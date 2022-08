Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: recensione del film

Riepilogo

Mentre i fan della serie potrebbero amare il film, L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti adolescenti è un episodio troppo lungo che rimane troppo a lungo nel suo benvenuto.

Questa recensione del film Netflix Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie non contiene spoiler.

Abbiamo l’ultima puntata delle nostre tartarughe ninja preferite sotto forma del film d’animazione in uscita con L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film in arrivo su Netflix venerdì. Vale la pena dare un’occhiata al film? Immergiamoci.

Il film si apre con una massiccia catena di eventi che vede Casey Jones salvare Leonardo dalla battaglia. Leonardo dice a Casey che devono rimandarlo indietro nel tempo per trovare la chiave per fermare The Krang. Quindi vediamo Leonardo respingere alcuni cattivi, il che trasporta Casey indietro nel tempo.

Una cosa su cui possiamo fare affidamento in un film di Turtles è Raphael che parla di come è il capo e di come tutti gli altri si arrabbiano e lui litiga con loro. Se avessimo un film TMNT senza questo, giuro che non sarebbe normale. Mentre ci spostiamo a Casey Jones, dà la caccia ad April O’Neil, che lo porta dalle Tartarughe, che non credono di essere stato rimandato indietro nel tempo. Tuttavia, Splinter dice che ricorda chi è The Krang e gli crede. Il Krang rapì Raphael, costringendo le Tartarughe a unire le forze con Casey per inseguirlo e salvarlo.

Non sono sicuro da dove cominciare. Ho pensato che la storia fosse fantastica perché conosciamo la missione, cosa dovevano fare le tartarughe e come avrebbero tentato di portarla a termine. Tuttavia, non ho familiarità con lo spettacolo di Nickelodeon e non mi ero reso conto che hanno reso il TMNT uno SCHERZO assoluto. Sì, le tartarughe dovrebbero essere divertenti, pazze e esagerate, ma QUESTO, questo è un puro imbarazzo per ciò in cui sono cresciuto. Inoltre, cosa diavolo hanno fatto a Splinter? È uno scherzo completo ora? Come mai?

Un’altra cosa che non mi è piaciuta è stata l’animazione. Sebbene abbia alcuni punti salienti delle tartarughe che tutti abbiamo adorato crescere, le alterazioni sono semplicemente pessime. Non ho amato il film d’animazione perché sembrava incredibilmente economico e di cattivo gusto. Sono rimasto così deluso dalla presentazione.

L’unico cambio di personaggio positivo è stato per April O’Neil. Ho adorato quello che hanno fatto con il suo personaggio e il modo in cui non è solo una giornalista. Prende a calci in culo e prende i nomi proprio come fanno le tartarughe. Ero anche un grande fan delle persone che hanno doppiato le Tartarughe, ma vorrei che avessero dato loro un dialogo migliore mentre non erano nel mezzo della battaglia.

Nonostante tutto ciò che è stato detto, il film non è nel complesso terribile. È solo completamente ruvido intorno ai bordi. Sono sicuro che i fan della serie Nickelodeon si divertiranno moltissimo a guardarla, e buon per loro. Ma per me, sono rimasto così deluso da così tanto nel film che non riuscivo a trovarmi a divertirmi.

Cosa ne pensi del film Netflix Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

