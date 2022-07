‘SM. Marvel’ Star Reveal MCU non è così pianificato come penseresti

Immagini tramite Marvel Studio

Signora Marvel la star Iman Vellani sta rivelando che il Marvel Cinematic Universe è molto più spontaneo di quanto si possa pensare.

L’immaginazione dei fan non ha mai smesso di chiedersi cosa succede dietro le quinte della Marvel in termini di pianificazione da quando Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury si è presentato nella scena dei titoli di coda di Uomo di ferro per dire a Tony Stark di Robert Downey Jr.: “Sei diventato parte di un universo più grande. È solo che non lo sai ancora.

Quattro anni dopo, i fan sono stati trattati per quella che allora si pensava fosse un’impossibilità: un film Vendicatori film con una moltitudine di eroi che occupano lo schermo contemporaneamente. C’è da chiedersi: era un villain come il Thanos di Josh Brolin, apparso come principale antagonista nel film del 2018 Vendicatori: Infinity Warin realtà pianificato da lì per primo Uomo di ferro film dieci anni prima?

Se si deve credere alla parola di Vellani, un processo di pianificazione decennale come quello non è in realtà come funziona nel colosso dello studio di proprietà della Disney.

“[T]le cose in realtà non sono pianificate con 10 anni di anticipo, ci sono molte coincidenze felici”, ha detto Vellani durante un Reddit Ask Me Anything giovedì in risposta alla domanda su quale fosse l’elemento più “inaspettato” quando si tratta di lavorare con la Marvel.

Guardando indietro a come si è svolta la Fase Quattro finora, in realtà non sorprende che le cose non siano completamente pianificate con dieci anni di anticipo, quando ci si ferma davvero a pensarci. Certo, il multiverso è un concetto che è apparso in una moltitudine di film e spettacoli Marvel ultimamente, ma molte volte sono stati mostrati in modi disparati e sconnessi. Ad esempio, sembravano davvero gli eventi che circondavano l’incantesimo fallito Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa porterebbe direttamente in Il dottor Strange nel multiverso della follia, ma entrambi quei film si sono rivelati narrazioni sorprendentemente autonome.

Per ora, possiamo goderci le storie Marvel su piccola scala come Signora Marvelil cui finale della prima stagione è ora disponibile su Disney Plus.