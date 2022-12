Scrooge: Recensione di Canto di Natale

Caricamento dati JustWatch…

Non si discosta molto dal materiale originale e, sebbene non sia necessariamente una cosa negativa, non aggiunge nulla a ciò che abbiamo visto innumerevoli volte.

Esaminiamo il film Netflix Scrooge: A Christmas Carol, che non contiene spoiler.

Un canto natalizio, il romanzo classico del XIX secolo di Charles Dickens, ha visto più adattamenti sullo schermo di quanti ne possiamo contare negli ultimi cento anni. Quest’anno, Netflix ha aggiunto il proprio al mix, questa volta un remake animato di Musicale del 1970 tirchio. La pellicola Scrooge: Canto di Natale è stato diretto da Stephen Donnelli e presenta tutti i numeri musicali composti per l’originale dal compianto Leslie Bricusse. La voce dei personaggi famosi e amati è un insieme di stelle, incluso Luca Evans (da Nove perfetti sconosciuti), Jessie Buckley (La figlia perduta), e Olivia Colmann (La corona).

Conosciamo tutti la storia qui. Ebenezer Scrooge (Evans) è un vecchio avaro che odia il Natale e tutto ciò che potrebbe portare gioia nella vita di chiunque. Si occupa di prestare denaro e portare via tutto a poveri debitori che non sono in grado di ripagarlo. Anche quelli che lavorano per lui, in particolare Bob Cratchit (Johnny Flynn), si ritrovano in balia della mancanza di generosità del vecchio avaro. Nipote di Ebenezer e grande amante del Natale, Harry (Fra Tariffa), continua ad allungare la mano, ma il vecchio fa in modo di tenerlo a debita distanza. Ovviamente, alla vigilia di Natale, riceve la visita del fantasma del suo ex socio in affari, Marley (Jonathan Price), che lo avverte dei tre fantasmi che lo visiteranno nel tentativo di fargli cambiare i suoi modi malvagi.

Con così tanto potere da star dietro, posso capire perché Netflix credeva di essere vincente con questa nuova animazione natalizia. E per certi versi lo è. L’animazione stravagante è divertente da guardare, i personaggi sono esattamente come ti aspetteresti e i numeri musicali sono abbaglianti. Scrooge: Canto di Natale non si allontana molto dal materiale originale e, sebbene non sia necessariamente una cosa negativa, non aggiunge nulla a ciò che abbiamo visto prima innumerevoli volte. Tutto accade esattamente come ci aspettiamo che accada e nell’ordine corretto, il che significa che non c’è molto che distingue questo film da nessuno degli altri adattamenti di Canti di Natale là fuori.

A differenza del musical del 1970 tirchio, in questa versione, il nostro personaggio principale ha un cane di nome Prudence che è troppo amichevole. Mentre il cucciolo è una bella aggiunta e fornisce alcuni momenti genuinamente comici, umanizza e mostra anche agli spettatori un lato più morbido del vecchio avaro prima ancora che i fantasmi abbiano la possibilità di visitare. Probabilmente una delle principali critiche che ho di questo film è che il Paperone in questa animazione è, beh, molto meno facile da odiare che in altri adattamenti. Ad esempio, in una scena all’inizio, minaccia di chiamare la polizia per un gruppo di artisti di strada che stavano raccogliendo fondi per i poveri, ma alla fine sceglie di lasciarli stare. Ci sono troppi scorci nel suo lato più tenero prima ancora di avere la possibilità di vederlo torturato dal passato, dal presente e dal futuro.

Scrooge: Canto di Natale è un adattamento innocuo e divertente da guardare di un racconto antico come il tempo. Sebbene sia abbastanza divertente da trasmettere in streaming una volta, probabilmente non ce la farà nella lista dei rewatch di Natale di molte persone.

