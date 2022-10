Spiegazione del finale abbandonato del 2022: la casa infestata dai fantasmi, i maiali e le delusioni della maternità

Emma Roberts interpreta una nuova madre che ha una psicosi postpartum o potrebbe essere effettivamente perseguitata in questo thriller inquietante.

Screenshot del trailer ufficiale

La genitorialità, in generale, è complicata. Soprattutto per le donne, è difficile conciliare l’essere madre e individuo. Ci sentiamo trascinati da un posto all’altro senza sentirci come se stessimo facendo qualcosa di buono. Inoltre, i nostri corpi subiscono enormi cambiamenti che possono devastare le nostre emozioni. È facile cancellare le preoccupazioni e le preoccupazioni semplicemente come quelle di una mente esausta. Il regista esordiente Spencer Squire usa quella premessa tempestiva e crea qualcosa di inaspettato e inquietante in Abbandonato.

Sara (Roberts) e Alex (John Gallagher Jr., The Belko Experiment) si trasferiscono in una piccola città remota in una vecchia fattoria con il loro bambino Liam. Dalla nascita di Liam, Sara ha lottato con problemi postpartum e Alex crede erroneamente che l’isolamento sia la migliore linea d’azione. Sfortunatamente, come The Yellow Wallpaper, Alex è mal equipaggiato e non incline ad aiutare adeguatamente sua moglie. A peggiorare le cose, poco dopo aver visitato la casa, scoprono che la splendida casa ha un tragico passato. Più tempo Sara trascorre da sola in casa, più si convince che qualcosa la ossessiona. Sono i fantasmi del passato o qualcosa di ancora più pericoloso? Potrebbe essere tutto nella sua testa? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Abbandonato.

I Salomone in precedenza possedevano la loro casa. Anna Solomon ha ucciso suo padre e sua figlia prima di suicidarsi all’interno della casa. La sequenza di apertura mostra l’esterno della casa quarant’anni fa e sentiamo che Anna implora suo padre di risparmiare un bambino. Dice: “Hai promesso che avrei potuto tenere questo”. Questa scena ha più senso contestualmente alla fine di Abbandonato. Si trasferiscono nonostante i dubbi di Sara e non passa molto tempo prima che inizi a pentirsi della sua decisione. C’è una strana stanza con una porta chiusa a chiave e un enorme armadio che la blocca, e molte delle finestre sono inchiodate. Un vicino invadente e preoccupante Renner, il perennemente talentuoso Michael Shannon, entra nella loro casa senza permesso sostenendo che è una cosa comune in campagna.

La prima notte trascorsa in casa, Sara inizia a sentire i bambini ridere e decide di leggere la storia completa di Salomone. Guarda le foto della scena del crimine e si rende conto che Anna le somiglia. Le cose si muovono per casa, le foto vengono tagliate e il suo amato carillon è rotto. Sara trova una pila di pannolini sporchi sotto il divano e comincia a vedere Robert ovunque. La insegue per casa e cerca di affogarla nella vasca da bagno. Ha anche visioni di lui che violenta sua figlia.

Liam è un bambino esigente e il suo pianto costante rende una Sara già nervosa incredibilmente ansiosa. Ha dovuto interrompere l’assunzione dei suoi farmaci psichiatrici per allattare Liam, quindi non siamo del tutto sicuri che tutto ciò che vede e sente sia reale. Sara è una palla di nervi che perde anche la cognizione del tempo, lasciando a volte Liam in pericolo. Alex ha trovato Liam poco prima che cadesse dalle scale ed è rimasta sconvolta dal fatto che Sara abbia quasi lasciato che si facesse male, ma non si rende conto che sebbene Sara abbia problemi, potrebbe avere a che fare con qualcosa di paranormale.

Sara ha avuto problemi a connettersi con Liam. Pensa di non provare per lui come dovrebbe fare una “madre”. Questa preoccupazione molto comune la porta a credere che qualcosa non va in lei. Alex non è di alcun aiuto in quanto è un grande veterinario per animali che è molto lontano, trova clienti e si prende cura degli animali da allevamento. Alla fine, in preda alla disperazione, Alex chiama uno psichiatra che prescrive più farmaci che Sara mente sull’assunzione.

Il finale di Abbandonato

Quando Alex viene chiamata per curare un animale, Sara lo convince che starà bene da sola con Liam e lui se ne va. Poco dopo, vede due figli di Salomone, che le dicono che Liam ora appartiene a loro. Affermano che Sara sia un pericolo per suo figlio e devono proteggerlo da lei. Uno dei ragazzi tiene un’accetta e gliela fa oscillare mentre l’altro tiene Liam. La scena si interrompe bruscamente e poi vediamo Sara che tiene Liam e dice: “Lui è mio”. L’implicazione è che da quando lo ha abbracciato come suo figlio, il suo postpartum è finito.

È a questo punto che tutto ciò che abbiamo visto finora si ribalta. Sara ha distrutto la sua stessa foto perché non si vede più come una donna che lavora. Il pianto di Liam è perché Sara lo ha ferito o trascurato e non se ne rende conto. I demoni che pensa stiano perseguitando la sua casa sono interni. Sebbene in questa casa siano successe cose terribili, non ci sono fantasmi. Nessun ragazzo vive nella stanza nascosta e nulla la perseguita. I ragazzi non potevano essere figli di Anna perché sarebbero nati quaranta o più anni fa e non sarebbero ancora bambini. Li ha evocati dalle storie di Renner e dalle informazioni che ha appreso sulle Salomone.

