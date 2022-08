Sigourney Weaver non vede l’ora di interpretare un ‘pippo’ di 11 anni in ‘Avatar: La via dell’acqua’

Immagine tramite 20th Century Studios

Il mese scorso si sono alzate le sopracciglia quando è stato rivelato che la 72enne Sigourney Weaver interpreterà una ragazza di 11 anni in Avatar: La via dell’acqua. L’attesissimo sequel di James Cameron del re del botteghino di tutti i tempi arriverà entro la fine dell’anno, riportando Jake Sully e Neytiri per un’avventura acquatica tecnicamente abbagliante.

Weaver ha interpretato la dottoressa Grace Augustine nel 2009 Avatar, con gli ultimi momenti del film che la vedono morire ai piedi dell’Albero delle Anime. Questo sembrava caricare i suoi ricordi nel “computer organico” di Pandora e insegnare ai Na’vi come l’umanità ha distrutto l’ecosistema terrestre.

Ora è tornata nei panni di Kiri, la figlia adottiva di Jake e Neytiri, e durante un recente incontro con Colloquio rivista ha definito il ruolo “il più grande tratto” della sua carriera:

“Direi che è il più grande tratto che posso giocare in ogni modo possibile. Penso che se Jim Cameron non mi avesse conosciuto molto bene, non mi avrebbe scelto per una cosa così sciocca come questa. Ho dovuto lavorare in un modo completamente diverso per interpretare questo personaggio, un modo molto fisico”.

I commenti di Weaver fanno eco a ciò che ha detto Cameron Impero rivista di luglio:

“Sembrava più giovane, aveva più energia e non è mai uscita del tutto da Kiri per tutto il nostro periodo di cattura. Aveva un viso luminoso, leggerezza nel passo e uno spirito divertente”.

Scegliere un 72enne per interpretare un 11enne è un grattacapo, ma a quanto pare la Weaver attingerà alla sua stessa adolescenza per il personaggio e cercherà di mettere in scena il suo imbarazzo. È stata anche sottoposta a un intenso allenamento fisico per il ruolo, che includeva rigorose lezioni di parkour e apnea, il che significa che ora può trattenere il respiro per ben sei minuti e mezzo.

Speriamo di avere presto un altro trailer che mostra i personaggi e la storia in modo da poter dare una buona occhiata a Weaver nei panni di Kiri, anche se se sei scettico sul fatto che questo casting possa funzionare, ricorda che James Cameron di solito sa cosa sta facendo. Non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire.

Avatar: La via dell’acqua uscirà nelle sale il 16 dicembre 2022.