Sono venuto a spiegare: cosa è successo a Toby e Lizzie e chi è il prigioniero?

È un altro weekend del Labor Day privo di nuovi film. Ciò non significa che non ci siano contenuti di qualità sugli streamer. I grandi dirigenti cinematografici tendono ad evitare le uscite del Labor Day perché sono il bacio della morte. Qualsiasi film uscito durante questo lungo weekend di vacanza muore quasi invariabilmente sulla vite dell’intrattenimento perduto. Lo stesso non vale per i contenuti in streaming, però. Questo è il motivo per cui abbiamo un eccesso di cose tra cui scegliere. Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere di Prime Video è stato rilasciato oggi e Pantheon di AMC+, una gemma di fantascienza animata da non perdere, dovrebbe essere nella tua lista. Inoltre, Netflix ha diverse cose degne di un orologio. La serie limitata The Devil In Ohio è un piacere colpevole e I Came By è un sorprendente chiller che attira la tua attenzione dall’inizio alla fine.

Toby e Jay sono artisti di graffiti anarchici che irrompono nelle case dei ricchi e etichettano i loro muri con la frase “I Came By”. Fa parte di un movimento ribelle per esporre l’ipocrisia che aiuta i ricchi a diventare più ricchi e i poveri a diventare più poveri. Sfortunatamente, un giorno irrompe nella casa sbagliata e scopre un enorme segreto che mette lui, la sua famiglia e il suo amico in pericolo.

Quando irrompe nella casa di un giudice in pensione, trova le immagini di un uomo picchiato e legato. Il giudice Sir Hector Blake, interpretato perfettamente da Hugh Bonneville, è un uomo rispettato noto per aiutare i rifugiati. L’uomo non è il santo che tutti pensano che sia, però. Tiene un uomo incatenato nel suo seminterrato in una stanza nascosta. Quando Toby trova la stanza segreta, sa che deve fare qualcosa per aiutare l’uomo.

Chiede aiuto a Jay ma con un bambino in arrivo rifiuta. Toby va anche dalla polizia, che indaga sulla casa di Blake ma non trova nulla. Blake è molto connesso e minaccia casualmente il poliziotto che viene a interrogarlo. Alla fine, senza altra scelta, cerca di salvare lui stesso l’uomo. Mentre cerca di salvare il prigioniero, scivola addosso del sangue e Sir Blake lo picchia con una pagaia da cricket. Il prossimo, vediamo Hector tagliare una pagaia insanguinata e lanciarla insieme alla sua maglietta in una fornace nel seminterrato. Non vediamo mai più Toby.

Il finale di I Came By?

Nell’atto finale di I Came By, Jay crede di dover indagare su Blake con Toby e Lizzie scomparsi, indipendentemente dai suoi impegni e dal pericolo per se stesso. L’ex fidanzata di Jay, Naz, gli dice dove sarà Blake e Jay lo segue nella sua nuova casa, dove lo affronta. I due hanno un violento scontro e Jay prende il sopravvento.

Ha condotto i nastri Hector e lo lascia che la polizia lo trovi. Jay poi apre la porta della stanza nascosta e trova un’altra vittima. Rilascia l’uomo e gli dice che la polizia sta arrivando. Non abbiamo una visione chiara del prigioniero, ma potrebbe essere Omid o un nuovo uomo che Hector ha preso. Sarebbe impossibile per quest’uomo essere Ravi perché a quest’ora sarebbe stato molto più grande. Con ogni probabilità, questo è l’ennesimo giovane immigrato che Hector ha preso dopo essersi trasferito nella sua nuova casa. Tenere Omid confinato e nascosto mentre si muove sarebbe un compito difficile.

Perché Hector Blake uccide le persone?

Sir Blake, o St. Blake come indicato da coloro che pensano che sia un filantropo, prende giovani immigrati maschi e li incatena nel suo seminterrato. Li tortura e li picchia finché non li ha finiti e poi li uccide, eliminandoli nella sua fornace nel seminterrato. In un terrificante monologo, Blake spiega a Omid che suo padre ha accolto un rifugiato di nome Ravi quando Blake era un bambino. Trasferì il giovane e alla fine iniziò una relazione con lui. Sfortunatamente, la madre di Blake non è stata in grado di gestire il rifiuto e il probabile abuso e si è suicidata.

Dalla sua morte, Hector Blake ha accusato la giovane rifugiata di averla persa e di essere stata mandata in un collegio dopo la sua morte. In realtà, anche quel povero ragazzo era probabilmente una vittima. Probabilmente è stato tenuto in ostaggio lì perché non aveva un posto dove andare, e il padre di Hector ne ha approfittato. Ci sono anche prove che il padre di Hector fosse violento. Hector lo descrive come un uomo rigido e violento e sappiamo che non ha avuto problemi ad abusare dei vulnerabili. Un giorno Hector scattò e picchiò brutalmente Ravi. Descrive l’esperienza come trascendente ed è nato un assassino. Ora, Blake usa il suo servizio alla comunità per cercare le vittime. È un colpo di scena malato che incolpa la vittima invece del cattivo.

Cosa succede a Toby e Lizzie?

La madre di Toby, Lizzie, sospetta che suo figlio sia stato ucciso da Sir Blake. Dopo aver trovato prove che Toby era a casa di Hector, inizia a guardarlo. Si convince che abbia qualcosa a che fare con la scomparsa di Toby quando vede un giovane immigrato, Omid, uscire dalla casa di Blake in preda al panico. Omid è stato drogato ed è sfuggito per un pelo all’essere tenuto in ostaggio nel seminterrato di Blake. Poco dopo che Omid è stato ripreso, scompare.

Lizzie si rivolge ancora una volta alla polizia senza successo. Alla fine, decide di entrare nella casa di Blake per cercare suo figlio e Omid e raccogliere prove, e viene attaccata. Non vediamo mai più Lizzie. L’implicazione è che sia Lizzie che Toby, Omid e l’uomo che Toby ha cercato di salvare sono stati uccisi da Hector, bruciati e gettati nella toilette. Blake dice a Lizzie che questo è quello che ha fatto con Toby, quindi possiamo presumere che abbia fatto lo stesso con tutti i cadaveri.

Il thriller teso è ben recitato, soprattutto da Bonneville, che trasuda diritto e condiscendenza. I Came By è un bel film con un grande cattivo classico. È in streaming su Netflix in questo momento.

