Sheng Wang: recensione dolce e succosa

Riepilogo

Sheng Wang: dolce e succosa è uno speciale in piedi che ti farà ridere per tutto il tempo.

Lo speciale comico di Netflix Sheng Wang: Sweet and Juicy uscirà il 6 settembre 2022.

Indovina chi è tornato? Io, il tuo recensore di cabaret preferito. Adoro vedere il numero di speciali stand-up pubblicati a settembre.

Parlo spesso del comico che ha bisogno di coinvolgere il pubblico, specialmente nei giorni in cui l’attenzione è breve. Con così tanti contenuti da consumare, non puoi fare a meno di notare che le persone sono pronte a premere il grilletto e premere torna nel bel mezzo di tutto ciò che non sta mantenendo il loro interesse.

Quindi, quando Sheng Wang esce, la sua consegna è un po’ secca, leggermente monotona, e le prime battute vanno bene. Sorridi, sorridi o fai una leggera risatina, ma niente colpisce un fuoricampo fuori dal cancello. Ora, sto solo parlando, sconvolgendo lo spettatore in quei primi cinque minuti, non nel suo intero corpo di lavoro. Non sono sicuro che Wang lo farà a chiunque non conosca già il suo lavoro.

Una cosa che mi è piaciuta dello speciale è stato il fattore di riconoscibilità delle battute di Wang. Tocca argomenti di cui ci occupiamo quotidianamente, dal passaggio dai boxer agli slip a come dormiamo fino a portare la sua ragazza a una mammografia. Nella battuta sulla mammografia, ha detto che sembrava che il dottore stesse facendo Tittie Panini, e io ho riso a crepapelle. Userò la frase per il resto della mia vita.

Ho accennato all’inizio del fatto che Wang non si fosse davvero imbattuto nello spettatore a casa. Tuttavia, dirò che vale la pena restare per tutto lo speciale. Qualcosa nel modo in cui fa queste battute le rende divertenti e non riesco nemmeno a spiegarlo. Non ha espressioni facciali, voci forti o altro. Invece, ha un tono umoristico che rende queste battute esilaranti.

Un’altra cosa che si è distinta dallo speciale di Wang è stata la sua narrazione. Può impostare perfettamente la battuta nel modo in cui inizia le battute, ci accompagna in questo viaggio e fornisce quella battuta finale che ci fa ridere. Non è facile essere un narratore come un comico perché a volte ti perdi all’interno della storia e la battuta finale manca, ma Wang ce la fa.

Nel complesso, lo speciale di Wang è pieno di battute che atterrano e alcune che non lo fanno, il che va benissimo in quanto le battute che atterrano sono eccellenti. Ho adorato le battute riconoscibili perché ti senti parte dello speciale e, per questo, penso che dovresti dare un’occhiata a questo speciale.

Cosa ne pensi dello speciale comico di Netflix Sheng Wang: Sweet and Juicy? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo speciale con un abbonamento a Netflix.

Imparentato