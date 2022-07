Sorprendentemente un fan puntuale paragona Kim Kardashian a Michael Myers

Non avremmo mai pensato di vivere abbastanza per vedere Kim Kardashian rispetto al cattivo di Halloween Michael Myers, ma eccoci qui. Di recente, la seconda Kardashian più anziana si è pavoneggiata sulla passerella del Balenciaga’s Couture Show in un abito aderente a maniche lunghe senza schienale, insieme a Nicole Kidman, Dua Lipa, Naomi Campbell e Bella Hadid. Come sempre, ci sono due lati di Internet in situazioni come queste; ci sono i fan di Kim Kardashian che urlano dai tetti di quanto sia “sbalorditiva” e “sfarzosa da morire”, poi ci sono i burloni che setacciano i contenuti online per trovare il prossimo meme virale – e questo è tutto.

Kim Kardashian ha sfilato elegantemente per le riprese di Balenciaga couture, e la sua grazia e il suo portamento sono stati catturati in un video clip di 13 secondi da uno spettatore. Quella clip ha fatto il suo giro sui social media, in particolare su Twitter, ed è diventata in qualche modo un meme virale riguardante la storia di John Carpenter. Halloween franchising.