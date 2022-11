Spiegazione del film sulla nascita: il marito di Anna si è reincarnato e come faceva Sean a sapere così tanto?

La nascita di Jonathon Glazer (Under The Skin) del 2004, con Nicole Kidman (Roar, The Killing Of A Sacred Deer) e Cameron Bright (Ultraviolet, The Twilight Saga), è strana. Il mistero soprannaturale è abbastanza intrigante, ma è difficile guardare oltre la natura inquietante dell’argomento. Un bambino di dieci anni è convinto e inoltre convince una donna adulta di essere la reincarnazione del marito morto.

Trailer ufficiale Screengrab

Ogni tintinnio della colonna sonora di Alexandre Desplat trasmette una verità bella, emotivamente impegnativa e profondamente scomoda. Questo è un film strano che non dovrebbe piacere a nessuno, eppure, come Anna, non possiamo lasciarlo andare. La cadenzata musicalità ci trascina in un mondo onirico dove tutto è possibile. Vogliamo tutti credere che l’amore sia eterno. L’idea che l’amore trascenda anche la morte è desiderabile e tuttavia ricevere indietro il tuo amore sotto forma di un bambino è ingiusto nel migliore dei casi e criminale nel peggiore dei casi. Alcuni momenti sono agrodolci e altri ancora sono inquietanti. Non sono ancora sicuro di come dovrei sentirmi riguardo a questo film.

All’inizio di Birth, nella voce fuori campo, l’adulto Sean ci dice che non crede nella reincarnazione. Non può esistere. Questa nozione romantica non ha alcun fondamento nella realtà. Lo dice poco prima di morire mentre corre nel parco. Questa è la somma totale di ciò che sappiamo del primo marito di Anna fino a tardi; un ragazzino si presenta affermando di essere Sean reincarnato. Il suo tempismo non potrebbe essere peggiore mentre Anna festeggia il suo fidanzamento con Joseph. La festa idilliaca, la famiglia e l’appartamento ovviamente ricco fanno da vetrina, coprendo una verità triste e profonda che nessuno vuole ammettere. Anna non è felice.

Il ragazzo, convenientemente chiamato Sean, afferma di essere la reincarnazione del marito morto. Conosce i dettagli intimi della loro vita insieme. Cose che nessuno dovrebbe sapere, tanto meno che un ragazzino gli esca dalla bocca come briciole spettrali. Prendono in giro e tentano Anna nonostante lei capisca che questo ragazzo è un bambino. Più Sean le parla, più lei rimane intrappolata nel sogno che lui intreccia. Molti membri della famiglia di Anna cercano di aiutarla a riprendersi. Loro, come lo spettatore, vedono che Anna e Sean sono persone distrutte che cercano qualcosa per riempire un vuoto nelle loro vite. Alla fine, quando l’amica di Anna, Clara, affronta Sean e gli dice che sa che non è il vero Sean perché non amava Anna, l’incantesimo si spezza.

Alla fine della nascita, dopo che il bambino Sean ha ammesso la verità ad Anna, torna da Joseph e chiede perdono. Lo fa perché vuole essere felice. Vuole andare avanti. Tuttavia, nei momenti finali, dato che è al suo matrimonio, è chiaro che non riesce ancora a lasciar andare l’idea di Sean. Singhiozza in agonia mentre guada l’oceano nel suo abito da sposa, e Joseph la trova e la riporta al matrimonio.

Tutto questo mentre il giovane Sean fornisce la voce fuori campo. Proprio come l’adulto Sean ha negato la meraviglia dell’amore e della magia, questo Sean dice che ora capisce che gli è successo qualcosa. Dice che sa di non essere il Sean di Anna, eppure la sua meraviglia infantile non è stata completamente sconfitta. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla fine di Birth, Sean, e sul significato di tutto ciò.

Trailer ufficiale Screengrab

Come fa il giovane Sean a sapere così tanto di Anna?

Il giovane Sean è un bambino profondamente infelice che desidera disperatamente far parte di qualcosa di diverso. Desidera amore e felicità. Poiché è un bambino, ha romanticizzato l’amore degli adulti. Sa così tanto di Anna e della sua famiglia attraverso le lettere che Clara, con cui Sean aveva una relazione, ha portato alla festa di fidanzamento da regalare ad Anna. Clara originariamente avrebbe dato la scatola delle lettere d’amore di Sean ad Anna perché voleva che Anna capisse che non aveva mai veramente conosciuto Sean. È una cosa crudele da fare quella che Clara dice che voleva fare perché odiava Anna. Sean non l’avrebbe lasciata e invece di odiare Sean, ha incolpato Anna. La sua rabbia malriposta dimostra che quest’uomo aveva ingannato entrambe le donne della sua vita.

