dipendente. A loro non importa particolarmente di lei, e ora è gravata da tutte le responsabilità di OG Sarah. Sarah’s Double è in una prigione di sua creazione e lo sa.

D’altra parte, OG Sarah avrebbe potuto vincere. La Sarah che è emersa aveva il telefono di OG Sarah indossava i suoi vestiti e sembrava infelice come lo era all’inizio. OG Sarah sarebbe l’unica dotata della capacità e della conoscenza per disporre di un corpo e potrebbe voler fingere di essere il clone fingendo di essere l’originale perché sa che Peter e sua madre preferiscono il clone. Vuole solo essere amata e felice. Questo è tutto ciò che ha sempre voluto. Ironia della sorte, l’uomo che ha assunto per addestrarla a uccidere qualcuno è la persona a cui avrebbe dovuto guardare per quella felicità.

Se OG Sarah è sopravvissuta, è possibile che sia stata addestrata ad avvelenare fuori dalla telecamera. La remissione del suo corpo potrebbe anche averle fornito una certa immunità al veleno. Considerando il grande volume di sangue che ha vomitato all’inizio del film, il piccolo rivolo che vediamo alla fine sarebbe a malapena una goccia nel secchio. Dopo essere sopravvissuta all’avvelenamento, avrebbe potuto sopraffarla e picchiare a morte il suo clone. Sarah ha poi nascosto il suo corpo nella foresta affinché gli animali se ne sbarazzassero. Finge solo di non saper guidare bene per accontentare Peter e sua madre. In questa lettura, dice che odia il cibo messicano perché Sarah’s Double odia il cibo messicano, non OG Sarah.

Presumono che OG Sarah finga di essere la sosia di Sarah fingendo di essere OG Sarah perché sua madre e il suo ragazzo erano d’accordo sul piano e preferivano il clone. È crollata e ha pianto in macchina alla fine di Dual perché non avrebbe mai potuto addolorarsi per la sua vita. Ha trovato uno scopo solo nel vendicarsi e nel togliere la vita al suo clone. OG Sarah non ha mai realmente apprezzato la sua vita. Semplicemente non voleva che lo prendesse qualcun altro. Dopo aver combattuto così duramente per riconquistarlo, si rese conto che era orribile come sempre. Le persone nella sua vita volevano il clone e potrebbero aver lavorato attivamente per ucciderla.

Il suo ragazzo e sua madre adorano il suo clone, che lei deve fingere di essere, e lei non ha nulla per cui vivere. Il messaggio vocale della madre di Sarah alla fine è dannoso. Sua madre non sta solo ricordando a Sarah i suoi contatti. Le sta facendo sapere che sa chi è veramente. È un finale oscuro che significa che Sarah è tornata nella vita che la stava uccidendo un anno fa.

Entrambe le donne vincenti potrebbero funzionare. Sfortunatamente, entrambi sono circondati da persone terribili che vogliono solo cose da Sarah senza fornire nulla di sostanziale alle loro vite. Sono narcisisti egocentrici a cui piace il controllo che hanno sul doppio di Sarah. Insicurezze e difetti fanno parte della vita. Dopo oltre un anno, il clone avrebbe avuto le stesse macchie solari, imperfezioni e cellulite di chiunque altro. Queste non sono la prova che una donna o l’altra sia sopravvissuta. Sono solo la prova che la vita di Sarah fa schifo perché le persone in essa sono le peggiori.

Si potrebbe sostenere che Stearns stia condannando questo mondo privo di emozioni e le relazioni tossiche di Sarah per la sua malattia, indipendentemente da chi ha vinto. Sarah è ovviamente profondamente depressa nonostante non lo ammetta. È solo dopo che ottiene il suo clone e il suo clone entra nella sua vita che migliora. È possibile che la vita orribile di Sarah sia ciò che l’ha fatta star male, tanto per cominciare. Potrebbe essere una coincidenza e un espediente della trama necessario per creare un conflitto, ma funziona come una dichiarazione dell’esistenza di Sarah.

Il vero significato di Dual è semplice. Trova felicità e appagamento in te stesso e in coloro con cui scegli di trascorrere del tempo. Mentre all’inizio sembra essere un’esca intelligente e cambiare dove pensiamo di combattere fino alla morte in un mondo del prossimo futuro in cui la vita ha poco significato, Dual riguarda in realtà la dualità dell’esistenza. Duello scritto con una “E” in contrasto con il doppio scritto con una “A” ha due significati molto diversi.

Uno è una battaglia, mentre l’altro significa composto da due parti. È un suggerimento che non importa quale Sarah sia tornata. Nessuno dei due sarà completo perché il loro ambiente non è sano. Abbiamo bisogno di felicità con miseria, dolore e piacere, e noia ed eccitazione. I bassi sono necessari per apprezzare gli alti, ma senza gli alti non c’è niente per cui vivere. La vita è per i vivi e, troppo tardi, Sarah si rende conto che non sta davvero vivendo.

