Run Sweetheart Run recensione – un thriller al gatto e topo divertente ma frustrante

Un bel film, ma avrebbe potuto essere fantastico. Ha ottime prestazioni e una trama intrigante, ma lascia troppe domande senza risposta.

Esaminiamo il film di Prime Video Run Sweetheart Run con protagonista Ella Balinska, che non contiene spoiler.

Dopo che è stato originariamente presentato per la prima volta a Sundance nel 2020, Corri tesoro corri si è trovata bloccata nel limbo della distribuzione a causa di una certa pandemia di cui preferiremmo non parlare mai più. Questo ottobre, tuttavia, è stato finalmente pubblicato il thriller del gatto e del topo di Shana Feste Primo video. Protagonista Ella Balinska come il titolare “tesoro” e Pilou Asbaek poiché la storia è molto brutta, il film segue una donna che cerca disperatamente di scappare da un primo appuntamento andato terribilmente storto.

Il film inizia con l’introduzione Cherie, una giovane madre single che lavora come segretaria in uno studio legale mentre studia per diventare avvocato. Nella scena iniziale, è in un incontro con le risorse umane che denuncia un collega per molestie. Naturalmente, il rappresentante delle risorse umane è sprezzante nei confronti delle sue preoccupazioni quanto può esserlo. Successivamente, accetta di uscire con uno dei clienti più prestigiosi della sua azienda, Ethan. C’è una differenza significativa tra la versione presentata in anteprima al Sundance e quella in streaming su Prime Video. Nel montaggio originale, Cherie sceglie di andare ad un appuntamento al buio che il suo capo, James (Clark Gregg), le ha organizzato, mentre in questa versione la giovane donna è praticamente costretta ad andare a una cena “incontra” con Ethan perché lei il capo avrebbe dovuto essere prenotato due volte.

Sarebbe facile dimenticare che dovresti guardare a film d’orrore durante i primi 20 minuti, poiché ogni scena viene riprodotta come una tipica commedia romantica. Ethan è attraente, di successo e molto affascinante. Cherie viene immediatamente presa da lui. Lui fa di lei un terribile gin tonic, si godono una cena favolosa in un ristorante di sushi e vanno persino a pattinare insieme.

Entro la fine della data, l’unico aspetto negativo di Ethan è la sua estrema antipatia per i cani. Ma niente da fare, almeno gli piacciono i gatti. Cherie si è divertita così tanto che ha accettato di tornare a casa sua per un bicchierino. Non appena varca la porta, Ethan si gira verso la telecamera e le impedisce di seguirli dentro. Questo è il duro promemoria del fatto che non stiamo guardando un film d’amore. Ma non vediamo nemmeno la violenza che ha pianificato per Cherie. Troppi film feticizzano la sofferenza femminile e, rompendo il quarto muro, Ethan mostra di essere un mostro, non un esibizionista. Sentiamo urla provenire dalla casa, seguite da una Cherie angosciata che scappa in uno stato. È scalza, sanguina e la sua borsa è sparita.

In molti film dell’orrore, uscire dalla casa dell’aggressore simboleggia la fine dell’incubo. Ma per Cherie, l’orrore è appena iniziato. Cerca di farsi aiutare da due sconosciuti, ma questi danno subito per scontato che sia una prostituta e chiamano la polizia. I poliziotti pensano immediatamente che sia una prostituta ubriaca e la arrestano. Mentre cerca disperatamente di spiegare la sua situazione, la polizia la sente, ma si rifiuta di ascoltarla.

L’intero film trasmette il messaggio che “a nessuno importa” cosa succede alla nostra eroina. In questo mondo, le autorità non servono persone come lei. Invece, proteggono uomini come Ethan. Ed è così che continua a farla franca con l’orrore inflitto.

Mentre Cherie corre per la città, continua a vedere poster di donne scomparse. È fortemente implicito che siano anche le vittime di Ethan, braccato da lui mentre il mondo intero ignorava il loro dolore. A peggiorare le cose, il ciclo dell’eroina inizia proprio prima di andare al suo fatidico appuntamento. E a differenza della maggior parte dei film, dove i periodi sono sorvolati, Feste ha scelto di fare dei mensili di Cherie un punto centrale della trama. La vediamo chiedere costantemente un tampone. Usa persino un tampone insanguinato per togliere Ethan dal suo odore.

Eppure, sembra notare che sta sanguinando solo quando vede del sangue gocciolare sul pavimento, il che non è proprio il modo in cui tende a funzionare. Tuttavia, ho trovato rinfrescante l’inclusione di questa particolare parte della femminilità nella narrazione.

Pilou Asbæk ed Ella Balinska sono fantastici nei rispettivi ruoli. La chimica tra i due personaggi rende ancora più divertente guardare l’intero gioco del gatto e del topo tra di loro. Clark Gregg fa un ottimo lavoro nei panni dell’apparentemente “svegliato” James, il capo di Cherie, l’uomo che dice le parole giuste ma lo fa in un modo perfettamente falso.

Uno dei problemi principali del film sono i buchi della trama. Cerca di essere tante cose contemporaneamente, ma alla fine diventa frustrante. Il forte motivo di emancipazione femminile diventa inutile quando manca di sostanza. Non impariamo mai cos’è Ethan. Non è mai stato spiegato perché James abbia inviato Cherie specificamente in quella fatidica data. Tuttavia, otteniamo una bella ripresa di Ethan che strappa letteralmente la testa a un uomo. Per effetti speciali del genere, sono quasi disposto a trascurare la maggior parte delle mie frustrazioni con questo titolo.

Corri tesoro corri è un bel film, ma avrebbe potuto essere fantastico. Ha ottime prestazioni e una trama intrigante. Purtroppo, troppe domande e intrighi che solleva rimangono irrisolti. Mentre il primo tempo mi ha tenuto con il fiato sospeso, il finale è fastidiosamente insoddisfacente.

