“She-Hulk” suggerisce l’imminente arrivo di Wolverine, i Thunderbolts e una certa guerra mondiale nell’MCU

Benvenuto nella tua carrellata quotidiana dei più grandi meraviglia notizia. Questo giovedì ha visto il debutto del secondo episodio di She-Hulk: avvocatol’ultima serie MCU che si svolgerà su Disney Plus, che in qualche modo è riuscita ad essere ancora più ricca di strabilianti Easter Egg, connessioni e potenziali premonizioni per il futuro del franchise rispetto alla premiere della scorsa settimana.

Nello specifico, Lei-Hulk il secondo episodio è stato spremuto in una sottile presa in giro per la formazione dei Thunderbolts, un richiamo tanto atteso a EterniIl più grande mistero e la promessa che un certo mutante con gli artigli di adamantio sta arrivando nel MCU. Nel frattempo, la showrunner Jessica Gao ha lanciato un’importante notizia che potrebbe darci un’idea di dove sarà diretto l’Hulk di Mark Ruffalo. Diamo un’occhiata.

Sei tu, Logan?

Come promemoria per leggere sempre la stampa fine, anche quando si guarda una serie TV, Lei-Hulk ha fatto scivolare un po ‘di prefigurazione degli X-Men nel suo secondo episodio in un battito di ciglia.

Quando la Jennifer Walters di Tatiana Maslany viene mostrata mentre esplora nuove opportunità di carriera sul suo laptop, il sito Web su cui si trova presenta un titolo che recita: “L’uomo combatte con artigli di metallo in una rissa da bar”. Artigli di metallo? Rissa da bar? Questo può significare solo una cosa: lo stesso Mr. James Howlett è già là fuori, causando il caos nei covi in ​​tutta la nazione, prima dell’arrivo degli X-Men.

Allo stesso modo, lo stesso sito web sfoggia anche un altro articolo accattivante, che chiede: “Perché c’è una statua gigante di un uomo che spunta dall’oceano?” Questo titolo esilarante è ovviamente un cenno alla fine di Eternirispondendo finalmente alla richiesta dei fan di letteralmente qualsiasi tipo di reazione al cadavere calcificato di Tiamut il Celeste.

Hulk della guerra mondialearriviamo!

In aggiunta a questo, Lei-Hulk l’episodio due ha visto anche Bruce Banner volare nello spazio. Naturalmente, i fan rimangono con molte domande, anche se quelli che spesso si trovano con il naso in un fumetto avranno probabilmente un’idea di cosa sta succedendo qui. Poteva Hulk della guerra mondiale essere all’orizzonte?

Sai, potrebbe benissimo esserlo. La showrunner Jessica Gao ha spiegato che, mentre Hulk è stato scritto in questo modo è stato in parte fatto per mantenere l’attenzione del pubblico su Jen, è stato anche implementato per alimentare la narrativa più ampia della saga e sarà ulteriormente esplorato in “futuri progetti MCU. “

Visto che si dice da tempo che a Hulk della guerra mondiale un adattamento di qualche tipo è in fase di sviluppo, Gao potrebbe averci appena dato la nostra prima indicazione ufficiale che lo spinoff ha davvero avuto il via libera (gioco di parole di Hulk).

L’Abominio ha degli amici all’esterno

Ultimo ma non meno importante, Tim Roth è tornato nei panni di Emil Blonsky/Abomination per la prima volta in carne e ossa nell’edizione di oggi Lei-Hulkdopo il suo cameo Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. In tal modo, avrebbe potuto spianare la strada al Fulmini film che è stato appena annunciato per far parte della lista della Fase Cinque della Marvel, in uscita nei cinema nell’estate del 2024.

Quando ha cercato di convincere Jen della sua personalità riformata, Blonsky ha parlato degli amici di penna della prigione che si è fatto, definendoli le sue “sette anime gemelle” ed esprimendo il suo desiderio di ottenere la libertà condizionale in modo da poter stabilirsi in una beatitudine poliamorosa in una fattoria. I detective della Marvel non lo stanno comprando, però, e sono convinti che questi sette amici che lo aspettano all’esterno siano in realtà gli altri membri della super-squadra di tutti i cattivi.

