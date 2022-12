Savage DC Meme incenerisce i Keyboard Warriors per essere tutti discorsi

In una notizia che, a dire il vero, non è stata una sorpresa, data la sua prestazione letargica al botteghino, il tanto atteso film di Dwayne Johnson Adamo nero sembra essere sfuggito a 15 anni nell’inferno dello sviluppo con il preciso scopo di bombardare così duramente da perdere fino a $ 100 milioni, il che non è un granché DC Studios.

Fa anche sembrare la star e il produttore un po’ sciocchi per aver costantemente ricordato a tutti che la gerarchia del potere stava per cambiare, solo per essere al centro della scena in un’introduzione criticamente stroncata all’antieroe titolare che è pronto per essere immerso profondamente nel rosso. Potrebbe essere il più grande e popolare A-lister del pianeta, ma The Rock non è certamente a prova di proiettile.

Per anni, il fandom DC è stato in uno stato perpetuo di guerra civile, con quei contenti di guardare avanti e abbracciare una nuova era di storie di supereroi che spesso si scontrano con gli implacabili sostenitori dello SnyderVerse. In un crudele scherzo del destino, nientemeno che il noto detrattore di Henry Cavill e critico abituale di Zack Snyder Grace Randolph ha condiviso un meme selvaggio che è diventato massicciamente virale.