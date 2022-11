Robert Downey Jr. diventa letteralmente Lex Luthor in questo deepfake di “Superman Returns”

Grazie a Robert Downey Junior.Sembrerebbe che alcuni non siano stati in grado di aiutare se stessi quando si tratta di scherzare con il nuovo look dell’attore online. La testa rasata dell’attore fa sì che molti lo immaginino prendere una svolta verso il lato oscuro e assumere il ruolo di un genio miliardario andato male, e un fan ha reso quel casting in qualche modo una realtà.

Dopo che i fan hanno superato lo shock di vedere un calvo Downey Jr., molti hanno sottolineato che sembrava uno shoo-in per interpretare il più calvo dei cattivi della DC Lex Luthor. Grazie a questo casting di fan e all’uso della tecnologia deepfake, possiamo vedere come potrebbe apparire Downey Jr. passando dal più grande eroe della Marvel al più grande cattivo della DC.

Usando il deepfake, lo YouTuber Stryder HD ha posizionato il volto dell’attore sopra quello di Kevin Spacey nella sua interpretazione del supercriminale miliardario nel 2006 Superman ritorna.

Sebbene deepfake abbia ancora un aspetto un po’ aerografato e plastico, la tecnologia è notevole, poiché diamo uno sguardo piuttosto convincente a ciò che il Uomo di ferro star potrebbe sembrare la più grande nemesi di Superman. Il ruolo è stato interpretato da molti grandi attori prima, anche se la sua ultima iterazione, interpretata da Jesse Eisenberg, è stata molto diffamata e deve ancora tornare alla DC dopo le sue uscite controverse in Batman v Superman: L’alba della giustiziae e Lega della Giustizia.

Lex Luthor non è l’unico miliardario con una morale discutibile a cui le persone hanno paragonato Downey Jr., con molti che sottolineano che potrebbe anche assumere il ruolo del fondatore e CEO di Amazon Jeff Bezos se mai dovesse essere realizzato un film biografico (e tu so che lo farà).

L’ex star della Marvel si è rasato la testa, con l’aiuto dei suoi figli, per un ruolo imminente in HBO Il simpatizzante. RDJ sta trovando la sua strada a Twinkle Town ora che non è più il volto del franchise Marvel e sta scegliendo una varietà di ruoli in cui affondare i denti, incluso l’imminente dramma di Christopher Nolan Oppenheimerche segna un bel cambio di passo per l’attore.

Puoi beccarlo Oppenheimer nelle sale dal 21 luglio 2023.