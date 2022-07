Shania Twain: Recensione Non solo una ragazza

Riepilogo

La vita sta per diventare bella, ed è semplicemente grazie a questo documentario. Con interviste faccia a faccia con Shania Twain, il documentario Non solo una ragazza offre uno sguardo personale e abilitante a tutto ciò che Shania ha passato finora. Un orologio eccellente che dimostra che Shania Twain è fonte di ispirazione per tutti noi.

Il film documentario Shania Twain: Not Just A Girl è disponibile per la visione sul servizio di streaming Netflix il 26 luglio.

È stato il crimine di un secolo che c’è stato poco o nessun amore per Shania Twain su Netflix. Ma questo è #ORA cambiato. E qualunque cosa tu faccia, vai a guardare Shania Twain: Non solo una ragazza! Prima ancora che il documentario inizi, una cosa è certa, Shania Twain non è solo una ragazza; è una dannata leggenda e le leggende non muoiono mai. Ma questo non rende il documentario meno emozionante, straziante e stimolante.

Allora cosa me lo fa dire? Il documentario descrive molti fattori della sua vita, come la morte dei suoi genitori, la dura lotta che ha dovuto fare per farsi notare nell’industria musicale e il tanto pubblicato e devastante divorzio dal produttore e co-sceneggiatore Robert John “Mutt” Lange. Mentre ci sono stati minimi, ci sono stati molti altri massimi per Shania Twain. Da successi globali, tre album di diamanti consecutivi, tournée in tutto il mondo e successi come nessuno prima di lei, c’è molto da festeggiare. E Shania Twain: Non solo una ragazza fa un ottimo lavoro nel farlo.

Lungo la strada, Shania Twain: Non solo una ragazza non solo ci mostra i successi; ma espone come Shania ha affrontato il sessismo, commenta il suo aspetto piuttosto che il suo talento vocale e come sono state sollevate le sopracciglia negli anni ’90 a causa del suo essere un’artista donna con una manager donna. La sensazione generale, tuttavia, è che mentre molte cose avrebbero potuto metterla al tappeto, si rialza sempre.

Per i fan più accaniti di Shania Twain, i momenti salienti del documentario potrebbero derivare dall’ascolto della registrazione demo di From This Moment On, dal vedere foto personali e clip della sua vita lontano dagli occhi del pubblico o dall’ascolto di frammenti di nuove tracce dal prossimo album. Tuttavia, personalmente ho trovato le interviste con Mary Bailey, Harold Sheen e Jon Landau l’aspetto più interessante. Sebbene ognuno di loro abbia avuto un ruolo importante nel successo di Shania, è stato raro vederli rilasciare un’intervista sullo schermo. Inoltre, ci sono interviste da superstar con artisti del calibro di Kelsea Ballerini, Lionel Richie, Diplo, Avril Lavinge e molti altri!

Tutto sommato, questo è uno dei più grandi documentari che Netflix abbia mai pubblicato. Shania Twain ha una delle più grandi carriere musicali della storia. Non è mai stato facile per lei; ci sono state perdite personali, tragedie e difficoltà in ogni momento. Ma come dimostra il documentario, Shania è sempre all’altezza della sfida.

Shania Twain: Non solo una ragazza è un orologio eccellente, e se il documentario ti lascia dell’umore giusto per ascoltare la sua musica, vai a dare un’occhiata Shania Twain: Non solo una ragazza Highlights dell’album pubblicato insieme al documentario. Non solo contiene tutti i suoi più grandi successi, ma anche la nuova traccia, Not Just A Girl. (E nel caso ve lo stiate chiedendo, anche l’album ottiene 5 stelle).

Puoi guardare questo documentario con un abbonamento a Netflix.

