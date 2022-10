Sono i critici contro il pubblico poiché gli spettatori chiamano la fonte più affidabile

Immagine tramite Sony Pictures

È una delle più grandi lotte della nostra epoca; lo scontro tra la professionalità parzialmente controllata e i desideri di intrattenimento ugualmente esaminati della gente comune, i pochi più rumorosi contro i molti schiaccianti, l’Ebert contro il Doe. In effetti, da quando le recensioni cinematografiche sono in circolazione, i confronti e i contrasti tra le opinioni di critica e pubblico sono stati oggetto di un acceso dibattito con molti vincitori diversi.

E con Adamo Nero essendo l’ultimo a polarizzare le opinioni tra queste due parti, un Redditor ha sfruttato appieno questo punto della storia per passare a r/movies e consultare le masse per vedere quale parte merita più fiducia nel regno della ricezione dei film.

Non sorprende che la folla a favore dei critici abbia raccolto molta presenza e i loro sostenitori siano stati armati fino ai denti di esempi, citando punteggi del pubblico di Rotten Tomatoes particolarmente discutibili per L’ascesa di Skywalker (86 per cento), Morbio (71 per cento), e Inesplorato (90 percento). Questo, ovviamente, non tiene conto delle recensioni dei bot, della familiarità con il materiale sorgente o della possibilità che le valutazioni non fossero sincere.