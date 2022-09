Shudder’s Speak No Evil Explained – I bravi ragazzi finiscono per ultimi e la politica della gentilezza

Screengrab del trailer ufficiale

I thriller psicologici raramente sono sinonimo di cattiveria. Di solito, si accontentano più di scioccare con colpi di scena che di girare effettivamente il proverbiale coltello. Come un altro eccellente film sugli attacchi di panico, Tutti i miei amici mi odiano, Speak No Evil ti coglie alla sprovvista. Non mi aspettavo il tipo di horror schiacciante offerto da Speak No Evil. Pochi film hanno il potere di scioccare e respingere un pubblico come fa Speak No Evil. Mi vengono in mente i film sull’estremismo francese Inside e Martyrs. Funny Games è un altro che condivide lo stesso DNA ansiolitico di Speak No Evil. Perfettamente ritmato e brutalmente selvaggio, il film di Christian Tafdrup ti strappa il cuore e ti costringe a guardare mentre viene mangiato.

C’è stato molto fiato speso e tastiere distrutte dopo aver visto Speak No Evil. È un film inquietante e polarizzante che suscita indignazione e rabbia nella maggior parte di coloro che lo vedono. Shudder ha l’abitudine di raccogliere queste gemme nascoste e di farle cadere senza tante cerimonie sui nostri schermi. Questo thriller psicologico è senza pretese finché non è troppo tardi, proprio come la difficile situazione del nostro protagonista e della sua famiglia. Speak No Evil è uno studio in contrasto. Le differenze tra i personaggi privati ​​e pubblici che progettiamo, così come l’accettazione educata e il consumo narcisistico. L’ultimo atto di barbarie è segnalato se solo i nostri protagonisti si preoccupassero più per la propria vita che per essere educati. Ecco perché Speak No Evil ci entra sotto la pelle e ci fa sentire tutti così disgustosi dentro.

Bjørn, Louise e la loro figlia Agnes sono in vacanza quando incontrano un’altra famiglia in vacanza. Inizialmente, sembra adorabile perché la coppia è divertente e ha un figlio all’incirca della stessa età di Agnes. Ma, a poco a poco, le cose si insinuano che Bjørn e Louise in gran parte ignorano. La nuova coppia, Patrick e Karin, è lusinghiera e piena di battute. Così, quando li invitano a venire a stare con loro in Olanda, Bjørn convince Louise a coinvolgerli. Nel momento in cui arrivano, però, le cose sono diverse. La coppia che una volta era attenta, lusinghiera e gentile ora è prepotente e strana. Micro e macro aggressioni sono ovunque. Ad esempio, Patrick serve solo piatti di carne e costringe Louise a mangiarli mentre allo stesso tempo raccoglie le insicurezze di Bjørn.

Il finale di Speak No Evil

Nello spietato atto finale, Bjørn finalmente realizza la verità troppo tardi. Con Muhajid, che (scioccante) non era una baby sitter, Patrick e Karin si sono fatti strada a morte attraverso il paese, prendendo un bambino dopo l’altro e tagliando loro la lingua in modo che non possano chiedere aiuto. Quando l’ultimo figlio diventa noioso o non può essere all’altezza dei suoi standard, lo uccidono e scelgono un’altra famiglia. Bjørn trova Abel morto e le foto di tutte le famiglie che li hanno preceduti. Armato delle informazioni, sveglia sua moglie e sua figlia e cerca di scacciare. Patrick si precipita quando la loro macchina si guasta e Bjørn chiede aiuto. Poiché Louise e Bjørn non comunicano bene, accetta l’aiuto di Patrick. Sfortunatamente, è solo un’altra decisione sbagliata.

Immediatamente Patrick rivela il mostro sotto la maschera e le cose si intensificano rapidamente. Karin e Muhajid afferrano Agnes e le tagliano la lingua mentre i suoi genitori guardano. La nostra coppia passiva viene quindi scacciata e spogliata nuda, dove viene lapidata a morte. La domanda più grande è: perché nessuna coppia ha reagito?

