Rory Cabrera è l’assassino di uncini?

Gli spoiler del General Hospital sottolineano che, con un pazzo killer che vaga per la città senza scosse, Port Charles è in grave pericolo. Tuttavia, chi potrebbe essere quello ad attaccare Ava e Brando? Ora che Michael Blake Kruse (Rory) si è unito a un altro spettacolo, il General Hospital lo mostrerà come l’assassino? Leggiamo oltre per conoscere le possibilità se Rory è effettivamente l’assassino.

Porto Carlo in pericolo!

Con un pazzo killer uncinato che vaga senza scosse, Port Charles è chiaramente in grave pericolo. La scorsa settimana il General Hospital ha mostrato come Ava è stata attaccata e portata d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico d’urgenza. E ora, questa settimana, l’obiettivo era Brando. Sfortunatamente, Brando soccombe al suo infortunio. Tuttavia, Ava ha avuto la fortuna di sopravvivere all’attacco mortale.

Il recente spoiler di GH ha mostrato alcuni indizi scioccanti. Sembra che Portia abbia ricevuto i risultati del ragazzo, che hanno mostrato che il corpo di Brando conteneva tracce di veleno. Quindi, è abbastanza sicuro che l’assassino sia assetato di vendetta o sia una specie di psicopatico che attacca casualmente le persone. Tuttavia, ci deve essere una connessione tra l’attaccante e le vittime. Dal momento che l’attaccante sta usando il veleno, il suo motivo finale non è solo quello di ferirlo, ma anche di ucciderlo. Questo tipo di mossa malvagia e sinistra può essere eseguita solo da qualcuno affogato nella vendetta.

Spoiler del General Hospital: chi è l’assassino?

Dopo i recenti attacchi, i fan su Reddit sono curiosi di sapere chi potrebbe essere l’assassino. Tuttavia, la maggior parte di loro punta verso un certo qualcuno: Rory Cabrera! Come mai? Bene, sembra che Michael Blake Kruse (Rory Cabrera) si sia unito al cast di Chicago PD. Quindi, i fan su Internet ipotizzano che sarebbe difficile per Michael lavorare in entrambi gli spettacoli.

In aggiunta a ciò, i fan ipotizzano che gli scrittori di GH potrebbero semplicemente indicare che Rory è l’assassino. In questo modo sarà facile per Michael dire addio a GH. In ogni caso, i fan pensano che per mostrare l’uscita di Rory, gli scrittori potrebbero probabilmente mostrarlo mentre viene arrestato. Oppure ci sono possibilità che Rory stesso possa scappare da Port Charles per evadere di prigione. Se non entrambi, ci sono possibilità che Rory possa dare la colpa a qualcun altro e fuggire dalla città. In ogni caso, il General Hospital arriverà sicuramente con alcuni importanti colpi di scena. Rimani sintonizzato.

L’ultimo indizio di Brando prima della morte

A parte tutte le speculazioni, il General Hospital ha fornito alcuni suggerimenti agli spettatori nella loro ultima aria. Abbiamo visto Jordan prendere alcune informazioni valide da Brando. In ciò, ha chiaramente menzionato che prima dell’attacco, ha sentito il suono del metallo che si aggrappava.

Tuttavia, ci sono anche possibilità che Rory potrebbe in realtà non essere l'attaccante. Venendo di nuovo alle speculazioni dei fan, stanno anche indovinando le possibilità che Rory venga catturato. Bene, è vero. Nei saponi tutto può succedere. In questo momento, i fan sono divisi sul fatto che Rory sia un assassino o meno. Per saperlo, dobbiamo aspettare ulteriori aggiornamenti GH.