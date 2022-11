“Signor.” recensione – un film sulle connessioni tra famiglia, arte e tutto il resto

Caricamento dati JustWatch…

In un modo, “Sig.” non è solo una celebrazione della ribellione punk rock di un regista anticonformista e dell’atteggiamento “vai a farti fottere”, ma di come l’uomo e la sua progenie anticonformista si siano salvati la vita andando avanti, mai indietro.

Esaminiamo il film documentario Netflix “Sr.”, che uscirà sulla piattaforma il 2 dicembre 2022.

Sentirai parlare molto di registi che realizzano film di natura personale durante quasi tutte le stagioni dei premi. Quest’anno non fa eccezione, con Steven Spielberg I Fabelman arrivando durante il Ringraziamento. Un altro è l’ultimo Netflix film documentario da Chris Smith (Fuoco), che esplora le connessioni parallele (e molto trasversali) tra padre e figlio e l’artista e il suo pubblico. Il soggetto del film non lo è Uomo di ferroSebbene Robert Downey Junior. è una figura molto importante nel film, alcuni potrebbero dire un argomento ancora più grande di quanto la vedesse il personaggio titolare. Quell’uomo è suo padre, “Signor.”, un regista con una mentalità punk rock e un atteggiamento “vai a farti fottere” che lo ha reso una leggenda nella terra dei sogni infranti.

Robert Downey Sr. era un’icona del cinema di controcultura che ha creato film in tutta New York City senza l’onere di rispondere ai grandi studi che emettevano gli assegni. L’uomo ha lasciato il segno, in particolare con un film intitolato Putney Swope, una commedia folle che satira l’uso della razza nel marketing e nella pubblicità. Il film è stato un successo di critica così clandestino che alla fine è stato pubblicato nel Registro nazionale dei film della Biblioteca del Congresso, un risultato che apre gli occhi poiché, come “Sig.” dice, di solito è riservato alla tariffa hollywoodiana ad alto budget.

Il film di Smith guarda al padre di RDJ come collaboratore di commedie irriverenti e in prima linea nel cinema controcultura. “Sig.” dà uno sguardo intimo al suo rapporto con la sua famiglia, che non ha confini tra lavoro e casa. Il documentario contiene anche filmati del debutto sul grande schermo di RDJ, a meno di cinque anni, nel film di suo padre Libbra. Il simpatico “Jr.” offre una linea perfetta e, secondo le parole di suo padre, in una sola ripresa.

Anche dopo il loro divorzio, Downey ha scelto sua moglie e la madre di Robert, Elsie, in quasi tutti i suoi film. Le ha attribuito il merito di aver sacrificato una carriera destinata a cose più grandi e migliori per restare fedele al movimento in cui credevano. Pensa a tutto ciò che hai letto negli ultimi dieci anni sulle cause della giustizia sociale. E come l’establishment ha rifiutato di realizzare film che riflettessero l’aspetto dell’America. Ecco dove Putney Swope arriva. Un film speculare che riflette ciò che la terra degli angeli stava palesemente ignorando.

Puoi discutere “Sig.” non esamina attivamente troppo in profondità il rapporto tra i Downey, l’azienda di famiglia, e come questo abbia influenzato alcuni percorsi oscuri per due generazioni di uomini Downey. E questo è un punto giusto, considerando che entrambi hanno ammesso, ma brevemente, parlano dei loro problemi con la dipendenza. Ancora più sbalorditiva è una scena che RDJ lascia catturare dalla telecamera con il suo terapista che cattura quel sentimento sottostante.

Dicono che suo padre gli ha permesso di usare droghe da bambino. Quel teaser lascia la sensazione che la maggior parte della storia sia stata lasciata intenzionalmente fuori dalla telecamera. E allo spettatore non è permesso vedere come la ribellione e il movimento possano aver influenzato direttamente quella dinamica familiare. Questo solleva il punto, ne abbiamo bisogno? La maggior parte di questo è ben documentata. E questo non è affatto sorprendente. Soprattutto considerando che se sai qualcosa sulle interviste di RDJ, raramente, se non mai, lascerà che qualcuno nei media detti domande su quella lotta nella sua vita.

Tuttavia, questo non è il punto, onestamente. Quanti film abbiamo visto in cui bambini maschi giganti incolpano i loro genitori, specialmente i loro padri, per le loro sorti nella vita? Sono sicuro che l’attore ha i suoi pensieri sull’argomento che tiene per sé. “Sig.” non si tratta di guardare indietro agli errori del passato ma di andare avanti, sempre nel futuro. Questa è una battaglia costante con la dipendenza, dove la ruminazione porta a ricadute. C’è una scena in cui la telecamera cattura tre generazioni di uomini Downey che potrebbero rivelare di cosa parla veramente il film.

In un modo, “Sig.” non è solo una celebrazione della vita di un regista anticonformista, ma inavvertitamente fa luce su come l’uomo e la sua prole anticonformista riescono a salvare la propria. Forse così quegli stessi errori non influenzeranno nessun altro membro generazionale del clan Downey. Robert Downey Jr non ha fatto bene solo a suo padre, ma anche a se stesso e alla sua famiglia.

Cosa ne pensi del film documentario di Netflix “Sr.”? Commenta qui sotto.

