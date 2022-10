“She-Hulk” apporta enormi cambiamenti all’MCU mentre il franchise ottiene il suo ultimo vantaggio LGBTQ +

Immagine tramite Marvel Studios/Disney Plus

Bene, valeva la pena aspettare, ho ragione? Temerario fan? Lei-Hulk alla fine ha mantenuto la sua grande promessa che Jen Walters di Tatiana Maslany avrebbe collaborato con Matt Murdock di Charlie Cox nel penultimo episodio di questa settimana – eppure la grande sorpresa potrebbe essere che i punti di discussione più importanti che emergono dall'ep sono in realtà niente a che fare con l'Uomo Senza Paura.

I fan vedono il rosso (in senso positivo) dopo Lei-Hulk prende in giro un altro Hulk sta arrivando

Anche una volta che Daredevil aveva lasciato l’edificio, Lei-Hulk aveva ancora alcuni trucchi nella manica nell’episodio 8. In una meta molto a parte in cui si chiedeva perché i titoli di coda non fossero ancora iniziati, Jen ha riflettuto se un altro Hulk stava per essere rivelato, “ma questo è rosso”. Questo chiaro cenno a Red Hulk ha fatto impazzire i fan, lasciandoli con la speranza che presto entrerà nel MCU. Questa presa in giro potrebbe collegarsi a quelle voci secondo cui Harrison Ford sostituirà William Hurt Fulmini?

E proprio così, gli Accordi di Sokovia non esistono più…

All’inizio dello stesso episodio, Lei-Hulk ha apportato un cambiamento ancora più concreto all’MCU che teoricamente interessa ogni singolo supereroe del franchise. Durante la scena in aula, Matt menziona casualmente che “gli accordi di Sokovia sono stati abrogati”. Eh, quando è successo? Qualche tempo dopo la loro menzione in Wanda Vision, supponiamo. È strano pensare che l’enorme sviluppo che una volta ha spezzato in due i Vendicatori ora sia così irrilevante che viene annullato fuori dallo schermo.

Forgot Daredevil, l’ultima squadra di supereroi di Shulkie potrebbe avvenire nel finale

Il Lei-Hulk il finale ha sicuramente un duro lavoro per superare l’episodio di questo giovedì, e l’unico modo in cui potrebbe essere in grado di gestirlo è se renderà realtà questa teoria dei fan sfrenati. Il concetto è che, dopo tutti quei cenni e riferimenti a X-Man, la serie sta per presentare il debutto nel MCU di Wolverine la prossima settimana! Ehi, abbiamo appena ricevuto la notizia che Hugh Jackman sta tornando Deadpool 3. E cose strane sono successe in questo franchise. Non riesco a pensare a nessuno in questo momento, ma dammi un minuto…

Pantera Nera 2Michaela Coel rivela perché ha dovuto unirsi Wakanda per sempre

Una delle nuove aggiunte più attese che apparirà Black Panther: Wakanda per sempre è Michaela Coel, brevemente intravista nel recente trailer nei panni di Anneka, un ex membro di Dorae Milaje. Coel – che si identifica come aromantica – ha ora rivelato di aver accettato il ruolo con la promessa che il suo personaggio era queer, sottolineando che “sembrava importante per me intervenire e interpretare quel ruolo perché so solo dal fatto che sono ghanese, Arriveranno i ghanesi”.

Per ora è tutto, caricatori di Sharedevil, ma tornate domani per il vostro prossimo, senza dubbio pieno di orrore, ultimo lotto di notizie Marvel come Lupo mannaro di notte colpisce Disney Plus.