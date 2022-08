Sorprendentemente, i fan di “Star Wars” non vogliono vedere Darth Vader fare il suo spettacolo

tramite Lucasfilm

Dopo il successo di Il Mandalorianoil Guerre stellari il franchise ha iniziato ad espandere le storie dei loro personaggi famosi attraverso vari spettacoli Disney Plus. Dal cacciatore di taglie Boba Fett al Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, sembra che tutti quelli che conoscevamo crescendo probabilmente torneranno attraverso un cameo unico o la propria mostra personale. Sembra che non tutti siano entusiasti di far tornare sullo schermo i vecchi preferiti dai fan, tuttavia, specialmente per lo stesso grande cattivo originale del franchise, Darth Vader.

Su r/StarWars, l’utente di Reddit u/headwig123 ha espresso il proprio disinteresse nel vedere uno spettacolo da solista di Darth Vader realizzarsi e si è chiesto se qualcun altro la pensasse allo stesso modo. Vader è stato introdotto nella trilogia principale di Star Wars e la sua storia e la sua vita come Anakin Skywalker sono state descritte nei prequel e Le guerre dei cloni. In seguito è riapparso ancora una volta Obi-Wan Kenobi. Sono tante le apparizioni per un solo cattivo!