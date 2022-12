Slasher Stans celebra il degno sequel di un classico horror di tutti i tempi

Non c’è dubbio che il regista Wes Craven rivaleggi con il romanziere Stephen King per il titolo di “King of Horror”. Sebbene sia tristemente scomparso nell’agosto 2015, Craven ha lavorato a numerosi progetti horror nel corso degli anni, tra cui Le colline hanno gli occhi (1977), La gente sotto le scale (1991), e L’ultima casa sulla sinistra (1972), ma tra le sue opere più famose ci sono il Un incubo su Elm Street e Grido franchising. Di Craven Un incubo su Elm Street arrivato 12 anni prima Grido, ma ciò non significa che entrambi gli slasher non siano diventati classici di culto istantanei che sono ancora ammirati fino ad oggi. Non c’è stata una nuova aggiunta al Un incubo su Elm Street franchise dall’omonimo riavvio di Samuel Bayer nel 2010, ma un “requel” autoproclamato di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Grido (2022), ha recentemente reintrodotto il mondo di Craven in una nuova Generazione Alpha.

Nessuno sosterrebbe che l’originale Grido supera tutti i suoi vari sequel, ma rispetto a tutti gli altri sequel nella storia dell’orrore, Urlare 2 è uno dei più grandi mai esistiti e Reddit è pienamente d’accordo. Urlare 2 ha visto il ritorno di aspiranti personaggi veterani Sidney Prescott (Neve Campbell), Dwight “Dewey” Riley (David Arquette) e Gale Weathers (Courteney Cox), così come l’inclusione di Sarah Michelle Gellar, Jamie Kennedy, Laurie Metcalf, Jerry O’Connell, Elise Neal, Timothy Olyphant, Jada Pinkett e Liev Schreiber. Ambientato due anni dopo il primo film, Urlare 2 riprende con i sopravvissuti al massacro di Woodsboro, ancora una volta seguendo Sidney Prescott mentre viene perseguitata e braccata dall’assassino di Ghostface.