Sam Morril: Recensione di Same Time Tomorrow

Riepilogo

Sam Morril: Domani alla stessa ora non è solo uno dei migliori stand-up del 2022 ma dell’ultimo decennio.

Lo speciale comico di Netflix Sam Morril: Same Time Tomorrow sarà rilasciato sul servizio di streaming il 1 settembre 2022.

Il tuo recensore di cabarettista preferito è tornato! Nel menu di oggi, abbiamo un nuovissimo speciale in streaming su Netflix, Sam Morril: Domani alla stessa ora. Vediamo cosa ha in serbo per noi il signor Morril oggi.

“Una sparatoria a Chicago che non coinvolge un adolescente.” Mio Dio, Sam esce con le armi da fuoco. Segue con diverse battute che coinvolgono poliziotti, insegnanti e la partecipazione a diverse proteste BLM. Ho menzionato prima nelle recensioni precedenti, è tutto su come inizi con queste offerte speciali. Devi attirare l’attenzione dello spettatore per impedirgli di spegnerlo, e Sam Morril ti sorprende in pochi istanti.

Stavo ascoltando Whitney Cummings nel podcast di Kevin Hart, dove parlava di come gli speciali dei nuovi comici non si possano dire se si stanno candidando o meno. Lo ha menzionato perché così tanti hanno preso posizione su questioni politiche specifiche e si sono allontanati dal raccontare barzellette. Una delle cose che ho apprezzato di Morril è che tocca tanti argomenti politici diversi, ma martella entrambe le parti. Per prima cosa, lo senti affrontare la cultura dell’annullamento e quanto sia stupido, poi ci prova con Tucker Carlson. Non gli importa quale sia la tua affiliazione politica, eri un bersaglio.

Giuro che questo è lo speciale in piedi di cui ho bisogno nella mia vita in questo momento. Quando hai un comico veterano che sale su quel palco e fa battute divertenti senza preoccuparti di ciò che qualcuno ha da dire su di loro, sai benissimo che ti aspetta una sorpresa. Morril non ha bisogno di sbalordirti con le espressioni facciali o di essere eccessivamente rumoroso al microfono. Invece, si siede sul palco con questo comportamento calmo che non vacilla mai e raccoglie risate dopo risate.

Dall’11 settembre per cancellare la cultura e l’aborto ai politici, Morril ha suonato i più grandi successi durante l’intero speciale. Sono sicuro che le persone si ritroveranno offese da alcune delle sue battute (incluso Chappelle), ma gente, è una commedia speciale, non mi piace, non guardatela. Morril ha anche fatto un lavoro esilarante sulla folla che è uscito dal campo sinistro. Non ho dubbi nella mia mente che questo atterrerà tra i primi 2-3 speciali comici entro la fine di quest’anno.

Complessivamente, Sam Morril: Domani alla stessa ora è un puro knockout. Sono quaranta minuti di alcuni dei migliori materiali che ho visto da molto tempo. Non c’era una sola battuta che non atterrasse. Non vedo l’ora di rivederlo.

Puoi guardare questo speciale con un abbonamento a Netflix.