Il pericolo della passività

Louise ha visto cose in casa che non avrebbero mai dovuto essere consentite. Non ha mai parlato con Bjørn di Patrick che li guardava fare sesso, della sua invasione della doccia o della sistemazione per dormire nudi. Bjørn, a sua volta, non le ha mai parlato del bambino morto o di tutte le foto delle famiglie morte. Anche l’uno con l’altro, sono superficiali ed educati. Basta spazzare qualcosa sotto il tappeto non lo fa andare via. Sfortunatamente, il loro comportamento sottomesso indottrinato li ha posizionati per essere controllati e illuminati a gas. Le coppie sicure e decise avrebbero comunicato tra loro e sarebbero scappate lontano indipendentemente da come apparissero. Non sarebbero stati costretti a prendersi la colpa per comportamenti inappropriati.

Questo trio criminale fa affidamento sulla civiltà degli estranei. Siamo stati indottrinati ad essere educati. Speak No Evil è un atto d’accusa di cortesia tossica e vite dei passeggeri. Lousie scatta foto e vive nella sua testa. Invece di vivere il momento con la sua famiglia, si nasconde dietro una telecamera. Ha anche l’abitudine di licenziare Agnes quando è stressata. Bjørn è un passeggero della sua stessa vita. Vuole essere un eroe. Vuole essere dominante e maschilista, ma riesce a malapena a gestire la sua esistenza. Il comportamento iper-mascolino di Patrick ha messo alla prova e preparato Bjørn per essere la prossima vittima. Bjørn era così innamorato di Patrick che ha trascurato molte bandiere rosse. Quando alla fine sale in macchina con Patrick, è paralizzato da chi è sempre stato. Non reagirebbe mai perché crede di esserne incapace a livello fondamentale.

Alcuni hanno letto Speak No Evil come la condanna della mascolinità debole, ma va oltre, e ridurla a un uomo forte che dovrebbe proteggere donne e bambini toglie alcuni denti alla violenza. Non si tratta solo della durezza maschile o della necessità di essere esteriormente educati. Riguarda il pregiudizio che tutti abbiamo. Quella vocina che dice che non può succedere niente di male. Quello che senti non può essere reale. Il pregiudizio di normalità è quella parte del nostro cervello che ci impedisce di ammettere la verità a noi stessi finché non è troppo tardi. Come la dissonanza cognitiva, rifiutiamo ciò che vediamo e sentiamo perché è troppo bizzarro per essere accettato.

Speak No Evil è nichilista. È un vuoto di oscurità nera che attira tutti quelli che lo vedono. Rimani triste e arrabbiato e stanco. La stanchezza deriva dalla moltitudine di scelte sbagliate e di accettazioni passive. Le cose non dovevano finire come sono finite, e questo è lo spezzacuori di questo film. C’erano così tante decisioni che avrebbero potuto salvarli. A un certo punto, erano lontani dalla coppia psicopatica. Pur sapendo che qualcosa non andava, Bjørn è tornato perché voleva essere un eroe nonostante avesse messo attivamente in pericolo la sua famiglia. Ogni scelta che fa è sbagliata.

L’idea che il tipo e il passivo siano vulnerabili a causa di ciò non è nuova. Film come The Black Phone, Room, Il silenzio degli innocenti, Room e mille altri si basano su questa premessa. Incolpare solo le vittime è dannoso, però. Simile a The Strangers, che affermano che tutto è stato fatto perché erano a casa, Patrick dice a Bjørn che lo ha permesso per circostanze, azione o inazione in questo caso. La colpa è di Patrick, Karin e Muhajid. Nessuno avrebbe bisogno di correre se non ci fosse niente da cui scappare. I predatori avranno sempre una preda, quindi ascoltare il tuo istinto è d’obbligo. La sopravvivenza dipende da questo. La parte peggiore è che si ha l’impressione che se Bjørn e Lousie avessero mostrato anche la minima quantità di spina dorsale, il risultato sarebbe stato così diverso.

Speak No Evil è attualmente in streaming su Shudder.

