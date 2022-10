Significativo Altra recensione – tanto elettrizzante quanto terrificante

Caricamento dati JustWatch…

L’atmosfera ricca di suspense, unita a un uso eccellente della prefigurazione, rende l’esperienza visiva emozionante con un risultato soddisfacente.

Questa recensione del film della Paramount Plus Significant Other non contiene spoiler.

Partner, diretto congiuntamente da Dan Berk e Robert Olsenè un sorprendente horror fantascientifico con protagonista Maika Monroe (di Segue fama) e Jake Lacy (conosciuto per Il loto bianco). Il film parla di una coppia, Ruth e Harry, in un’escursione che si trovano ad affrontare pericoli ben oltre una proposta fallita. Durante i primi minuti, abbiamo un’idea di chi sono Ruth e Harry come coppia. Sono chiaramente molto innamorati, eppure l’ansia di Ruth sembra intralciare la loro relazione. Fin dall’inizio, è a disagio per le escursioni nel profondo dei boschi, ma si lascia rassicurare dal suo ragazzo, che promette di tenerla al sicuro.

Incastonato in mezzo a fitti boschi, Partner fa un ottimo lavoro nel creare suspense. C’è una tensione costante tra i due protagonisti, ogni linea di dialogo sembra avere un significato nascosto, eppure la storia è strutturata in modo tale da lasciare abbastanza spazio all’ambiguità fino alla grande rivelazione. L’atmosfera ricca di suspense, unita a un uso eccellente della prefigurazione, rende l’esperienza visiva emozionante con un risultato soddisfacente.

I due protagonisti fanno un ottimo lavoro come una giovane coppia fuori dal profondo. Jake Lacy è molto convincente come fidanzato amorevole e solidale con un discreto sottotono sinistro, mentre il ritratto di Maika Monroe di una giovane donna paralizzata dalla sua ansia ha una certa profondità.

Questo film fa molte cose per bene. È ambientato sullo splendido sfondo del Pacifico nord-occidentale. Ci sono abbastanza colpi di scena nella narrazione da mantenere lo spettatore con il bordo della sedia per l’intero runtime. I pochi brani comici conditi hanno tagliato la tensione quel tanto che basta per consentire allo spettatore un po’ di respiro. E il finale è tanto emozionante quanto terrificante. Dato che il trailer non rivela molto, fintanto che eviti gli spoiler, ogni rivelazione sarà una vera sorpresa.

Partner è un piccolo film horror ben confezionato. Si allontana dalla narrazione convenzionale e offre la sua svolta ben avvolta con un nastro di fantascienza. Non si prende troppo sul serio, rendendolo un’offerta divertente, fresca ed eccitante per questo ottobre.