Sara affronta le sue paure e accetta che ciò che sta vedendo non è reale. Dopo una notte straziante in cui si è difesa dalla propria mente, accetta la realtà e quando Alex ritorna, appare più lucida di quanto non sia stata nell’intero film. La scena finale mostra lei e Alex felici e contenti. Non indossa più l’elastico al polso e l’intera famiglia sembra in buona salute. Liam è cresciuto e, mentre la telecamera si abbassa, vediamo che Sara è di nuovo incinta. Tuttavia, poco prima che la sua gravidanza venga rivelata, il viso di Sara sembra turbato. Forse non è sana come sembra, o forse è preoccupata di avere di nuovo una psicosi postpartum.

Dato il modo ambiguo in cui il film diventa nero mentre Sara difende il suo bambino, tutto ciò che vediamo alla fine potrebbe essere un’illusione. Sara non si è mai ripresa e Alex è tornata a casa per trovare lei e Liam. Potrebbe essere rinchiusa in un istituto o pesantemente medicata e ignara di quello che le è successo. Il lieto fine potrebbe essere un modo per far fronte a ciò che è realmente accaduto. Ciò è particolarmente possibile se Liam è stata ferita o uccisa durante la sua allucinazione di Robert e dei ragazzi.

La casa era infestata?

La casa non era infestata da nient’altro che dai demoni personali di Sara. Dubita di se stessa come madre e moglie e ha problemi con l’allattamento al seno, che è molto comune. La riluttanza di Liam ad allattare al seno la rende insicura, unita alla sua malattia mentale; è vulnerabile alle allucinazioni e all’insicurezza. Quelle cose si manifestano come fantasmi. I semi sono stati piantati quando ha letto di Anna e della sua famiglia e sono stati rafforzati dalla sua ansia e isolamento. Sara è minuta e bionda e, dopo aver trovato una foto di Robert e Anna, si rende conto che le somiglia proprio.

Quando aprirono la porta chiusa a chiave, trovarono la stanza dove Anna era stata costretta a vivere. Le sue delusioni sono cresciute fino a includere tutto ciò che è accaduto di strano. Faceva tutto parte della sua psicosi. Tutto quello che è successo, dai vermi nel latte agli oggetti mancanti o rotti, erano cose che Sara faceva lei stessa ma non ricordava di aver fatto.

Sara è stressata e Alex non è particolarmente disponibile. La mina costantemente e sminuisce le sue preoccupazioni. Ad esempio, invece di capire l’importanza del suo allattamento, pensa che sia crudele e testarda. Non è un uomo cattivo, solo un incapace la cui riluttanza a vedere quanto Sara abbia bisogno di aiuto mette in pericolo tutti. Si spera che sosterrà meglio Sara con la prossima gravidanza.

Renner avverte Sara di non continuare a curiosare dietro l’armadio perché alcune cose dovrebbero essere lasciate in pace. Non sta insinuando che le persone vivano in casa. Invece, sta indicando che una terribile tragedia è accaduta in questa casa a più bambini. A volte il passato dovrebbe essere lasciato nel passato. Sara lo dice all’inizio quando dice che dovremmo guardare al futuro e andare avanti dal passato.

Chi è Renner?

Il loro vicino Renner è in realtà Andrew, che è un Salomone. Quando sua sorella Anna ha ucciso sua figlia e suo padre, Andrew è stato risparmiato ed è andato in affido. All’epoca era solo un bambino. Anni dopo, tornò e si trasferì nella casa accanto. Non voleva mai ferire Sara o Liam e voleva solo stare vicino alla casa della sua infanzia. Probabilmente Renner sospettava che la fattoria potesse avere fantasmi a causa del numero di persone che vi morirono.

I due ragazzi menzionati da Renner e che Sara vede in Abbandonato sono altri bambini che Anna ha concepito dopo essere stata violentata da suo padre. Sono stati costretti a vivere nella stanza chiusa a chiave per la vergogna. La scena all’inizio era la notte dell’omicidio-suicidio. Probabilmente è stato Robert a uccidere la figlia di Anna e, di conseguenza, Anna ha ucciso suo padre e se stessa.

Che fine hanno fatto i maiali in Abbandonato?

Un contadino porta Alex nella sua fattoria per prendersi cura di una cucciolata di maiali malati. Alex determina che i maiali sono malati perché la scrofa li ha fatti ammalare e dovrebbero essere tutti abbattuti. Il modo più economico ma meno umano era l’eutanasia con una pistola requiem. Il modo più costoso sarebbe più facile per i maiali, ma l’agricoltore rifiuta questo piano. L’intero filo della trama ha mostrato che questa comunità rurale era pragmatica, incline alla crudeltà perché doveva esserlo. È anche interessante notare che l’agricoltore inizialmente incolpa la malattia del padre e non della madre.

Sebbene l’abbandono sia una visione piuttosto semplicistica della malattia mentale e della depressione postpartum, è abbastanza divertente per un weekend di Halloween vicino. Abbandonato è in streaming su Hulu in questo momento.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.