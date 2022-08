Spider-Man 3 riceve una rivalutazione dai fan

Immagini Sony

Spider-Man 3 viene discusso ancora una volta come forse una gemma sottovalutata di un film di fumetti – o un film che merita la sua scarsa reputazione, a seconda di chi parli – in questo, qualsiasi giorno della settimana.

Nel bene e nel male, Spider-Man 3 era di tendenza su Twitter giovedì quando i fan del trequel diretto da Sam Raimi hanno dato la loro rivalutazione del film che ha dato vita a mille meme.

“Spider-Man 3 non è neanche lontanamente il peggior film di Spider-Man”, ha scritto un commentatore. “Ma non credo che CBM Twitter sia pronto per quella conversazione.”

Ma non credo che CBM Twitter sia pronto per quella conversazione. pic.twitter.com/cGY56XGsVB

Confrontando il film con altri flop di supereroi degli anni 2000, un fan era convinto “Spider-Man 3 non merita di essere raggruppato con x uomini 3 e lama 3.

Un utente di Twitter ha persino affermato che il canto del cigno interpretato da Tobey Maguire era persino migliore della maggior parte del flusso infinito di film del Marvel Cinematic Universe di oggi.

Un altro fan, che stava guardando il film con suo figlio, lo ha riconosciuto Spider-Man 3 non regge del tutto i suoi predecessori, “ci sono molte cose buone nel film”.

“Eddie Brock di Topher Grace che supplica Dio di uccidere Peter Parker è il mio preferito in assoluto.”

Mio figlio sta guardando Spider-Man 3 probabilmente per la centesima volta e anche se non penso che il film sia buono come i suoi predecessori, ci sono molte cose buone nel film. Eddie Brock di Topher Grace che supplica Dio di uccidere Peter Parker è il mio preferito in assoluto. — F. This Fitzgerald (@timidwerewolf) 4 agosto 2022

Quando gli è stato chiesto di classificare tutti i film di Spider-Man, un utente di Twitter ha fatto l’audace proclamazione che Spider-Man 3 era, infatti, la CAPRA.

Spider-Man 3 > qualsiasi altro Spider-Man — CB (@SurrenderMonke4) 4 agosto 2022

Se non ne sei convinto Spider-Man 3E’ grandezza, considera il fatto che Signora Marvel La star Iman Vellani ha assegnato al film quattro stelle e mezzo sul sito di social media basato su recensioni di film Letterboxd e lo ha definito “ironicamente fantastico”. Potrebbe sembrare un’approvazione arbitraria, all’inizio, finché non ti rendi conto che Vellani è un cinefilo con standard elevati, ha dato Capitan Marvel solo due stelle su cinque – ahi! – come riportato in precedenza da We Got This Covered.