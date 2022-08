Running with the Devil: The Wild World of John McAfee recensione

Riepilogo

Dietro le quinte della famigerata vita in fuga di John McAfee.

Il documentario Netflix Running with the Devil: The Wild World of John McAfee sarà pubblicato su Netflix il 24 agosto 2022.

Netflix non si ferma con i documentari violenti e violenti. L’ultimo disponibile per lo streaming è il vero crimine, documentario sulla vita reale, Running with the Devil: The Wild World of John McAfee. La storia di un genio informatico originale, colui che ha inventato il software di maggior successo e più odiato, McAfee Anti-Virus. Un uomo che ha vissuto la sua vita in modo estremo e intenso, dalla creazione del software utilizzato in tutto il mondo, alla corsa alla presidenza, al diventare ricercato per frode e omicidio, non posso dirlo meglio di quello che dice John nel documentario : “James Bond, incontra Scarface, con un po’ di Indiana Jones”. Questo documentario ha tutto: anche un po’ di Blair Witch con gli stili di ripresa. Tenuto in mano e dappertutto, a volte.

Al culmine della sua carriera John McAfee valeva l’incredibile cifra di 100 milioni di dollari, questi soldi gli diedero i mezzi per scappare quando il suo vicino fu assassinato, e McAfee decise di scappare, invitando e portando con sé una piccola troupe cinematografica. Nascosto da qualche parte nell’America centrale, McAfee era quasi nascosto in bella vista. Avrebbe indossato parrucche e travestimenti di base, cattivi e dato nomi falsi, ed è riuscito a rimanere in hotel prestigiosi come The Four Seasons e non farsi beccare.

In questo documentario c’è un filmato mai trasmesso prima di McAfee mentre è perseguitato dalle autorità. È eccitante, è quasi incredibile, è crudo e apre la questione seria, ha ucciso il suo vicino? McAfee dice che il governo gli stava dietro perché doveva loro dei soldi. Non c’è molta profondità nei crimini stessi, nell’omicidio o nella frode, di cui mi sarebbe davvero piaciuto sentire di più.

Ciò che è anche interessante è ascoltare i ghostwriter, le persone che scrivono per le rockstar, i politici, chiunque non sappia scrivere ma ha una storia interessante da raccontare. Questa prospettiva e ciò che hanno scoperto porta un’altra dinamica a questo documentario. Lo scrittore descrive McAfee come brillante e manipolatore e ammette di non sapere davvero quale fosse la verità e cosa fosse la finzione con McAfee.

Non c’è niente per quanto riguarda la polizia, o gli investigatori e gli avvocati, è molto unilaterale. Il focus di questo documentario è sul filmato di McAfee che scappa dal governo. Sebbene McAfee non sembri mai spaventato o preoccupato, sembra semplicemente che gli piacesse essere filmato. Questo mi fa pensare che recitasse sempre per le telecamere e volesse che questo filmato fosse pubblicato alla fine. Un vero showman.

Alla fine, McAfee viene arrestato in Europa per evasione fiscale di milioni e potrebbe passare il resto della sua vita in prigione se estradato negli Stati Uniti. Il 23 giugno 2021, McAfee è stato trovato morto in una prigione spagnola, dopo che era stato deciso che sarebbe stato riportato negli Stati Uniti. Tutte le persone coinvolte sembravano piuttosto cupe e tristi parlando della morte e della memoria di McAfee, forse dopotutto non era poi così male. L’omicidio del suo vicino rimane irrisolto e la morte di McAfee è ancora in discussione.

La parte finale del documentario, le battute finali sono della sua ex, dicendo che settimane dopo la sua “morte” l’ha chiamata dal Texas dicendo che aveva pagato le persone e che voleva che lei scappasse con lui. È una follia, ma io ci credo.

Guardando questo, tutto quello che posso dire è che personaggio assoluto è John McAfee. Niente come mi aspettavo; un pericoloso anticonformista con i soldi. Un narcisista, il suo nome e la sua faccia erano ovunque, e anche in fuga si comportava come uno dei personaggi più selvaggi che abbia mai visto. Con un’autonomia di un’ora e cinquantaquattro minuti è qualcosa su cui puoi davvero investire, senza che si trascini o si senta lungo e sfinito. Consiglio vivamente di guardare se sei un fan dei documentari sulla vita reale e sul vero crimine.

Cosa ne pensi del documentario Netflix Running with the Devil: The Wild World of John McAfee? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo documentario con un abbonamento a Netflix.

Imparentato