Sono la recensione di Vanessa Guillen

Questo è un orologio potente ed emozionante mentre vediamo le famiglie lottare per la verità e la giustizia e il loro sforzo nel tentativo di proteggere le persone dalle aggressioni sessuali nell’esercito.

Il film documentario Netflix I am Vanessa Guillen uscirà il 17 novembre 2022: questa è la nostra recensione ufficiale.

Vanessa Gullien aveva sempre sognato di entrare nell’esercito degli Stati Uniti, ma il sogno non è sempre la realtà. Alla base, dopo aver fatto segnalazioni inquietanti, è scomparsa. Dopo una ricerca di due mesi, i suoi resti sono stati trovati in una zona rurale, suscitando indignazione su scala globale. Ricordo di averlo visto online, condiviso sui social media.

Mentre di stanza a Fort Hood, Texas, Stati Uniti., Vanessa Guillen, soldato dell’esercito messicano-americano, ha detto a sua madre di essere stata molestata sessualmente prima di essere uccisa da un commilitone. A soli 20 anni, Vanessa è morta nelle mani di Aaron David Robinson alla base dell’esercito in Texas nel 2020.

In questo docu-film di un’ora e mezza diretto da Christy Wegener, al pubblico viene raccontata la storia davvero tragica, che ha suscitato indignazione internazionale e un movimento di vittime aggredite che chiedono giustizia. Poiché alcuni membri della sua famiglia parlano spagnolo, sono disponibili i sottotitoli.

Il film documentario racconta le lotte della famiglia quando hanno intentato una causa contro l’esercito americano e hanno affermato che prima della sua morte era stata molestata sessualmente. Le sorelle di Vanessa, Lupe e Mayra, hanno portato il suo nome nelle proteste nelle strade delle sale del potere a Washington, DC, mentre chiedevano giustizia con l’hashtag #IAmVanessaGuillen.

Abbiamo interviste di prima mano con la famiglia, gli amici e il loro avvocato e ci viene dato uno sguardo dietro le quinte della loro tenace ricerca di cambiare un sistema giudiziario militare profondamente radicato, controverso e chiaramente corrotto.

Questo film mostra davvero cosa può fare una famiglia mentre affronta un dolore inimmaginabile. Incanalano le loro emozioni nella lotta per la giustizia e nella sensibilizzazione per aiutare a fermare questo abuso e forse salvare la vita di molti altri là fuori che subiscono abusi. È così triste che abbiano indagato più della polizia, e la famiglia deve cercare risposte.

La comprensione della corruzione e delle aggressioni sessuali che si verificano nell’esercito americano è inquietante. Fort Hood sembra coltivare il peggio del peggio ed è il club dei ragazzi tossici della vecchia scuola, che lo rendeva un posto pericoloso per chiunque, per non parlare di una giovane donna. Hanno ignorato la famiglia quando hanno menzionato l’aggressione sessuale, il che ha portato la famiglia a postare al riguardo online. Poi migliaia di persone hanno iniziato a condividere le proprie storie nell’esercito, dando a molte persone una voce, una piattaforma e la possibilità di apportare un cambiamento. Il modo in cui le persone si riuniscono in tutto il mondo per condividere lotte e mostrare unità è stimolante. È sempre un peccato che sia in circostanze così terribili.

Ci viene mostrato il filmato di una conferenza stampa in cui dicono che Vanessa non è stata molestata sessualmente, il che sembra un insabbiamento scadente per le loro cattive politiche e pratiche; stavano chiaramente cercando di nascondere tutto. Dicevano che non c’erano prove, ma c’erano/c’erano e le nascondevano. Uno di questi uomini che la stava aggredendo lavora ancora oggi alla base.

Non c’è dubbio che il modo in cui è stato gestito è stato completamente disgustoso. Il disprezzo per la vita di qualcuno, che era nella loro base e in servizio quando è stata uccisa, è completamente scioccante. Contavano sul fatto che la famiglia fosse tranquilla e che i media non fossero interessati, ma qui non era il caso. La famiglia ha chiesto la verità, nella loro ricerca di chiusura, e giustizia non solo per Vanessa ma per molte persone là fuori.

Quando Biden fu eletto presidente, la famiglia andò di nuovo al congresso nella speranza che approvasse un disegno di legge e aiutasse a cambiare l’esercito per il bene superiore. Riforme storiche: i casi di violenza sessuale ora saranno gestiti al di fuori dell’esercito. Momento orgoglioso e storico, la fine del documentario è agrodolce. Nella memoria di Vanessa vediamo dove si trova la famiglia, cosa stanno facendo e come stanno andando avanti. Questo documentario ci mostra il potere e l’influenza che le persone possono avere e che se vuoi spostare le montagne, puoi farlo.

