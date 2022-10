‘Sig. Il regista di Harrigan’s Phone rivela il livello di coinvolgimento di Stephen King nell’horror polarizzante di Netflix

Immagine tramite Netflix

La stagione spettrale è finalmente in pieno svolgimento, il che significa che una sfilza di nuove forme spettrali di media di intrattenimento vengono spinte nella bolla dell’orrore.

Naturalmente, la maggior parte degli appassionati di horror attende con impazienza nuovi adattamenti dell’opera del maestro del macabro, Stephen King. Quest’anno un nuovo progetto ispirato a King, Il telefono del signor Harriganè la novità in città, anche se alcuni stanno già avvertendo gli spettatori di stare alla larga.

Tuttavia, qualsiasi nuovo adattamento di Stephen King è un must per i devoti irriducibili del cinema diabolico. E, mentre i telespettatori di Netflix con gli occhi d’aquila recitano, il regista John Lee Hancock si è seduto con Screen Rant per discutere del coinvolgimento di King nel film, rivelando che l’autore 75enne stava aiutando in ogni fase del processo.

[He was] molto coinvolto. Voleva stare alla larga e lasciarmi fare le mie cose, ma mi ha fatto sapere che era lì per me, e così ho iniziato a trarne vantaggio. Quando ho finito la sceneggiatura, l’abbiamo inviata a Stephen, ed è stato come, “Oh, spero che gli piaccia”, perché può semplicemente darci un pollice in giù e abbiamo finito. Ma ha adorato la sceneggiatura. E così da quel momento in poi, abbiamo avuto un rapporto e-mail e telefonico che è stato davvero molto utile e fantastico.

Oltre alla passione di King per la sceneggiatura, Hancock ha cercato il suo contributo per trovare le giuste location per le riprese:

Stavamo guardando i luoghi e io potevo mandargli qualcosa e dire: ‘Quale di questi due assomiglia a Howie’s Market? Perché ti sei inventato il nome, Howie’s Market, e avevi qualcosa in mente quando l’hai scritto. Quale di questi?’ E lui diceva: ‘Penso quello a sinistra con il rosso. Penso che sia più simile a quello che stavo pensando”. Va bene, fantastico. Abbiamo ottenuto l’approvazione di Stephen su questo posto.’

Il contributo dell’autore è estremamente importante per il successo complessivo di un adattamento, specialmente nella categoria horror/thriller. E, con la famosa critica di King agli adattamenti passati come Il brillanteha senso che i registi controllino con lui, anche nei minimi dettagli.

Il telefono del signor Harrigan è ora disponibile per lo streaming su Netflix.