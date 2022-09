Sotto il suo controllo recensione: chi ha il controllo?

Riepilogo

Quello che inizia come un dramma elegante e sexy si trasforma alla fine in un incubo della sindrome di Stoccolma. Il terzo atto ha tutto realizzato e possiamo vedere un po’ di più di ciò di cui è capace Beatriz.

Questa recensione del film Netflix Under Her Control non contiene spoiler.

Under Her Control di Netflix parla di un’ambiziosa dipendente della moda di nome Sofía (Cumelen Sanz), che rimane incinta senza volerlo. Il suo capo, Beatriz (Aitana Sánchez-Gijón), che Sofía ammira, si rivolge a lei con una proposta insolita: lascia che adotti suo figlio e, in cambio, potrà continuare la sua carriera. Beatriz è una donna che ha tutto sotto controllo, soprattutto essendo l’amministratore delegato della sua linea di moda. Lo fa da anni e sa cosa serve per farlo nel settore.

Vediamo una donna che ha lavorato duramente per la sua posizione attuale e ora può vivere la sua vita come vuole. D’altra parte, Sofía è un’opportunista, non sa cosa vuole, ma sa come farsi avanti. Questo porta a un turbine di problemi tra Beatriz e Sofía.

All’inizio, vediamo che Sofía è desiderosa di imparare e farà di tutto per Beatriz nel momento in cui andrà all’intervista. Vediamo che Sofia è felice con il suo ragazzo Nacho e il suo nuovo lavoro con Beatriz. Aggiunge il suo contributo al lavoro ed è piacevolmente sorpresa di come sta andando bene la sua vita. Finché non scopre di essere incinta.

Sofia è in conflitto su cosa deve fare dopo. Ha il bambino e bilancia il lavoro dei suoi sogni? Dà il bambino in adozione? Ha intenzione di abortire? Tutto questo fluttua nella sua mente e cerca di mantenere la sua compostezza al lavoro. Tuttavia, quando sente un’altra donna parlare di quanto sia difficile lavorare ed essere una madre single, ha un esaurimento nervoso e Beatriz ne è testimone. Sofía le racconta la circostanza e Beatriz giura di esserci per lei.

Per tutto il film, la loro relazione sembra un po’ strana. C’è troppa tensione tra loro per non pensare che sia qualcosa di più di una relazione platonica. Forse è così che Beatriz voleva attirarla nel suo mondo della moda. Semplicemente non sembrava giusto considerando dove va la storia. Beatriz suggerisce quindi che adotterà il bambino di Sofia per lei.

Tuttavia, le cose non sono così semplici. Nessuno può sapere che è incinta, specialmente il suo ragazzo. È anche illegale per qualcuno dare il bambino a qualcun altro senza archiviarlo attraverso il sistema. Quindi Beatriz suggerisce che Sofia viva con lei fino all’arrivo del bambino e in cambio le darà stabilità finanziaria e l’avrà come partner nell’azienda.

Sembra una navigazione tranquilla, ma gli ormoni di Sofia hanno la meglio su di lei. È bloccata in casa e scopre di essere osservata da Beatriz. Piccole situazioni si trasformano in problemi più grandi e loro due hanno una lotta per il potere prima che il bambino sia nato. Beatriz perde il controllo su Sofia e alla fine perde se stessa.

Quello che inizia come un dramma elegante e sexy, alla fine si trasforma in un incubo della sindrome di Stoccolma. Beatriz è troppo controllante e vuole che tutto vada per il verso giusto nella sua vita, quindi ha persino controllato la gravidanza di Sofia. Una volta che Sofia scopre alcune cose allarmanti su Beatriz mentre è a casa da sola, inizia a staccarsi dal capo che pensava di conoscere.

Il terzo atto ha tutto realizzato e possiamo vedere un po’ di più di ciò di cui è capace Beatriz. Il potere cambia e vediamo due donne molto diverse capire come andranno avanti dopo questa gravidanza. Una volta infranta la fiducia, Sofía e Beatriz iniziano entrambe a precipitare. La loro dinamica è stata interessante da guardare e quel finale è molto sorprendente. Le persone vogliono qualcosa così disperatamente che faranno di tutto per ottenerlo, il che è quasi una rovina per tutti perché non tutto può andare per il verso giusto.

