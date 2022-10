Saltando dalla recensione di High Places

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Questa storia di formazione è ambientata in una splendida location con alcuni momenti sinceri. Tuttavia, probabilmente te ne dimenticherai non appena i titoli di coda inizieranno a girare.

Questa recensione del film Netflix Jumping from High Places non contiene spoiler.

Saltando da luoghi alti (titolo originale: Per Lanciarsi Dalle Stelle) è un Netflix caratteristica originale scritta da Alice Urciuolo e diretto da Andrea Jublin. Il film è ambientato nell’incredibile Regione Puglia, nel sud Italiae stelle Federica Torchetti (di chi potresti ricordare La Scuola Cattolical) nei panni di Sole Santoro, una giovane donna che soffre di un’ansia debilitante. I problemi di salute mentale di Sole le impediscono di vivere la vita al meglio. Quando l’ex cotta Massino (Lorenzo Richelmy) torna in città, consegna una lettera attesa da tempo lasciata da sua sorella, Emma, ​​che era anche la migliore amica di Sole, prima che morisse tragicamente in un incidente. La lettera funge da catalizzatore per la nostra protagonista per scrivere un elenco di cose di cui ha paura come nuotare, viaggiare e trovare un lavoro, e iniziare a conquistarle una per una.

Guardare quello che è fondamentalmente un film di formazione in cui il protagonista principale è arrivato all’età adulta è stato rinfrescante. Troppi film si concentrano sulle lotte degli adolescenti e le risolvono in tempo per il loro diciottesimo compleanno, lasciando lo spettatore convinto che quando i personaggi raggiungeranno i 25, avranno tutto insieme. La vita è più disordinata di così, e Saltando da luoghi alti è incentrato su un personaggio che sta spingendo 25 ed è ben lungi dall’avere capito la vita.

Il ritratto dell’ansia nel film è onesto e sincero. Il suo viaggio da un pasticcio disorganizzato e ansioso alla giovane donna sicura di sé che vediamo alla fine è stato adorabile da guardare. E la parte della storia del triangolo amoroso non ha tolto la trama principale. Questo film voleva raccontare la storia di una giovane donna devastata dal dolore e trattenuta dalla sua stessa mente.

Sebbene il film abbia molti attributi positivi, non è senza colpa. Come personaggio, Sole non è molto simpatico. È difficile capire perché gli altri personaggi siano così attratti da lei, il che sembra un po’ irrealistico. È egoista, autorizzata e sembra molto ingrata. Rompe anche il quarto muro una volta di troppo, il che diventa fastidioso dopo un po’.

Quest’ultima offerta di Netflix è una toccante storia di formazione, se non la più memorabile. Il viaggio di Sole per superare la sua ansia è pieno di scene sincere e ha alcuni momenti genuinamente comici. Tuttavia, probabilmente te ne dimenticherai non appena i titoli di coda inizieranno a girare.

Cosa ne pensi del film Netflix Jumping From High Places? Commenta qui sotto.

Lettura aggiuntiva

Imparentato