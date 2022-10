Secret Wars’ Lands uno scrittore

Immagine tramite Disney Plus

Siamo ancora a un bel po’ di tempo dall’uscita di Vendicatori: guerre segreteil film che concluderà l’avventurosa Multiverse Saga del MCU, in cui nessun genere è rimasto inutilizzato grazie alle nuove strade offerte da Disney Plus e dal gusto sfrenato di Kevin Feige post-Infinity Saga.

Ma, a seguito di un finale come Vendicatori: Fine del gioco significa che il film dovrà essere il più grande che abbiamo mai visto del franchise di dimensioni galattiche, quindi è naturale che i preparativi per un’impresa del genere siano iniziati così presto. E ora abbiamo la conferma su chi scriverà la sceneggiatura Guerre Segretee fare un tale annuncio oltre tre anni prima dell’uscita del film darà ad alcuni fan tutto il tempo per calmarsi.

Lo sceneggiatore del film non sarà altri che Michael Waldron, responsabile della scrittura delle sceneggiature per la prima stagione della serie MCU Lokicosì come il numero di apertura Marvel del 2022 in Il dottor Strange nel multiverso della follia.

È quest’ultimo merito che ha causato l’annuncio di suscitare un po’ di ira, come molti hanno accusato Multiverso della follia‘ tiepida accoglienza sulla scrittura del film.

spero che scriva il peggior film di tutti i tempi perché è ciò che i Marvel Studios si meritano per averlo riportato indietro dopo la merda assoluta che è il multiverso della follia https://t.co/iq6E97M1mX — A | (@OFFTHATTABLE) 3 ottobre 2022

Mi stai dicendo che Kevin Fegie ha guardato Michael Waldron dopo il pasticcio che ha combinato con la sceneggiatura di Multiverse of Madness e ha detto “questo è l’uomo perfetto per scrivere Secret Wars” pic.twitter.com/qIFtH6p7PJ — Angelique (@lemoncomicgirl) 3 ottobre 2022

Altri si sono sentiti obbligati a ricordare a tutti che Waldron aveva il compito di scrivere Multiverso della follia in due settimane, il che indurrebbe chiunque abbia la più vaga conoscenza della scrittura a ridurgli abbondanti quantità di gioco.