Prima che Sean morisse per un attacco di cuore, aveva dato a Clara tutte le lettere d’amore di Anna non aperte per dimostrare il suo amore. Invece di vedere la mossa manipolativa per quello che era, Clara la vide come un segno della sua devozione per lei. Proprio come Anna, Clara è bloccata nel passato con un uomo che probabilmente non l’amava più di quanto amasse Anna. Clara intendeva consegnare tutte le lettere ad Anna, ma cambiò idea e le seppellì superficialmente nel parco dove Sean le trovò. Aprì tutte le lettere e lesse tutto ciò che Anna scriveva a suo marito.

Il giovane Sean non ha alcun legame con il passato, né il marito morto di Anna è rinato. È solo un ragazzino con una fantasia, e Anna ci crede perché lo vuole. Anche Anna ha vissuto in un’illusione. Non conosceva il suo defunto marito così bene come pensava. Aveva dei segreti, inclusa la sua relazione con Clara. L’incapacità di Anna di vedere le cose come erano realmente, al contrario di come voleva che fossero, è ciò che soffoca la sua capacità di amare adesso. La vita e l’amore non sono perfetti. A volte i nostri ricordi e desideri possono offuscare il nostro giudizio, che è quello che è successo ad Anna.

Il Sean di Anna si è davvero reincarnato nel giovane Sean in Birth?

Il marito di Anna è un uomo di scienza e di fatti. Non credeva nella reincarnazione. Il giovane Sean si rende conto che non può essere la versione reincarnata del Sean di Anna perché quell’uomo non amava Anna. Il giovane Sean non ha alcun legame con Clara e non può immaginare di essere mai stato con lei per Anna, quindi finalmente fa i conti con la verità. È un ragazzino e Anna ha il cuore spezzato e ingenua. Era accecata da ciò che pensava di avere.

Sia il primo che il secondo matrimonio di Anna sono castelli di carte. Non sono reali perché Anna non può vedere nessuno dei due per quello che è. Anche se Sean non aveva una relazione, sono passati dieci anni e Joseph le sta offrendo amore e felicità. L’unico motivo per cui non riesce ad apprezzarlo è che è bloccata nella fantasia del passato. Un ragazzino non spezzerebbe facilmente un legame genuino con una curiosa serie di fatti e un’ossessione. Ci vogliono due persone per ballare il tango, e forse Anna lo desidera anche più di Sean.

Forse c’è qualcosa di un po’ troppo disperato sia in Joseph che in Anna. Il discorso di Joseph alla loro festa di fidanzamento è una storia divertente intesa a dimostrare che questi due hanno trovato la loro strada insieme attraverso la perseveranza e il destino. Se però basta un ragazzino per destabilizzare tutto, quanto può essere forte la relazione? Joseph ama Anna così profondamente da trascurare il fatto che lei non può voltare pagina da Sean. Joseph non è diverso da Anna nel suo primo matrimonio. Entrambi vedono ciò che vogliono e credono in ciò di cui hanno bisogno per mantenere viva l’illusione.

La speranza e la disperazione sono un’arma a doppio taglio che ci ingoia interi se glielo permettiamo. La vera felicità si trova nell’accettazione. Alla fine della nascita, tutto ciò che abbiamo davvero è il rimpianto. Stranamente ci rammarichiamo che questa storia d’amore un po’ schifosa e profondamente sbagliata non possa essere in qualche modo vera. Ci dispiace che lo desideriamo e ci rammarichiamo che le illusioni non siano reali. La speranza e l’ignoranza di Anna le hanno impedito di vedere ciò che era reale quando Sean era vivo e le hanno impedito di andare avanti con Joseph. Crede così facilmente al giovane Sean perché lo vuole. Anna è sempre stata radicata nella fantasia. Non sarà mai felice finché non accetterà ciò che è invece di ciò che potrebbe essere. Per molti versi, lei stessa è come una bambina.

È una fine devastante perché, per quanto Anna sia infelice, Joseph ora è lo stesso. Nessuno dei due può lasciar andare la fantasia. Anna non riesce a superare Sean e Jospeph è condannato ad amare qualcuno che non lo ricambierà mai. L’accettazione è una cosa, ma la negazione è un’altra. Per sempre, che parola meravigliosa. A meno che non sia per sempre un inferno.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, adoro guardare e scrivere sull’intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slashers della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, di cui sono caporedattore.