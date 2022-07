Revisione della vendetta: sicuro di sé, confuso e degno del tuo tempo

Riepilogo

BJ Novak è sicuro di sé Vendetta è un Texas Noir oscuramente irriverente che mostra abbastanza promesse da valere la pena, ma l’esperienza confusa lascia molto a desiderare.

Ammiro i creativi che cercano di unire le parti opposte. Il problema è che la maggior parte sono disastri completi e strabilianti. di John Stewart Irresistibile è stato un esercizio su come entrambe le parti possono pisciare nel vento senza bagnarsi i pantaloni. Almeno quello di Craig Zobel La caccia è intelligente e cruento e ammette quanto sia difficile stare insieme. E poi abbiamo la prima volta di BJ Novak dietro la macchina da presa. Cerca di prendere questa sensibilità intessuta in un Texas Noire irriverente che è forzato e non sempre funziona nel modo previsto. Tuttavia, c’è abbastanza promessa con Vendetta per far valere il tuo investimento. Appena sufficiente.

Novak interpreta Ben Manalowitz, giornalista e speranzoso podcaster. Dopo essere uscito giorno dopo giorno facendo il bravo ragazzo dei poveri incollato al telefono e portando a casa una donna diversa ogni notte, si imbatte in una famosa produttrice di podcast, Eloise (Issa Rae). Vuole realizzare qualcosa di reale, un podcast che riunisca un paese diviso. Ha questa possibilità con una telefonata da un uomo che non ha mai incontrato prima. Il suo nome è Ty Shaw (Boyd Holbrook), e dice a Ben che la sua ragazza, Abilene (L’amore stupido pazzo Lio Tipton), è morto. Ecco il problema: Ben non ha idea di chi stia parlando. Ancora più imbarazzante, la bionda calda con cui ha inserito il suo plug-in è sdraiata accanto a lui.

Chi era Abilene? È una donna con cui si è fidanzato due volte e ha scritto un paio di volte che provava qualcosa per lui. Quindi, Ben si reca in Texas per scoprire cosa è successo qui. Incontra la famiglia della sua “fidanzata”. Scopre che Abilene ha detto a sua madre, Sharon (J. Smith-Cameron) e nonna (Louanne Stephens) tutto di Ben. Aveva anche due sorelle, Jasmine (Dove Cameron) e Paris (Isabella Amara), che non potrebbero essere più diverse. Un fratellino, che Ty chiama affettuosamente “El Stupido”, ma non preoccuparti, il ragazzo non parla spagnolo. Questo è quello che dice a Ben, comunque. Dopo il funerale, è pronto per partire, ma Ty vuole che rimanga in modo che possano trovare il suo assassino. Ben accetta la sua offerta e decide di fare un podcast sulla sua nuova avventura.

La sceneggiatura di Novak è cupamente divertente e combina il cinismo da grande città e l’ambiguità morale di Ben con un noir di una piccola città in cui una comunità affiatata custodisce terribili segreti. Tuttavia, andrò subito al problema. Gran parte del film è irregolare e forzato. Novak è interessato al tema alla base della ricerca di un terreno comune tra i gruppi opposti. Spinge il pesce fuori dall’acqua tropi cinematografici tutt’altro che sottili. Il suo atteggiamento nei confronti della gente di piccola città non è uno scherzo su di lui in quanto riguarda gli atteggiamenti di New York City.

Ad esempio, la gente del Texas non sa come si possa prendere il caffè con panna, zucchero o nessuno dei due. In un’altra scena, questo gruppo non è in grado di comunicare perché avrebbero scelto Whataburger invece di McDonald’s. Quando c’è un eventuale scontro tra Ben e la famiglia di Abilene, il personaggio di Novak appare molto più arrogante del necessario. Infine, la tradizione degli uomini di legge del Texas ha saltato un paio di generazioni. In poche parole, le piccole città non indagano sugli omicidi con l’aiuto e la supervisione dello stato o federale.

Vendetta, tuttavia, fa il suo passo quando il mistero dietro la morte di Abilene viene intensificato con una minaccia per la vita di Ben. La rivelazione è intelligente e un personaggio rappresenta gli ideali da entrambe le parti, il che è insolito. Qualcuno direbbe che è una favola. Una balena bianca che non esiste. Dove finisce quel punto della trama è la chiave dietro il processo di pensiero di Novak. Viviamo in un tempo in cui la politica di parte non esiste e non si fa più finta. Tutto ciò che possiamo fare è comunicare, ascoltarci e rispettarci a vicenda.

Sì, Vendetta è irregolare, e le lodi che ho sentito su quanto sia premuroso e intelligente sono tristemente esagerate (un podcaster nei media è il nuovo elegante Columbo). Sebbene il debutto di Novak sia sicuro di sé, il terzo atto stimolerà una conversazione stimolante ed è abbastanza divertente da essere divertente. Anche se l’intera esperienza confondente lascia molto a desiderare.

Imparentato