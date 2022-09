Revisione Entergalactic: una straordinaria festa per i sensi

Caricamento dati JustWatch…

Attraverso immagini straordinarie, immaginazione illimitata e puro entusiasmo, Entergalattico trasforma una semplice storia d’amore in una festa per i sensi.

Questa recensione dello speciale Netflix Entergalactic è priva di spoiler.

La parola “speciale” è ambigua, soprattutto se applicata alla TV o al cinema. Per un’ora di cabaret, puoi perdonarlo; questa è la nomenclatura comune e accettata. Ma un lungometraggio o una serie che viene commercializzato come “speciale” si presta, credo, a grandi aspettative che spesso non può superare. La parola suggerisce qualcosa di più del solito, qualcosa di diverso e di audace, qualcosa che si guadagna l’etichetta, per quanto banale come termine di marketing lo sia spesso. “Speciale” è anche la parola applicata all’accompagnamento visivo animato di Fletcher Moules diretto da Netflix al prossimo album omonimo di Kid Cudi.

Ma Entergalattico non è solo un speciale. Esso è speciale.

Inquadrare una storia d’amore tra un’esplorazione dell’arte e degli artisti sarebbe una cosa. Usare la musica per rafforzarne il significato sarebbe un’altra. Ma Entergalattico fa tutto ciò pur essendo anche una straordinaria delizia visiva, spingendo la busta dell’animazione non solo con diversivi fantastici e surreali, ma anche con una profonda comprensione del ritmo preciso e del tempismo dell’arte visiva che sembra essere viva di per sé, irta di energia e immaginazione come i personaggi prendono vita dalle stesse pennellate.

Cudi interpreta Jabari, un artista di strada di New York la cui creazione famosa a livello locale, Mr. Rager, è stata trasformata in una serie a fumetti da un noto editore. Quel cambiamento nella sua vita lo tiene occupato abbastanza da fargli evitare un sconsiderato riaccendersi di una relazione con la sua ex, Carmen (Laura Harrier), ma quando incontra la sua nuova vicina, Meadow (Jessica Williams), un compagno libero artista di pensiero, lo trova cadere rapidamente e profondamente in un nuovo territorio romantico.

Entergalattico inizialmente era inteso come una serie, e conserva ancora molto di quella struttura; ha una cadenza di episodio ed è diviso esplicitamente in capitoli. Ma la sua storia funziona perché è presentata e sviluppata in modo così coerente, con la storia d’amore centrale sullo sfondo delle preoccupazioni tematiche dello spettacolo e impreziosita dalla sua grafica. Non vediamo Jabari lavorare molto al fumetto e vediamo poco della fotografia di Meadow. Questi sforzi creativi hanno lo scopo di dire qualcosa su chi sono queste persone, tuttavia, e la loro passione e devozione per la propria espressione personale diventa un’autentica fonte di connessione umana per entrambi.

La storia d’amore non è quel romanzo – colpisce molti ritmi familiari. Ma la cosa più sorprendente è come quei ritmi colpiscano direttamente e con impatto quando sono informati dallo stile e dall’energia delle immagini e dalla musica di Kid Cudi. Questo è un potente promemoria che come una storia viene raccontata conta molto di più di ciò che la storia è in realtà. Se questo fosse un film dal vivo, avrebbe il suo fascino e il suo senso dell’umorismo, ma a nessuno importerebbe. In questa forma, tuttavia, una storia d’amore dolce ma alla fine leggera e generica diventa un potente ritratto dell’amore che sembra bello quasi come ci si sente.

