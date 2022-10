Sauron sarà svelato nel finale della prima stagione

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere / Amazon Prime

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è quasi finita con la sua prima stagione, e con così tante trame che si stanno già risolvendo da sole mentre ci avviciniamo all’epico finale, Amazon ha promesso ai fan che finalmente sapranno chi era Sauron da sempre.

Ma non sono tutte le domande che abbiamo su questa nuova sequenza temporale del live-action. Molti veterani di Tolkien vogliono sapere cosa sta succedendo a Celeborn, che secondo Galadriel è morto. Cerchiamo di affrontare questo e altro nella carrellata odierna di notizie e sviluppi della Terra di Mezzo.

È ufficiale; Sauron sarà sicuramente rivelato nel finale della prima stagione

C’è stato molto dibattito sull’identità di Sauron in Gli anelli del potere. Lo spettacolo di Amazon sembra certamente godere di tutte le speculazioni e persino incoraggiarle con alcuni elementi della trama attraverso la serie di 8 episodi. Ma dopo così tante false piste e accenni fuorvianti, il magnate dello streaming annuncia ufficialmente che Sauron si presenterà nel finale della prima stagione venerdì prossimo. Potrebbe essere uno dei personaggi che conosciamo o solo un individuo completamente diverso. Qualunque sia il risultato, e dopo così tante settimane di congetture, è giunto il momento di conoscere la verità sul più grande servitore di Morgoth.

Charles Edwards individua nel Bakshi “Il Signore degli Anelli” del 1978 la sua porta d’ingresso nella Terra di Mezzo

Immagine tramite Amazon Studios

Charles Edwards interpreta l’astuta leggenda dei fabbri elfi in Celebrimbor Gli anelli del potere. In quanto discendente di Feanor, il personaggio è quasi destinato ad abbandonare la luce dei Valar, ma essendo una delle poche persone a resistere a Sauron e riconoscere la sua diavoleria nella Seconda Era, è sicuro dire che il gioielliere non è Non uscirò senza combattere. Lo stesso Edwards è un fan di lunga data di Tolkien, anche se non attraverso i libri o i film di Peter Jackson. Sembra che un improbabile classico di culto, il film di Ralph Bakshi del 1978, sia stato ciò che ha portato Edwards nella Terra di Mezzo quando era solo un ragazzino.

Celeborn è davvero morto in “Gli anelli del potere”?

Immagine tramite New Line Cinema

Celeborn ottiene sempre l’estremità corta del bastone nell’adattamento live-action della Terra di Mezzo. Primo, c’era Compagnia dell’Anello riconoscendo a malapena la sua presenza come marito di Galadriel. Poi il Hobbit i film lo ignoravano completamente e avevano quella cosa strana in corso tra Galadriel e Gandalf. Adesso, Gli anelli del potere vorrei farti credere che Celeborn sia morto, anche se sembra che la maggior parte di noi non stia comprando questa rivelazione improvvisa, non ultimo per il fatto che mina la continuità in un modo imperdonabilmente ampio e sconvolgente.

